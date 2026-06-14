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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRice Cooking Tips: खिले-खिले चावल बनाने की एकदम आसान ट्रिक, कुकर में लगाएं बस इतनी सीटी

Rice Cooking Tips: खिले-खिले चावल बनाने की एकदम आसान ट्रिक, कुकर में लगाएं बस इतनी सीटी

Rice Cooking Hacks: कभी चावल जरूरत से ज्यादा गल जाते हैं, तो कभी उनमें पानी ज्यादा रह जाता है. नतीजा यह होता है कि चावल चिपचिपे हो जाते हैं और दाने अलग-अलग नहीं दिखते.

By : सोनम | Updated at : 14 Jun 2026 01:09 PM (IST)
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How To Make Perfect Fluffy Rice In A Pressure Cooker: चावल भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं, लेकिन कई बार इन्हें बनाते समय एक आम समस्या सामने आती है. कभी चावल जरूरत से ज्यादा गल जाते हैं, तो कभी उनमें पानी ज्यादा रह जाता है. नतीजा यह होता है कि चावल चिपचिपे हो जाते हैं और दाने अलग-अलग नहीं दिखते. अगर आप भी हर बार खिले-खिले चावल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी खास तकनीक की नहीं, बल्कि सही पानी और सही सीटी की जरूरत होती है. कुकिंग एक्सपर्ट के अनुसार, प्रेशर कुकर में चावल बनाते समय सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोना और भिगोना जरूरी है. बासमती चावल को कम से कम 30 से 45 मिनट तक पानी में भिगोकर रखने से उसके दाने अच्छी तरह फूलते हैं और पकने के बाद अलग-अलग दिखाई देते हैं.

कितना पानी डालें?

खिले-खिले चावल बनाने में पानी का अनुपात सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर चावल को 30 मिनट या उससे ज्यादा समय तक भिगोया गया है, तो 1 कप चावल के लिए लगभग 1.5 कप पानी पर्याप्त माना जाता है. वहीं अगर चावल सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए भिगोए गए हैं, तो 2 कप पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. पानी की मात्रा ज्यादा होने पर चावल गीले और चिपचिपे हो सकते हैं, जबकि कम पानी डालने पर वे अधपके या सख्त रह सकते हैं.

कुकर में कितनी सीटी लगाएं?

यही वह सवाल है जो ज्यादातर लोगों के मन में रहता है . बासमती या सामान्य सफेद चावल के लिए 3 से 4 सीटी पर्याप्त मानी जाती हैं. पहली सीटी मध्यम आंच पर आने दें और इसके बाद गैस को धीमा कर दें बाकी की सीटी धीमी आंच पर लगने दें. सीटी पूरी होने के बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. जल्दबाजी में प्रेशर रिलीज करने से चावल का टेक्सचर खराब हो सकता है.

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ये छोटी ट्रिक भी आएगी काम

कई लोग चावल को कुकर में डालने से पहले हल्का सा भून लेते हैं. अगर आप चाहें तो थोड़ा घी या तेल गर्म करके उसमें चावल को 1 से 2 मिनट तक हल्का भून सकते हैं। इससे चावल के दाने और भी ज्यादा अलग-अलग बनते हैं और उनका स्वाद भी बेहतर हो जाता है।

आखिर में क्या करें?

कुकर खुलने के बाद चावल को तुरंत चलाने की बजाय 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद चम्मच की जगह फोर्क से हल्के हाथों से चावल को फुलाएं. इससे दाने टूटते नहीं हैं और चावल खूबसूरती से खिले हुए नजर आते हैं. अगर अगली बार आप प्रेशर कुकर में चावल बना रहे हैं, तो बस सही पानी का अनुपात रखें, चावल को पहले भिगो लें और 3 से 4 सीटी का नियम अपनाएं. इससे हर बार आपके चावल बिल्कुल खिले-खिले और दानेदार बनेंगे.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Fluffy Rice Rice Cooking Tips Pressure Cooker Rice
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