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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBest AC Mode for Monsoon: मॉनसून में किस मोड पर चलाना चाहिए AC, सही तरीका जान लेंगे तो घर रहेगा कूल-कूल?

Best AC Mode for Monsoon: मॉनसून में किस मोड पर चलाना चाहिए AC, सही तरीका जान लेंगे तो घर रहेगा कूल-कूल?

बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण AC का Dry Mode ज्यादा आरामदायक माहौल बनाने में मदद करता है. यह हवा से अतिरिक्त नमी कम करता है और सामान्य कूलिंग मोड की तुलना में कम बिजली खर्च कर सकता है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 09:45 AM (IST)
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Best AC Mode for Monsoon: बारिश के आते ही मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिससे कई लोगों को शिकायत होती है कि उनको बाहर का मौसम ठंडा होने के बावजूद भी चिपचिपाहट जैसा महसूस हो रहा है.  ऐसे में AC चलाने पर भी राहत नहीं होती है. कई लोग समझ नहीं पाते कि AC को किस तापमान या मोड पर चलाएं जिससे आराम मिले, ऐसे में वो तापमान के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं.  

बता दें कि हवा में मौजूद नमी केवल तापमान कम करने से नहीं खत्म होती है, बल्कि हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को कम करना भी जरूरी होता है. इसके अलावा एक्सपर्ट्स भी यही राय देते हैं कि बारिश के मौसम में AC को खास मोड में चलाना चाहिए. अच्छी बात ये है कि ये मोड हर AC में मौजूद होता है. आइए आपको बताते हैं कि मॉनसून में AC को कौन से मोड में चलाना चाहिए. 

मॉनसून में AC को किस मोड पर चलाना चाहिए?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, मॉनसून के दौरान AC को Dry Mode पर चलाना चाहिए. भले ही तापमान कम हो जाता है लेकिन हवा में नमी का स्तर काफी ज्यादा बना रहता है. ऐसे में जब नमी का स्तर बढ़ता है तो पसीना और चिपचिपाहट जैसा महसूस होने लगता है. ऐसे में वे सलाह देते हैं कि AC में मिलने वाला Dry Mode खासतौर पर हवा में नमी को कम करने के लिए बनाया गया है. ये मोड कमरे को ठंडा करने की बजाय हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को बाहर निकालने पर ही फोकस करता है.  इस मोड में AC का कंप्रेसर और फैन अलग तरीके से काम करता है.

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Dry Mode इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं?

AC में Dry Mode का इस्तेमाल करना इसलिए भी बेहतर है क्योंकि एक तरफ जहां कमरे में Cooling Mode में चलाने में जितनी बिजली की खपत होती है, वहीं दूसरी तरफ Dry Mode के इस्तेमाल से आप बिजली की खपत भी कम कर सकते हैं क्योंकि इस मोड में AC बिजली का इस्तेमाल कम करता है.  एक्सपर्ट्स बताते हैं कि Dry Mode में AC कम समय के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है, इस वजह से बिजली की खपत सामान्य Cooling Mode की तुलना में कम होती है.  वहीं मॉनसून के दौरान इस मोड में कमरा ज्यादा ताजा और आरामदायक भी रहता है. 

AC में Dry Mode कैसे चालू करें?

बात करें AC में Dry Mode को चालू करने की प्रक्रिया की तो, इस मोड को आप AC के रिमोट में दिए गए Mode बटन से कर सकते हैं. इसके बाद स्क्रीन पर Cool, Fan, Auto और Dry जैसे ऑप्शन में से Dry Mode को चुन लें. आम तौर पर ज्यादातर AC में इस मोड का निशान पानी की बूंद जैसा होता है. इस मोड को चुनने के बाद AC अपने आप कमरे की नमी को कम करना शुरू कर देता है. 

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Published at : 16 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner Tips AC Power Saving Tips Best AC Mode For Monsoon AC Dry Mode Monsoon Season AC Tips
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