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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Cleaning Hacks: किचन टाइल्स से तेल का दाग कैसे हटाएं? 1 घोल से 2 मिनट में साफ

Kitchen Cleaning Hacks: किचन टाइल्स से तेल का दाग कैसे हटाएं? 1 घोल से 2 मिनट में साफ

Cleaning Hacks: किचन की टाइल्स पर जमी हल्की और मध्यम चिकनाई के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक नींबू को आधा काटें और उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगाएं.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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Easy Hacks To Remove Grease From Kitchen Tiles: भारतीय किचन में तड़के की खुशबू, गर्म पकौड़े, मसालेदार सब्जियां और परिवार के साथ बैठकर खाना खाने की यादें जुड़ी होती हैं. लेकिन खाना बनाते समय उड़ने वाला तेल और मसालों की चिकनाई धीरे-धीरे किचन की टाइल्स, स्लैब और दूसरे हिस्सों पर जमने लगती है. शुरुआत में इन दागों को साफ करना आसान होता है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान न देने पर तेल की परत चिपचिपी हो जाती है और सामान्य कपड़े से साफ नहीं होती.

अगर गैस के पीछे लगी टाइल्स पर भी पुराना तेल जमा हो गया है और बार-बार रगड़ने के बावजूद दाग नहीं जा रहा, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों से इसे साफ किया जा सकता है. इसके लिए हर बार महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ चीजें भी जमी हुई चिकनाई को ढीला करने में मदद कर सकती हैं.

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नींबू और नमक से हटाएं तेल की परत

किचन की टाइल्स पर जमी हल्की और मध्यम चिकनाई के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक नींबू को आधा काटें और उसके कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगाएं. अब इसे तेल वाले हिस्से पर हल्के हाथ से रगड़ें. इसे तुरंत साफ करने के बजाय करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गीले कपड़े से टाइल को पोंछ दें. नींबू की एसिडिक प्रकृति चिकनाई को ढीला करने में मदद करती है, जबकि नमक हल्की स्क्रबिंग का काम करता है. यह तरीका गैस के आसपास की टाइल्स, स्टोव के किनारों और उन जगहों के लिए उपयोगी हो सकता है जहां खाना बनाते समय तेल के छींटे पड़ते हैं.


Kitchen Cleaning Hacks: किचन टाइल्स से तेल का दाग कैसे हटाएं? 1 घोल से 2 मिनट में साफ

बेकिंग सोडा का पेस्ट आएगा काम

अगर तेल का दाग काफी पुराना है और टाइल पर चिपचिपी परत बन गई है, तो बेकिंग सोडा का पेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए करीब दो चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को तेल वाले हिस्से पर लगाकर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गर्म पानी में हल्का गीला किया हुआ कपड़ा लेकर टाइल को साफ करें. जमी हुई चिकनाई ढीली होने के बाद उसे हटाना आसान हो सकता है.

इसका इस्तेमाल टाइल्स के कोनों, दीवार के किनारों और कैबिनेट के आसपास जमा चिकनाई पर किया जा सकता है. हालांकि किसी भी घरेलू मिश्रण को पूरी सतह पर लगाने से पहले छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर रहता है.


Kitchen Cleaning Hacks: किचन टाइल्स से तेल का दाग कैसे हटाएं? 1 घोल से 2 मिनट में साफ

सिरका और पानी का स्प्रे

रोजाना की हल्की चिकनाई के लिए सिरका और पानी का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं. इसे तेल वाले हिस्से पर स्प्रे करें और कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े से पोंछ दें. यह तरीका उन सतहों पर ज्यादा उपयोगी हो सकता है जहां तेल की ताजा परत जमी हो. गैस के नॉब, स्टील के हैंडल और किचन की कुछ सामान्य सतहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

ध्यान रखें कि सिरका हर तरह की सतह के लिए सही नहीं होता. खासकर प्राकृतिक पत्थर जैसे मार्बल या कुछ संवेदनशील सतहों पर इसे इस्तेमाल करने से पहले निर्माता की सलाह या सतह की देखभाल संबंधी निर्देश जरूर देखें.

गर्म भाप से नरम करें जमी चिकनाई

पुराना तेल अक्सर इसलिए साफ नहीं होता क्योंकि वह सतह पर मोटी और चिपचिपी परत बना लेता है. ऐसी स्थिति में गर्म भाप पहले उस परत को नरम करने में मदद कर सकती है. इसके लिए एक चौड़े बर्तन में पानी गर्म करें और बनने वाली भाप को चिकनाई वाली सतह के पास पहुंचने दें. करीब 10 मिनट तक भाप से तेल की परत नरम होने के बाद मुलायम कपड़े से टाइल को पोंछें. गर्म पानी या भाप के साथ काम करते समय हाथ और चेहरे को गर्म भाप से बचाएं.

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पुराना दाग बहुत जिद्दी हो तो क्या करें?

कभी-कभी गैस के पीछे लगी टाइल्स पर तेल की कई परतें जमा हो जाती हैं. ऐसी स्थिति में एक ही बार में दाग हटाने की कोशिश करने के बजाय पहले जमा तेल को नरम करें और फिर धीरे-धीरे साफ करें. नींबू-नमक, बेकिंग सोडा पेस्ट या उपयुक्त किचन डीग्रीजर जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के दौरान बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि कुछ टाइल्स की सतह पर खरोंच आ सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि तेल जमा होने के कई दिनों बाद सफाई करने के बजाय खाना बनाने के बाद टाइल्स को नियमित रूप से पोंछते रहें. ताजा तेल आसानी से साफ हो जाता है, जबकि पुरानी चिकनाई को हटाने में ज्यादा मेहनत लगती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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