How to Store Flour for Long Time: आटा लंबे समय तक ताजा रहे, इसके लिए सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है. अगर आटे को ठीक से न रखा जाए, तो वह नमी सोख लेता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं और कभी-कभी बदबू भी आने लगती है. आमतौर पर घरों में आटे को लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है, लेकिन गलत स्टोरेज इसकी क्वालिटी खराब कर देता है. चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिससे आप इनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं.

एयरटाइट कंटेनर में रखें आटा

आटे को फ्रेश रखने का सबसे जरूरी नियम है उसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करना. खुली हवा में रखा आटा जल्दी खराब होता है और नमी पकड़ लेता है, जिससे गांठ पड़ सकती है या फंगस लग सकता है. इसके लिए आप कांच के जार, ढक्कन वाले प्लास्टिक कंटेनर या अच्छी क्वालिटी के सीलबंद बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. हर बार आटा निकालने के बाद डिब्बा अच्छी तरह बंद करना न भूलें, ताकि हवा और कीड़े अंदर न जा सकें.

ठंडी और सूखी जगह चुनें

गर्मी और नमी आटे के सबसे बड़े दुश्मन हैं. अगर आटे को चूल्हे, ओवन या धूप वाली जगह के पास रखा जाए, तो उसकी क्वालिटी जल्दी गिरने लगती है. इसलिए आटे को हमेशा ठंडी और सूखी जगह, जैसे किचन की अलमारी या पेंट्री में रखें. सिंक या डिशवॉशर के पास रखने से बचें, क्योंकि वहां नमी ज्यादा होती है, जिससे फफूंदी लगने का खतरा रहता है.

फ्रिज या फ्रीजर का लें सहारा

अगर आप आटा ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं या होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करना बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे आटे में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है. एयरटाइट और फ्रीजर-सेफ डिब्बे में रखकर आटे को फ्रिज में लगभग 6 महीने और फ्रीजर में करीब एक साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इस्तेमाल से पहले आटे को कुछ देर बाहर रखकर नॉर्मल तापमान पर आने दें, ताकि उसमें नमी न जमे.

हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सील करें

आटे की बोरी या डिब्बा खोलने के बाद उसे खुला न छोड़ें. अगर आप पैकेट में ही आटा रखते हैं, तो क्लिप या रबर बैंड से अच्छी तरह बंद करें. कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ढक्कन कसकर लगाएं. इससे आटे की खुशबू और स्वाद दोनों बने रहते हैं.

जरूरत के हिसाब से ही खरीदें

अगर घर में आटे की खपत कम है, तो बहुत ज्यादा आटा एक साथ न खरीदें. कम मात्रा में आटा लेने से वह हमेशा ताजा रहेगा और खराब होने की संभावना भी कम होगी. इससे बेकार जाने वाला आटा भी बचेगा और हर बार बेहतर क्वालिटी मिलेगी.

