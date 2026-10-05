How To Protect Flour From Bugs And Weevils: रसोई में आटा रखने के बाद उसमें छोटे-छोटे कीड़े या घुन लग जाना काफी परेशान करने वाली बात है. खासकर तब, जब आप खाना बनाने या कुछ बेक करने के लिए आटा निकालें और उसमें अचानक छोटे-छोटे कीड़े नजर आ जाएं. आटे में घुन लगना आम समस्या है और एक बार कीड़े पड़ जाएं तो पूरे आटे को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आटे को कीड़ों से बचाने के लिए आपकी रसोई में मौजूद एक चीज काम आ सकती है- तेजपत्ता.

आटे में तेजपत्ता रखने का तरीका

आटे को घुन और दूसरे कीड़ों से बचाने के लिए आटे के डिब्बे में कुछ सूखे तेजपत्ते रखे जा सकते हैं. इसकी तेज खुशबू कीड़ों को पसंद नहीं आती और माना जाता है कि इसकी महक उन्हें आटे से दूर रखने में मदद कर सकती है. आप आटे के डिब्बे में कुछ सूखे तेजपत्ते डालकर रख सकते हैं. कुछ महीनों के बाद इन्हें बदल देना बेहतर माना जाता है, ताकि उनकी खुशबू बनी रहे. तेजपत्ते की महक इंसानों को बहुत तेज नहीं लगती, लेकिन कीड़ों के लिए यह काफी असरदार हो सकती है.





क्या इससे आटे का स्वाद बदल जाएगा?

आटे के डिब्बे में तेजपत्ता रखने को लेकर एक चिंता यह भी हो सकती है कि कहीं उसकी खुशबू या स्वाद आटे में न आ जाए. हालांकि, आम तौर पर तेजपत्ता आटे के स्वाद को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता. फिर भी अगर आपको तेजपत्ते की खुशबू या स्वाद को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता है, तो एक दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है. तेजपत्ते को सीधे आटे में डालने के बजाय उसे डिब्बे के ढक्कन के अंदर चिपकाया जा सकता है. इससे तेजपत्ता आटे के सीधे संपर्क में नहीं आएगा, लेकिन उसकी खुशबू डिब्बे के अंदर बनी रहेगी. एक और तरीका यह है कि आटे को एक अलग बैग में रखकर उस बैग को डिब्बे के अंदर रखें और तेजपत्ते को डिब्बे की साइड या नीचे की तरफ चिपका दें.

तेजपत्ता कीड़ों को दूर क्यों रखता है?

तेजपत्ते की गंध काफी तेज होती है और माना जाता है कि पैंट्री में पाए जाने वाले कई कीड़े इस गंध से दूर रहते हैं. तेजपत्ते में यूकेलिप्टोल नाम का एक एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है. कुछ रिसर्च में यूकेलिप्टोल को मच्छरों जैसे कीड़ों को दूर रखने वाला बताया गया है. हालांकि घुन को दूर रखने में तेजपत्ते की भूमिका को लेकर वैज्ञानिक सबूत अभी बहुत मजबूत नहीं हैं. इसके बावजूद घरेलू इस्तेमाल और कई लोगों के अनुभवों में तेजपत्ते को आटे और दूसरे पैंट्री सामान को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.





सिर्फ घुन ही नहीं, दूसरे कीड़ों से भी बचाव

आटे में सिर्फ घुन ही समस्या नहीं होते. पैंट्री में कई बार छोटे कीड़े, पतंगे और कॉकरोच भी खाने की चीजों तक पहुंच जाते हैं. तेजपत्ते को इन कीड़ों को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसे कीड़ों से बचाव का पक्का या अकेला उपाय नहीं माना जाना चाहिए. अगर रसोई में पहले से कीड़ों की समस्या है, तो सिर्फ तेजपत्ता रखने के बजाय खाने की चीजों को सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है.

आटा हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखें

आटे को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसे अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखा जाए. प्लास्टिक या कांच के ऐसे कंटेनर इस्तेमाल करें जिनका ढक्कन अच्छी तरह सील हो जाए. आटे या दूसरे सूखे सामान को सिर्फ कागज या कार्डबोर्ड की पैकिंग में लंबे समय तक रखना सही नहीं है. छोटे कीड़े ऐसी पैकिंग के अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं. इसलिए पैकेट खोलने के बाद आटे को एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करना बेहतर है.

डिब्बे और स्टोरेज वाली जगह भी रखें साफ

आटे को कीड़ों से बचाने के लिए सिर्फ कंटेनर पर ध्यान देना काफी नहीं है. जिस जगह पर आटा और बाकी सूखा राशन रखा जाता है, उसे भी साफ रखें. अगर पुराने आटे के कण, अनाज या खाने के छोटे टुकड़े स्टोरेज एरिया में पड़े रहेंगे, तो वहां कीड़े आने की संभावना बनी रह सकती है. इसलिए आटे के डिब्बे को साफ रखने के साथ उसके आसपास की जगह की भी नियमित सफाई करें. किसी पुराने पैकेट में कीड़े दिखें तो उसे दूसरे राशन से अलग रखना भी जरूरी है.

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तेजपत्ता है आसान घरेलू उपाय, लेकिन सावधानी जरूरी

अगर आप आटे में घुन और छोटे कीड़ों की समस्या से परेशान हैं, तो डिब्बे में सूखे तेजपत्ते रखकर देख सकते हैं. कुछ समय बाद तेजपत्ते की खुशबू कम हो जाए तो उन्हें बदल दें. अगर आप आटे के स्वाद को लेकर चिंतित हैं, तो तेजपत्ते को सीधे आटे में डालने के बजाय ढक्कन या डिब्बे की साइड पर लगाया जा सकता है. हालांकि सिर्फ तेजपत्ते पर निर्भर रहने के बजाय आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखना और स्टोरेज वाली जगह को साफ रखना ज्यादा जरूरी है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आटे में घुन और दूसरे कीड़ों की समस्या से काफी हद तक बचने में मदद मिल सकती है.

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