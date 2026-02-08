हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स

Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स

Best Way to Keep Flour Fresh: घर के खाने-पीने के सामान को अच्छे से स्टोर करके रखने की जरूरत होती है, वरना ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इनमें आटा भी शामिल है. चलिए जानते हैं कि इसको कैसे स्टोर करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Feb 2026 12:34 AM (IST)
How to Store Flour for Long Time: आटा लंबे समय तक ताजा रहे, इसके लिए सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है. अगर आटे को ठीक से न रखा जाए, तो वह नमी सोख लेता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं और कभी-कभी बदबू भी आने लगती है. आमतौर पर घरों में आटे को लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है, लेकिन गलत स्टोरेज इसकी क्वालिटी खराब कर देता है. चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिससे आप इनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. 

एयरटाइट कंटेनर में रखें आटा

आटे को फ्रेश रखने का सबसे जरूरी नियम है उसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करना. खुली हवा में रखा आटा जल्दी खराब होता है और नमी पकड़ लेता है, जिससे गांठ पड़ सकती है या फंगस लग सकता है. इसके लिए आप कांच के जार, ढक्कन वाले प्लास्टिक कंटेनर या अच्छी क्वालिटी के सीलबंद बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. हर बार आटा निकालने के बाद डिब्बा अच्छी तरह बंद करना न भूलें, ताकि हवा और कीड़े अंदर न जा सकें.

ठंडी और सूखी जगह चुनें

गर्मी और नमी आटे के सबसे बड़े दुश्मन हैं. अगर आटे को चूल्हे, ओवन या धूप वाली जगह के पास रखा जाए, तो उसकी क्वालिटी जल्दी गिरने लगती है. इसलिए आटे को हमेशा ठंडी और सूखी जगह, जैसे किचन की अलमारी या पेंट्री में रखें. सिंक या डिशवॉशर के पास रखने से बचें, क्योंकि वहां नमी ज्यादा होती है, जिससे फफूंदी लगने का खतरा रहता है.

फ्रिज या फ्रीजर का लें सहारा

अगर आप आटा ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं या होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करना बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे आटे में तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है. एयरटाइट और फ्रीजर-सेफ डिब्बे में रखकर आटे को फ्रिज में लगभग 6 महीने और फ्रीजर में करीब एक साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इस्तेमाल से पहले आटे को कुछ देर बाहर रखकर नॉर्मल तापमान पर आने दें, ताकि उसमें नमी न जमे.

हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सील करें

आटे की बोरी या डिब्बा खोलने के बाद उसे खुला न छोड़ें. अगर आप पैकेट में ही आटा रखते हैं, तो क्लिप या रबर बैंड से अच्छी तरह बंद करें. कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ढक्कन कसकर लगाएं. इससे आटे की खुशबू और स्वाद दोनों बने रहते हैं.

जरूरत के हिसाब से ही खरीदें

अगर घर में आटे की खपत कम है, तो बहुत ज्यादा आटा एक साथ न खरीदें. कम मात्रा में आटा लेने से वह हमेशा ताजा रहेगा और खराब होने की संभावना भी कम होगी. इससे बेकार जाने वाला आटा भी बचेगा और हर बार बेहतर क्वालिटी मिलेगी.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 08 Feb 2026 12:34 PM (IST)
Embed widget