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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDiwali Cleaning Tips: दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी

Diwali Cleaning Tips: दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी

Diwali Home Cleaning: मकड़ी घर में बिना वजह जाला नहीं बनाती. वह आमतौर पर भोजन की तलाश में ऐसी जगह चुनती है जहां उसे शिकार आसानी से मिल सके. चलिए आपको इसके सफाई का तरीका बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Oct 2026 04:31 PM (IST)
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How To Remove Spider Webs At Home: दीवाली की सफाई शुरू होते ही घर के कोने-कोने की सफाई पर ध्यान जाता है. पंखे, खिड़कियां, अलमारियां और फर्नीचर साफ करते हुए अक्सर मकड़ी के जाले भी नजर आने लगते हैं. कई बार इन्हें साफ करने के बाद लगता है कि अब घर पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी कोने में फिर से जाला दिखाई देने लगता है. बार-बार जाले साफ करना काफी परेशान करने वाला हो सकता है. अगर आपके घर में भी यही समस्या है, तो सिर्फ जाला हटाना काफी नहीं है. सफाई के साथ कुछ दूसरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिससे मकड़ियों के दोबारा उसी जगह आने की संभावना कम हो सके.

घर में बार-बार क्यों बनते हैं मकड़ी के जाले?

मकड़ी घर में बिना वजह जाला नहीं बनाती. वह आमतौर पर भोजन की तलाश में ऐसी जगह चुनती है जहां उसे शिकार आसानी से मिल सके. घर में मच्छर, छोटी मक्खियां और दूसरे छोटे कीड़े मौजूद हों, तो मकड़ियों को भी वहां भोजन मिल जाता है. इसके अलावा घर के शांत, अंधेरे और कम इस्तेमाल होने वाले कोने उन्हें जाला बनाने के लिए सुरक्षित जगह लगते हैं.


Diwali Cleaning Tips: दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी

इसलिए अगर किसी कोने में बार-बार जाला बन रहा है, तो हो सकता है कि वहां मकड़ी को छिपने की जगह और भोजन दोनों मिल रहे हों. धूल भरे कोने, सामान से भरी जगह और लंबे समय से साफ न किए गए हिस्से भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं. मकड़ी के जाले हवा में मौजूद धूल के कणों को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए कुछ समय बाद वे और ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.

दीवाली पर जाला हटाते समय सिर्फ सफाई न करें

दीवाली की सफाई के दौरान अगर आपको किसी कोने में मकड़ी का जाला दिखाई दे, तो उसे हटाने के साथ उस जगह को अच्छी तरह साफ करें. सिर्फ ऊपर से जाला हटाकर छोड़ देने से समस्या दोबारा हो सकती है. छत के कोनों, खिड़की के पीछे, फर्नीचर के पीछे और अलमारी के नीचे जैसे हिस्सों पर खास ध्यान दें.

अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है, तो इन जगहों की धूल और जाले अच्छी तरह साफ करें. इससे मकड़ी के छिपने की जगह और वहां जमा धूल दोनों हटाने में मदद मिलेगी. जिन कोनों में लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, उन्हें दीवाली की सफाई के दौरान जरूर कवर करें.

दरवाजे और खिड़कियों की दरारें भी देखें

कई बार मकड़ियां घर के अंदर छोटी-छोटी दरारों या खाली जगहों से प्रवेश करती हैं. इसलिए जाले साफ करने के बाद दरवाजे, खिड़कियों और दीवारों के आसपास की जगह को भी ध्यान से देखें. जहां छोटे गैप या दरार नजर आएं, उन्हें बंद करने की कोशिश करें. इससे मकड़ियों के घर के अंदर आने का रास्ता कम किया जा सकता है.


Diwali Cleaning Tips: दीवाली पर मकड़ी के जाले हटाते वक्त जरूर करें ये काम, दोबारा नहीं होगी परेशानी

घर में कीड़े कम होंगे तो मकड़ियां भी कम आएंगी

मकड़ियों के घर में आने की एक बड़ी वजह उनका भोजन है. अगर घर में मच्छर, छोटी मक्खियां या दूसरे कीड़े ज्यादा हैं, तो मकड़ियों को भी यहां रहने की वजह मिल जाती है. इसलिए दीवाली की सफाई के दौरान सिर्फ जाले हटाने के बजाय घर में कीड़ों की मौजूदगी को भी कम करने पर ध्यान दें.

खाने की चीजों को खुला न छोड़ें और घर का कचरा समय पर बाहर करें. खिड़कियों और दरवाजों के आसपास भी सफाई रखें. इससे घर में छोटे कीड़ों की संख्या कम रखने में मदद मिल सकती है और मकड़ियों के लिए भोजन की उपलब्धता भी घट सकती है.

पेपरमिंट ऑयल और सिरके का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर आप जाले दोबारा बनने की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं. पेपरमिंट ऑयल की तेज गंध मकड़ियों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसे पानी में मिलाकर स्प्रे की तरह दरवाजों, खिड़कियों और घर के उन कोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बार-बार जाले बनते हैं.

इसी तरह सिरके का हल्का घोल भी कुछ लोगों के लिए एक घरेलू उपाय हो सकता है. इसे भी उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां मकड़ियां बार-बार दिखाई देती हैं. इसके अलावा खट्टे फलों के छिलकों की गंध भी मकड़ियों को पसंद नहीं होती, इसलिए इन्हें खिड़की या दरवाजे के आसपास रखा जा सकता है. किसी भी घरेलू घोल को इस्तेमाल करने से पहले सतह पर एक छोटे हिस्से में जांच कर लेना बेहतर है.

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हर हफ्ते इन जगहों की करें सफाई

मकड़ी के जालों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका नियमित सफाई है. छत के कोने, पंखे के आसपास, फर्नीचर के पीछे, बिस्तर के नीचे और अलमारियों के ऊपर की जगहों को सप्ताह में कम से कम एक बार चेक करें. घर में बेकार सामान जमा करके न रखें, क्योंकि ऐसे सामान के बीच मकड़ियों को छिपने की जगह आसानी से मिल सकती है. कमरों में रोशनी और हवा का पर्याप्त इंतजाम रखें. घर के शांत और अंधेरे कोनों पर खास नजर रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर मकड़ियां आसानी से जाला बना सकती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
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