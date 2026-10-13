सलमान खान 'कॉफ़ी विद करण' के सीजन 9 के पहले मेहमान हैं. नया सीजन कल शाम 7 बजे जियो हॉट स्टाप पर द पिकॉक हब पर शुरू हो रहा है. वहीं बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर आखिरी बार इस चैट शो के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं और 'कॉफ़ी विद करण' का सफर नौवें सीजन के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. इन सबके बीच करण जौहर ने सलमान खान के साथ अपने शो का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया है जिसमें वे सुपरस्टार से उनकी वर्जिनिटी, पैपराज़ी और कई दूसरी चीजों पर बात करते नजर आ रहे हैं.

'क्या आप अभी भी वर्जिन हैं?'

बता दें कि बुधवार को शो के पहले एपिसोड के प्रीमियर से पहले, करण ने सलमान के साथ एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें फैंस को उनकी मजेदार बातचीत की एक झलक दिखाई गई. वीडियो में, करण सलमान से पूछते हैं, "क्या आप अभी भी वर्जिन हैं?"

यह सवाल एक्टर के उस मशहूर जवाब की याद दिलाता है जो उन्होंने शो में अपनी पहली अपीयरेंस के दौरान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वह वर्जिन हैं और उन्होंने खुद को अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा है. वहीं प्रोमो में सलमान खान करण के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, "कंट्रोल यार, भाई," जिसे सुनकर करण जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

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करण प्रोमों में आगे सलमान से उनके बदले हुए स्वभाव के बारे में बात करते दिखते हैं. जिस पर एक्टर कहते हैं कि, "मैंने जो भी सलाह दी हैं, अब समय आ गया है कि मैं खुद उन सलाहों पर अमल करूं." जब पैपराजी का ज़िक्र हुआ, तो सलमान ने मजाक में कहा, "जिसने भी फोन में कैमरा बनाया है, अगर वो मुझे कहीं मिल गया न..."

'कॉफी विद करण' के बारे में

बता दें कि 'कॉफी विद करण' की शुरुआत 2004 में हुई थी, इसमें सबसे लंबा गैप चार साल का रहा है, जो 2018 से 2022 के बीच था. यह गैप सीज़न 6 और 7 के बीच आया था। शुरुआती सीजन स्टार वर्ल्ड पर दिखाए गए थे और 2022 के बाद यह डिज्नी हॉटस्टार पर आ गया, जो अब जियोहॉटस्टार है.

शो के 9वें सीजन में सलमान की तीसरी मौजूदगी होगी. उन्होंने सीज़न 4 में 'कॉफ़ी विद करण' में डेब्यू किया था और बाद में सीजन 5 के 100वें एपिसोड में अपने भाइयों, अरबाज़ खान और सोहेल खान के साथ शो में नजर आए थे.