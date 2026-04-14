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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?

Kitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?

Food Safety In Home Kitchens: किचन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक अस्थिर काम करने की जगह पर ध्यान ही नहीं देते. चलिए आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं , जो आपके काम आने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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How To Stop Cutting Board From Slipping: रसोई में काम करते समय छोटी-सी चूक भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. मान लीजिए आप आराम से प्याज काट रहे हैं और अचानक आपका कटिंग बोर्ड काउंटर के किनारे की तरफ खिसकने लगता है, यह वो पल है जिसे हर होम कुक अच्छे से समझता है. हम महंगे चाकू खरीदते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां लाते हैं, लेकिन किचन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक अस्थिर काम करने की जगह पर ध्यान ही नहीं देते. दिलचस्प बात यह है कि इसका समाधान किसी महंगे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण चीज में छिपा है, वह है हल्का गीला किचन टॉवल. चलिए बताते हैं कि यह कैसे काम करता है. 

हल्का गीला किचन टॉवल कैसे काम करता है?

कटिंग बोर्ड के नीचे एक हल्का नम कपड़ा रखने से वह अपनी जगह पर मजबूती से टिक जाता है. यह तरीका जितना आसान लगता है, उतना ही प्रभावी भी है और इसके पीछे साफ-साफ साइंस काम करता है. जब सूखा लकड़ी या प्लास्टिक का बोर्ड चिकनी सतह पर रखा होता है, तो उनके बीच घर्षण बहुत कम होता है, जिससे बोर्ड आसानी से खिसक सकता है. लेकिन जैसे ही आप उसके नीचे गीला कपड़ा रखते हैं, पानी की वजह से सतहों के बीच पकड़ बढ़ जाती है.

किन समस्याओं के लिए कारगर उपाय?

यह तरीका सिर्फ फिसलन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग सतहों की समस्याओं को भी संभालता है. एवाल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड्स नाम की स्टडी में बताया गया है कि बोर्ड की सतह और उसकी बनावट उसके इस्तेमाल को प्रभावित करती है. लकड़ी के बोर्ड भले ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर वे सीधे पानी के संपर्क में ज्यादा समय तक रहें तो खराब हो सकते हैं. ऐसे में हल्का गीला टॉवल उन्हें न सिर्फ स्थिर रखता है, बल्कि अतिरिक्त नमी से बचाने में भी मदद करता है.

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लकड़ी और प्लास्टिक बोर्ड को लेकर हमेशा बहस रहती है, लेकिन दोनों ही मामलों में यह ट्रिक काम आती है.स्टडी के मुताबिक लकड़ी बैक्टीरिया को सोख लेती है और सूखने पर उन्हें खत्म भी कर देती है, इसलिए गीले के बजाय हल्के नम कपड़े का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. दूसरी ओर, प्लास्टिक बोर्ड नीचे से काफी स्मूद होते हैं और जल्दी फिसलते हैं, इसलिए उनके लिए यह तरीका और भी जरूरी हो जाता है.

कैसे कर सकते हैं यूज?

इसे अपनाना बेहद आसान है, एक पतला कपड़ा लें, उसे हल्का गीला करें और अच्छी तरह निचोड़ लें. फिर उसे काउंटर पर फैलाकर उसके ऊपर कटिंग बोर्ड रखें. हल्का दबाने पर बोर्ड अपनी जगह पर टिक जाएगा. हालांकि सिलिकॉन मैट या रबर बेस वाले बोर्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन यह साधारण तरीका अपनी सादगी और असर के कारण आज भी सबसे भरोसेमंद है. सिर्फ कुछ सेकंड की यह तैयारी आपकी कुकिंग को ज्यादा सुरक्षित, तेज और प्रोफेशनल बना सकती है.

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Published at : 14 Apr 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Cutting Board Safety Kitchen Safety Tips Towel Kitchen Trick
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