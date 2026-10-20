Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMopping Tips: पोछा लगाने के बाद गंदा दिखता है फर्श? नोट करें 4 आसान हैक्स

Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद गंदा दिखता है फर्श? नोट करें 4 आसान हैक्स

Clean Floor: पोछा लगाने के बाद लकीरें और पैरों के निशान दिखना दो अलग-अलग वजहों से हो सकता है. फर्श पर बनी घुमावदार लकीरें अक्सर पानी, डिटर्जेंट या गंदगी की परत सूखने के बाद छोड़ जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

How To Mop Floors Without Streaks Or Residue: घर में पोछा लगाने के बाद फर्श कुछ देर के लिए बिल्कुल साफ और चमकता हुआ नजर आता है. लेकिन जैसे-जैसे फर्श सूखता है, उस पर जगह-जगह पैरों के निशान और पोछे की लकीरें दिखने लगती हैं. खासकर जब कमरे में खिड़की से धूप या तेज रोशनी आती है, तब ये निशान और भी साफ नजर आते हैं. कई बार लगता है कि फर्श ही खराब है या उस पर कोई दाग है, जबकि असल वजह सफाई करने का तरीका हो सकता है.

पोछा लगाने के बाद लकीरें और पैरों के निशान दिखना दो अलग-अलग वजहों से हो सकता है. फर्श पर बनी घुमावदार लकीरें अक्सर पानी, डिटर्जेंट या गंदगी की परत सूखने के बाद छोड़ जाती हैं. वहीं, अगर पैरों के निशान पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगें, तो हो सकता है कि फर्श पर डिटर्जेंट या किसी पुराने क्लीनर की बहुत पतली परत रह गई हो. इस परत पर पैरों से निकलने वाला तेल और धूल आसानी से चिपक जाती है.

पोछा लगाने के बाद फर्श पर क्या रह जाता है?

पोछा लगाने का काम देखने में आसान लगता है. पानी और क्लीनर फर्श पर लगाया जाता है, इससे गंदगी ढीली होती है और पोछा उसे उठाने की कोशिश करता है. लेकिन अगर गंदा पानी पूरी तरह पोछे के साथ बाहर नहीं निकलता, तो उसका कुछ हिस्सा फर्श पर ही रह जाता है. बाद में पानी सूख जाता है और उसमें मौजूद गंदगी या क्लीनर की परत वहीं रह जाती है. यही परत फर्श पर लकीरों के रूप में दिखाई दे सकती है.


Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद गंदा दिखता है फर्श? नोट करें 4 आसान हैक्स

सबसे आम गलती ज्यादा डिटर्जेंट या फ्लोर क्लीनर डालना है. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा क्लीनर डालने से फर्श ज्यादा साफ होगा और चमक भी बढ़ेगी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. जरूरत से ज्यादा क्लीनर फर्श पर एक पतली परत छोड़ सकता है. सूखने के बाद यही परत चिपचिपी महसूस हो सकती है और धूल को अपनी तरफ खींच सकती है. फिर जब कोई व्यक्ति उसी फर्श पर नंगे पैर या मोजे पहनकर चलता है, तो पैरों से निकलने वाला तेल और धूल उस पर चिपक जाती है. यही वजह है कि पोछा लगाने के बाद भी पैरों के निशान बहुत साफ नजर आने लगते हैं.

गंदे पानी से पोछा लगाना भी बड़ी गलती है

अगर एक ही बाल्टी के पानी से पूरे घर का पोछा लगाया जा रहा है, तो कुछ देर बाद पानी गंदा हो जाता है. खासकर किचन, दरवाजे के पास और ज्यादा आने-जाने वाली जगहों की गंदगी पानी में मिल जाती है. इसके बाद उसी पानी में पोछा बार-बार डालकर फर्श पर लगाने से गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. फर्श सूखने के बाद यही गंदगी हल्की लकीरों या धब्बों की तरह दिखाई देती है. इसलिए पानी बहुत गंदा हो जाने के बाद उसे बदल देना चाहिए. अगर घर बड़ा है, तो अलग-अलग हिस्सों के लिए साफ पानी रखना ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है.


Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद गंदा दिखता है फर्श? नोट करें 4 आसान हैक्स

पोछा बहुत ज्यादा गीला होना भी वजह है

अगर पोछा लगाने के बाद फर्श काफी देर तक गीला रहता है, तो पानी सूखने के साथ उसमें मौजूद चीजें फर्श पर जमा हो सकती हैं. खासकर कठोर पानी वाले इलाकों में पानी के अंदर मौजूद खनिज सूखने के बाद सफेद निशान छोड़ सकते हैं. ये निशान गहरे रंग की टाइल या चमकदार फर्श पर ज्यादा दिखाई देते हैं. इसलिए पोछा पानी में भिगोने के बाद उसे अच्छी तरह निचोड़ना जरूरी है. पोछा इतना गीला नहीं होना चाहिए कि फर्श पर पानी की मोटी परत रह जाए. हल्का गीला पोछा फर्श साफ करने के लिए काफी होता है.

पुरानी चमक वाली परत भी बन सकती है वजह

कई घरों में फर्श की चमक बनाए रखने के लिए अलग-अलग तरह के पॉलिश या शाइन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर इनका इस्तेमाल लंबे समय तक होता रहे, तो फर्श पर इनकी परत जमा हो सकती है. ऊपर से सामान्य क्लीनर से पोछा लगाने पर यह पुरानी परत पूरी तरह नहीं निकलती और फर्श कहीं चमकदार, कहीं धुंधला दिखाई देने लगता है. अगर फर्श साफ करने के बाद भी बार-बार पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो हर बार ज्यादा क्लीनर डालने के बजाय यह देखना जरूरी है कि कहीं फर्श पर पहले से कोई परत तो नहीं जमा है.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

पोछा लगाने का सही तरीका क्या है?

सबसे पहले फर्श से सूखी धूल और मिट्टी हटा लें. इसके बाद पानी में उतनी ही मात्रा में फ्लोर क्लीनर डालें, जितनी पैकेट पर बताई गई है. क्लीनर ज्यादा डालने से सफाई बेहतर नहीं होगी. पोछे को अच्छी तरह निचोड़कर इस्तेमाल करें और पानी बहुत गंदा होने पर उसे बदल दें. एक ही गंदे पानी से पूरे घर में पोछा लगाने से बचें. अगर पोछा धोकर मशीन में या हाथ से साफ किया गया है, तो उसमें डिटर्जेंट की परत न रह जाए, इसका भी ध्यान रखें. पोछे में फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से भी बचना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें- क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Mopping Floor Cleaning Floor Cleaning Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
जल्दी खराब हो जाता है केला, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा ताजा
जल्दी खराब हो जाता है केला, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा ताजा
Home Tips
How Long To Soak Clothes: कपड़े धोने से पहले कितनी देर भिगोएं? रातभर छोड़ने की न करें भूल
कपड़े धोने से पहले कितनी देर भिगोएं? रातभर छोड़ने की न करें भूल
Home Tips
How Many Whistles For Potatoes: कितनी सीटी में उबलते हैं परफेक्ट आलू? आज जान लें जरूरी बात
कितनी सीटी में उबलते हैं परफेक्ट आलू? आज जान लें जरूरी बात
Home Tips
Best Colors For Home: दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?
दीवाली पर घर पेंट करवा रहे हैं, जानें कहां-कौन का कलर रहेगा सही?
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
राजा भैया और पंकज चौधरी दिखे साथ, सपा बोली- जनता हमारे...
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
महाराष्ट्र
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिवसेना UBT में कलह! संजय राउत के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा?
शिक्षा
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget