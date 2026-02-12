हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर

Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर

How to Deep Clean Your Kitchen: किचन की साफ-सफाई अक्सर हम डेली करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ हिस्से हमारी आंखों के सामने होते हुए भी रह जाते हैं. चलिए आपको ऐसे 5 कोनों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

Hidden Kitchen Spots You Forget to Clean: रसोई की सफाई केवल घर की साज-सज्जा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह परिवार की सेहत से भी सीधा जुड़ा मामला है. खासकर गर्मियों के मौसम में किचन में गंदगी, कीड़े-मकौड़े और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. हम रोज काउंटरटॉप, गैस स्टोव और फर्श साफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो नजरों के सामने होते हुए भी अनदेखी रह जाती हैं. अगर इन कोनों की नियमित सफाई न की जाए, तो यही जगहें बीमारियों का घर बन सकती हैं.

सूखा राशन रखने की जगह

सबसे पहले बात करें सूखे राशन रखने वाली जगह की. आटा, चावल, दाल और चीनी जैसे सामान स्टील या प्लास्टिक के डिब्बों में सुरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन जिन शेल्फ पर ये डिब्बे रखे होते हैं, वहां अक्सर दाने, चूरा और धूल जमा हो जाती है. यही गंदगी चींटियों और कॉकरोच को आकर्षित करती है. समय-समय पर शेल्फ खाली करके उसे अच्छी तरह साफ और सैनिटाइज करना जरूरी है.

गैस सिलेंडर वाली अलमारी

दूसरी अनदेखी जगह है गैस सिलेंडर रखने की अलमारी. यह आमतौर पर किचन काउंटर के नीचे होती है और सफाई के दौरान छूट जाती है. सिलेंडर भारी होने के कारण लोग उसे हटाने से बचते हैं, लेकिन उसके आसपास जमी धूल और तेल की परत धीरे-धीरे गंदगी बढ़ाती है. सुरक्षा और स्वच्छता दोनों के लिहाज से इस हिस्से की सफाई बेहद जरूरी है.

मसालों का डिब्बा

तीसरी जगह है मसालों का डिब्बा. हम मसाले नियमित रूप से भरते रहते हैं, लेकिन डिब्बे के अंदर और खानों के बीच की जगहों पर जमा पाउडर और नमी को साफ करना भूल जाते हैं. समय-समय पर सभी खानों को निकालकर डिब्बा धोना और धूप में सुखाना बेहतर रहता है, ताकि मसाले ताजगी बनाए रखें.

माइक्रोवेव का अंदरूनी हिस्सा

माइक्रोवेव का अंदरूनी हिस्सा भी अक्सर नजरअंदाज हो जाता है. बाहर से साफ दिखने वाला माइक्रोवेव अंदर से करी के छींटों और खाने के दाग से भरा हो सकता है. यह न सिर्फ बदबू पैदा करता है, बल्कि बैक्टीरिया के पनपने की भी जगह बन सकता है. इस लिए यहां ध्यान से सफाई करने की जरूरत होती है. 

निचली कैबिनेट के दरवाजे और हैंडल

अंत में, निचली कैबिनेट के दरवाजे और उनके हैंडल. ऊपरी अलमारियों की तुलना में ये हिस्से ज्यादा छूट जाते हैं, जबकि इन्हें बार-बार हाथ लगाया जाता है. यहां धूल और कीटाणु जमा हो सकते हैं. नियमित सफाई में इन जगहों को शामिल करना ही सच में साफ और सुरक्षित किचन की पहचान है. जगहों की अच्छी सफाई करके हम तमाम तरह की तकलीफों से बच सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें- Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स

Published at : 12 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Kitchen Cleaning Tips Hidden Dirty Kitchen Spots Kitchen Hygiene Mistakes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
महाराष्ट्र
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
महाराष्ट्र
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
मेयर चुनाव: उद्धव गुट ने पहले BJP को दिया समर्थन, अब कांग्रेस पर साधा निशाना, 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
विश्व
तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? बीएनपी का भारत को लेकर क्या स्टैंड? शेख हसीना के समर्थक किसे करेंगे वोट
तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के अगले PM? बीएनपी का भारत को लेकर क्या स्टैंड? शेख हसीना के समर्थक किसे करेंगे वोट
जनरल नॉलेज
मुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?
मुस्लिमों में जैसे कयामत की रात का जिक्र, क्या हिंदुओं में भी कुछ है ऐसा?
ट्रेंडिंग
Video: “प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख
“प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख" बंदूक की तरह चली तेज बौछार, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget