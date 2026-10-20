How To Mop Floors Without Streaks Or Residue: घर में पोछा लगाने के बाद फर्श कुछ देर के लिए बिल्कुल साफ और चमकता हुआ नजर आता है. लेकिन जैसे-जैसे फर्श सूखता है, उस पर जगह-जगह पैरों के निशान और पोछे की लकीरें दिखने लगती हैं. खासकर जब कमरे में खिड़की से धूप या तेज रोशनी आती है, तब ये निशान और भी साफ नजर आते हैं. कई बार लगता है कि फर्श ही खराब है या उस पर कोई दाग है, जबकि असल वजह सफाई करने का तरीका हो सकता है.

पोछा लगाने के बाद लकीरें और पैरों के निशान दिखना दो अलग-अलग वजहों से हो सकता है. फर्श पर बनी घुमावदार लकीरें अक्सर पानी, डिटर्जेंट या गंदगी की परत सूखने के बाद छोड़ जाती हैं. वहीं, अगर पैरों के निशान पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगें, तो हो सकता है कि फर्श पर डिटर्जेंट या किसी पुराने क्लीनर की बहुत पतली परत रह गई हो. इस परत पर पैरों से निकलने वाला तेल और धूल आसानी से चिपक जाती है.

पोछा लगाने के बाद फर्श पर क्या रह जाता है?

पोछा लगाने का काम देखने में आसान लगता है. पानी और क्लीनर फर्श पर लगाया जाता है, इससे गंदगी ढीली होती है और पोछा उसे उठाने की कोशिश करता है. लेकिन अगर गंदा पानी पूरी तरह पोछे के साथ बाहर नहीं निकलता, तो उसका कुछ हिस्सा फर्श पर ही रह जाता है. बाद में पानी सूख जाता है और उसमें मौजूद गंदगी या क्लीनर की परत वहीं रह जाती है. यही परत फर्श पर लकीरों के रूप में दिखाई दे सकती है.





सबसे आम गलती ज्यादा डिटर्जेंट या फ्लोर क्लीनर डालना है. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा साफ होगा और चमक भी बढ़ेगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. जरूरत से ज्यादा क्लीनर फर्श पर एक पतली परत छोड़ सकता है. सूखने के बाद यही परत चिपचिपी महसूस हो सकती है और धूल को अपनी तरफ खींच सकती है. फिर जब कोई व्यक्ति उसी फर्श पर नंगे पैर या मोजे पहनकर चलता है, तो पैरों से निकलने वाला तेल और धूल उस पर चिपक जाती है. यही वजह है कि पोछा लगाने के बाद भी पैरों के निशान बहुत साफ नजर आने लगते हैं.

गंदे पानी से पोछा लगाना भी बड़ी गलती है

अगर एक ही बाल्टी के पानी से पूरे घर का पोछा लगाया जा रहा है, तो कुछ देर बाद पानी गंदा हो जाता है. खासकर किचन, दरवाजे के पास और ज्यादा आने-जाने वाली जगहों की गंदगी पानी में मिल जाती है. इसके बाद उसी पानी में पोछा बार-बार डालकर फर्श पर लगाने से गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. फर्श सूखने के बाद यही गंदगी हल्की लकीरों या धब्बों की तरह दिखाई देती है. इसलिए पानी बहुत गंदा हो जाने के बाद उसे बदल देना चाहिए. अगर घर बड़ा है, तो अलग-अलग हिस्सों के लिए साफ पानी रखना ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है.





पोछा बहुत ज्यादा गीला होना भी वजह है

अगर पोछा लगाने के बाद फर्श काफी देर तक गीला रहता है, तो पानी सूखने के साथ उसमें मौजूद चीजें फर्श पर जमा हो सकती हैं. खासकर कठोर पानी वाले इलाकों में पानी के अंदर मौजूद खनिज सूखने के बाद सफेद निशान छोड़ सकते हैं. ये निशान गहरे रंग की टाइल या चमकदार फर्श पर ज्यादा दिखाई देते हैं. इसलिए पोछा पानी में भिगोने के बाद उसे अच्छी तरह निचोड़ना जरूरी है. पोछा इतना गीला नहीं होना चाहिए कि फर्श पर पानी की मोटी परत रह जाए. हल्का गीला पोछा फर्श साफ करने के लिए काफी होता है.

पुरानी चमक वाली परत भी बन सकती है वजह

कई घरों में फर्श की चमक बनाए रखने के लिए अलग-अलग तरह के पॉलिश या शाइन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर इनका इस्तेमाल लंबे समय तक होता रहे, तो फर्श पर इनकी परत जमा हो सकती है. ऊपर से सामान्य क्लीनर से पोछा लगाने पर यह पुरानी परत पूरी तरह नहीं निकलती और फर्श कहीं चमकदार, कहीं धुंधला दिखाई देने लगता है. अगर फर्श साफ करने के बाद भी बार-बार पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो हर बार ज्यादा क्लीनर डालने के बजाय यह देखना जरूरी है कि कहीं फर्श पर पहले से कोई परत तो नहीं जमा है.

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पोछा लगाने का सही तरीका क्या है?

सबसे पहले फर्श से सूखी धूल और मिट्टी हटा लें. इसके बाद पानी में उतनी ही मात्रा में फ्लोर क्लीनर डालें, जितनी पैकेट पर बताई गई है. क्लीनर ज्यादा डालने से सफाई बेहतर नहीं होगी. पोछे को अच्छी तरह निचोड़कर इस्तेमाल करें और पानी बहुत गंदा होने पर उसे बदल दें. एक ही गंदे पानी से पूरे घर में पोछा लगाने से बचें. अगर पोछा धोकर मशीन में या हाथ से साफ किया गया है, तो उसमें डिटर्जेंट की परत न रह जाए, इसका भी ध्यान रखें. पोछे में फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से भी बचना बेहतर है.

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