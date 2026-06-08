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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRattling Door Fix: बार-बार खड़खड़ाता है घर का दरवाजा, बढ़ई को बुलाए बिना खुद घर पर ऐसे करें मिनटों में ठीक

Rattling Door Fix: बार-बार खड़खड़ाता है घर का दरवाजा, बढ़ई को बुलाए बिना खुद घर पर ऐसे करें मिनटों में ठीक

Door From Rattling: घर का दरवाजा बंद होने के बाद भी बार-बार खड़खड़ाने की आवाज करता है, तो हर बार बढ़ई या मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है. कई मामलों में यह समस्या बहुत छोटी होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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How To Fix A Rattling Door Without Calling A Professional: अगर आपके घर का दरवाजा बंद होने के बाद भी बार-बार खड़खड़ाने की आवाज करता है, तो हर बार बढ़ई या मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है. कई मामलों में यह समस्या बहुत छोटी होती है और कुछ आसान उपायों से घर पर ही ठीक की जा सकती है. दरअसल, दरवाजे का खड़खड़ाना इस बात का संकेत होता है कि वह पहले की तरह फ्रेम या लॉकिंग सिस्टम के साथ पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा है.

क्यों होती है यह दिक्कत?

अक्सर यह समस्या तब ज्यादा महसूस होती है जब घर की खिड़कियां खुली हों, तेज हवा चल रही हो, एसी या कूलिंग सिस्टम चालू हो या फिर घर में किसी के तेज कदमों की वजह से कंपन पैदा हो रहा हो. ऐसे में दरवाजा हल्का-सा हिलता है और खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है. होम एक्सपर्ट के अनुसार, ज्यादातर मामलों में इसकी वजह स्ट्राइक प्लेट और लैच के बीच ढीलापन होता है. स्ट्राइक प्लेट वह धातु की प्लेट होती है जहां दरवाजे का लॉक बंद होने पर फंसता है. समय के साथ लकड़ी सिकुड़ सकती है, कब्जे ढीले हो सकते हैं, मौसम का असर पड़ सकता है या फिर दरवाजे के आसपास लगी रबर स्ट्रिप घिस सकती है. इन वजहों से दरवाजे और फ्रेम के बीच हल्का गैप बन जाता है, जिससे आवाज आने लगती है. 

कैसे कर सकते हैं इसको ठीक?

समस्या की पहचान करने के लिए सबसे पहले दरवाजे को पूरी तरह बंद करें और हल्के हाथ से उसे धक्का दें. अगर दरवाजा आसानी से हिल रहा है, तो संभव है कि स्ट्राइक प्लेट में लैच ठीक से फिट नहीं हो रहा हो. यदि आवाज धातु जैसी सुनाई दे रही है, तो भी इसका कारण यही हो सकता है. 

सबसे आसान उपाय है स्ट्राइक प्लेट के स्क्रू को कसकर देखना.  कई बार सिर्फ स्क्रू टाइट करने से ही समस्या खत्म हो जाती है. अगर इससे फायदा न मिले, तो स्ट्राइक प्लेट के अंदर मौजूद छोटे धातु टैब को प्लास की मदद से हल्का-सा अंदर की ओर मोड़ा जा सकता है. इससे लॉक पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाता है और दरवाजा हिलना बंद कर देता है.

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वेदर स्ट्रिपिंग की जांच 

अगर समस्या फिर भी बनी रहती है, तो दरवाजे के किनारों पर लगी वेदर स्ट्रिपिंग की जांच करें. समय के साथ यह दब जाती है या खराब हो जाती है, जिससे दरवाजा ढीला महसूस होने लगता है. नई वेदर स्ट्रिप लगाने से न सिर्फ आवाज कम होती है, बल्कि धूल, हवा और शोर भी कम अंदर आता है. 

कब्जों की भी जांच 

इसके अलावा दरवाजे के कब्जों की भी जांच करनी चाहिए. ढीले स्क्रू या हिलते हुए कब्जे भी खड़खड़ाहट की वजह बन सकते हैं. इन्हें कसने से दरवाजा दोबारा स्थिर हो जाता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर खड़खड़ाते दरवाजों की मरम्मत बिना बड़े खर्च के हो सकती है. थोड़ी-सी जांच और कुछ छोटे बदलाव आपके दरवाजे को फिर से पहले जैसा शांत और मजबूत बना सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
How To Fix A Rattling Door Door Rattling Sound Solution DIY Home Door Repair Tips
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