इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की 30 सितंबर को प्रस्तावित बैठक को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है. इस बैठक में सपा चीफ अखिलेश यादव खुद मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे. इसे लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अखिलेश यादव इसलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें यूपी में सपा प्रत्याशियों के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन में रहना है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'मैंने परसों अखिलेश यादव से बात की थी. कल कांग्रेस के सभी अध्यक्षों ने भी उनसे बात की. उन्हें सपा उम्मीदवारों के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन में मौजूद रहना है इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते. वे शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का काम कल होना है, इसीलिए वे शामिल नहीं हो रहे हैं. उनकी पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं.'

कांग्रेस ने मांगा पीएम मोदी की इस्तीफा

कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक टूल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बिना वह कुछ नहीं कर सकते. प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं.’ उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक ढाई घंटे से अधिक चली और इसमें 68 लोगों ने भाग लिया. कांग्रेस ने दावा किया कि देश में वोट चोरी के खिलाफ उसका अभियान अब राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग में बदल गया है.

#WATCH | Delhi: Special Congress Party briefing | On Akhilesh Yadav's absence from the INDIA bloc meeting, Congress General Secretary (Organisation) K.C. Venugopal says, "... I spoke to Akhilesh Yadav the day before yesterday. Yesterday, all the Congress presidents also spoke to… pic.twitter.com/tVWtCuokGD — ANI (@ANI) September 29, 2026

कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, 'हमारे संविधान और सालों की मेहनत से अर्जित लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा. बीजेपी और उसके द्वारा चुने गए अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि जनता के मताधिकार की इस खुलेआम चोरी का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा. कांग्रेस पार्टी संसद में, अदालतों में और सड़कों पर तब तक इसका विरोध करेगी जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती. प्रत्येक नागरिक का वोट सुरक्षित नहीं हो जाता और चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता.'