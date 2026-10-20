How To Remove Spider Webs At Home: दीवाली की सफाई शुरू होते ही घर के कोने-कोने की सफाई पर ध्यान जाता है. पंखे, खिड़कियां, अलमारियां और फर्नीचर साफ करते हुए अक्सर मकड़ी के जाले भी नजर आने लगते हैं. कई बार इन्हें साफ करने के बाद लगता है कि अब घर पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी कोने में फिर से जाला दिखाई देने लगता है. बार-बार जाले साफ करना काफी परेशान करने वाला हो सकता है. अगर आपके घर में भी यही समस्या है, तो सिर्फ जाला हटाना काफी नहीं है. सफाई के साथ कुछ दूसरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिससे मकड़ियों के दोबारा उसी जगह आने की संभावना कम हो सके.

घर में बार-बार क्यों बनते हैं मकड़ी के जाले?

मकड़ी घर में बिना वजह जाला नहीं बनाती. वह आमतौर पर भोजन की तलाश में ऐसी जगह चुनती है जहां उसे शिकार आसानी से मिल सके. घर में मच्छर, छोटी मक्खियां और दूसरे छोटे कीड़े मौजूद हों, तो मकड़ियों को भी वहां भोजन मिल जाता है. इसके अलावा घर के शांत, अंधेरे और कम इस्तेमाल होने वाले कोने उन्हें जाला बनाने के लिए सुरक्षित जगह लगते हैं.





इसलिए अगर किसी कोने में बार-बार जाला बन रहा है, तो हो सकता है कि वहां मकड़ी को छिपने की जगह और भोजन दोनों मिल रहे हों. धूल भरे कोने, सामान से भरी जगह और लंबे समय से साफ न किए गए हिस्से भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं. मकड़ी के जाले हवा में मौजूद धूल के कणों को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए कुछ समय बाद वे और ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.

दीवाली पर जाला हटाते समय सिर्फ सफाई न करें

दीवाली की सफाई के दौरान अगर आपको किसी कोने में मकड़ी का जाला दिखाई दे, तो उसे हटाने के साथ उस जगह को अच्छी तरह साफ करें. सिर्फ ऊपर से जाला हटाकर छोड़ देने से समस्या दोबारा हो सकती है. छत के कोनों, खिड़की के पीछे, फर्नीचर के पीछे और अलमारी के नीचे जैसे हिस्सों पर खास ध्यान दें.

अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, तो इन जगहों की धूल और जाले अच्छी तरह साफ करें. इससे मकड़ी के छिपने की जगह और वहां जमा धूल दोनों हटाने में मदद मिलेगी. जिन कोनों में लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, उन्हें दीवाली की सफाई के दौरान जरूर कवर करें.

दरवाजे और खिड़कियों की दरारें भी देखें

कई बार मकड़ियां घर के अंदर छोटी-छोटी दरारों या खाली जगहों से प्रवेश करती हैं. इसलिए जाले साफ करने के बाद दरवाजे, खिड़कियों और दीवारों के आसपास की जगह को भी ध्यान से देखें. जहां छोटे गैप या दरार नजर आएं, उन्हें बंद करने की कोशिश करें. इससे मकड़ियों के घर के अंदर आने का रास्ता कम किया जा सकता है.





घर में कीड़े कम होंगे तो मकड़ियां भी कम आएंगी

मकड़ियों के घर में आने की एक बड़ी वजह उनका भोजन है. अगर घर में मच्छर, छोटी मक्खियां या दूसरे कीड़े ज्यादा हैं, तो मकड़ियों को भी यहां रहने की वजह मिल जाती है. इसलिए दीवाली की सफाई के दौरान सिर्फ जाले हटाने के बजाय घर में कीड़ों की मौजूदगी को भी कम करने पर ध्यान दें.

खाने की चीजों को खुला न छोड़ें और घर का कचरा समय पर बाहर करें. खिड़कियों और दरवाजों के आसपास भी सफाई रखें. इससे घर में छोटे कीड़ों की संख्या कम रखने में मदद मिल सकती है और मकड़ियों के लिए भोजन की उपलब्धता भी घट सकती है.

पेपरमिंट ऑयल और सिरके का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर आप जाले दोबारा बनने की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं. पेपरमिंट ऑयल की तेज गंध मकड़ियों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसे पानी में मिलाकर स्प्रे की तरह दरवाजों, खिड़कियों और घर के उन कोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बार-बार जाले बनते हैं.

इसी तरह सिरके का हल्का घोल भी कुछ लोगों के लिए एक घरेलू उपाय हो सकता है. इसे भी उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां मकड़ियां बार-बार दिखाई देती हैं. इसके अलावा खट्टे फलों के छिलकों की गंध भी मकड़ियों को पसंद नहीं होती, इसलिए इन्हें खिड़की या दरवाजे के आसपास रखा जा सकता है. किसी भी घरेलू घोल को इस्तेमाल करने से पहले सतह पर एक छोटे हिस्से में जांच कर लेना बेहतर है.

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हर हफ्ते इन जगहों की करें सफाई

मकड़ी के जालों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका नियमित सफाई है. छत के कोने, पंखे के आसपास, फर्नीचर के पीछे, बिस्तर के नीचे और अलमारियों के ऊपर की जगहों को सप्ताह में कम से कम एक बार चेक करें. घर में बेकार सामान जमा करके न रखें, क्योंकि ऐसे सामान के बीच मकड़ियों को छिपने की जगह आसानी से मिल सकती है. कमरों में रोशनी और हवा का पर्याप्त इंतजाम रखें. घर के शांत और अंधेरे कोनों पर खास नजर रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर मकड़ियां आसानी से जाला बना सकती हैं.

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