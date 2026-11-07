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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ

How To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ

Deep Cleaning Hacks: अगर आपके घर की छत काफी पुरानी है और आपको शक है कि उसमें एस्बेस्टस हो सकता है, तो उसे खुद से साफ करने, खुरचने या किसी तरह छेड़ने की कोशिश न करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Nov 2026 06:54 AM (IST)
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How To Remove Cobwebs From High Ceilings Fast: छत के किनारे लगी पट्टी पर धूल, जाले और गंदगी जम जाए तो उसे साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. खासकर अगर छत की सतह उभरी हुई हो या उस पर डिजाइन बना हो, तो सामान्य तरीके से कपड़ा या ब्रश चलाने पर उसकी सतह खराब हो सकती है. ऐसे में सफाई करते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास सामान की जरूरत नहीं है. सही तरीके और हल्के हाथ से सफाई करने पर जमी धूल और गंदगी को बिना खरोंचे हटाया जा सकता है.

सफाई से पहले इस बात का रखें ध्यान

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अगर आपके घर की छत काफी पुरानी है और आपको शक है कि उसमें एस्बेस्टस हो सकता है, तो उसे खुद से साफ करने, खुरचने या किसी तरह छेड़ने की कोशिश न करें. अगर छत की सतह पहले से टूटी हुई है, उसका प्लास्टर या टेक्सचर झड़ रहा है या आप ऐसा कोई काम करने वाले हैं जिससे छत की परत खराब हो सकती है, तो किसी योग्य एस्बेस्टस प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर है.

वैक्यूम क्लीनर से करें छत की सफाई

छत की किनारी पर जमी सामान्य धूल और जालों की सफाई के लिए सबसे आसान तरीका वैक्यूम क्लीनर है. इसमें सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट लगा होना चाहिए. इससे धूल साफ करते समय उसे जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और वैक्यूम धूल को उसी समय खींच लेता है. इससे नीचे फर्श और फर्नीचर पर धूल गिरने की संभावना भी कम रहती है.

सफाई शुरू करने से पहले उस जगह के आसपास रखी छोटी चीजों को हटा दें. फर्नीचर और फर्श पर पुरानी चादर या कपड़ा बिछा सकते हैं. छत की उभरी हुई सतह नाजुक हो सकती है, इसलिए सावधानी के बावजूद उसके छोटे-छोटे टुकड़े नीचे गिर सकते हैं. इसके बाद वैक्यूम के सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट से छत के किनारे की पट्टी को धीरे-धीरे साफ करें.


How To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ

ब्रश को छत पर ज्यादा न दबाएं

ध्यान रखें कि ब्रश को छत पर दबाकर न चलाएं. कोशिश करें कि ब्रश के बाल सतह को बस हल्के से छुएं या जरूरत हो तो थोड़ा दूर रखकर वैक्यूम करें. सफाई का मकसद धूल को रगड़कर निकालना नहीं, बल्कि वैक्यूम की मदद से उसे खींचना है. ज्यादा दबाव डालने से छत की उभरी हुई परत टूट सकती है और वहां का हिस्सा खराब दिखने लग सकता है.

अगर आपके वैक्यूम में एक्सटेंशन वैंड है तो उसका इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा. इससे आप जमीन पर खड़े होकर छत के ज्यादा हिस्से तक आसानी से पहुंच सकते हैं. कुछ जगहों पर सीढ़ी की जरूरत पड़ सकती है. अगर सीढ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे समतल और मजबूत जगह पर रखें. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सीढ़ी पर खड़े होकर ज्यादा दूर तक झुकने के बजाय नीचे उतरें और सीढ़ी को दूसरी जगह लगाएं.

कोनों में डस्टर का करें इस्तेमाल

छत के कोनों या लाइट के आसपास की उन जगहों पर जहां वैक्यूम का ब्रश आसानी से नहीं पहुंच रहा है, वहां साफ माइक्रोफाइबर कपड़े या सिंथेटिक डस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे सतह पर रगड़ने के बजाय बहुत हल्के हाथ से चलाएं. ज्यादा दबाव डालने से छत की ऊपरी परत निकल सकती है.

छत पर पानी डालकर सफाई न करें

छत की ऐसी उभरी हुई सतह को साफ करते समय पानी का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए. अगर यह सतह ज्यादा गीली हो जाए तो नरम होकर टूटने या झड़ने लग सकती है. इसलिए सिर्फ धूल और जाले हटाने के लिए सूखे तरीके से सफाई करना बेहतर है.

अगर छत पर धूल के अलावा कोई छोटा दाग है और आपको पूरा भरोसा है कि उसमें एस्बेस्टस नहीं है, तो पहले किसी ऐसी जगह पर सफाई का तरीका आजमाएं जो आसानी से दिखाई न देती हो. अगर छत पेंट की हुई है, तो दाग वाली जगह पर बहुत हल्के हाथ से थोड़ा गीला स्पंज लगाया जा सकता है. इसमें थोड़ी मात्रा में हल्का डिश सोप इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन पानी बहुत कम रखें और दाग को रगड़ें नहीं.


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पानी का दाग दिखे तो पहले लीकेज ठीक करें

अगर छत पर पानी का निशान दिखाई दे रहा है तो सिर्फ दाग साफ करना सही तरीका नहीं है. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पानी कहां से आ रहा है. छत, पाइप या किसी दूसरी जगह से लीकेज की समस्या है तो उसे पहले ठीक कराएं. इसके बाद ही छत की सफाई, प्राइमिंग या पेंटिंग के बारे में सोचें. वरना दाग दोबारा दिखाई दे सकता है.

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साल में कितनी बार करें सफाई?

छत के किनारे लगी पट्टी की सफाई हर हफ्ते करने की जरूरत नहीं होती. ज्यादातर कमरों में साल में एक या दो बार धूल साफ करना काफी हो सकता है. हालांकि, किचन जैसी जगहों पर धूल के साथ चिकनाई भी जमा हो सकती है. वहीं फायरप्लेस या सीलिंग फैन वाले कमरों में भी गंदगी जल्दी दिखाई दे सकती है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:54 AM (IST)
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