World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?

World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?

Diabetes: शुगर बढ़ने से शरीर में थकान, प्यास, बार-बार पेशाब, धुंधली नजर, घाव देर से भरना, नसों-किडनी को नुकसान और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 14 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Diabetes Treatment: हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिजीट डे मनाया जाता है, जिसको उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होता है. शुगर यानी ब्लड शुगर बढ़ना सिर्फ मिठाई खाने से नहीं होता. कई ऐसे कारण हैं जिनका मिठाई या मीठे से कोई लेना-देना नहीं होता. लोग सवाल पूछते रहते हैं कि “मैं मिठाई नहीं खाता फिर भी मेरी शुगर क्यों बढ़ जाती है?” Centers for Disease Control and Prevention के अनुसार, इसके बढ़ने के अलग-अलग कारण होते हैं, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप मीठा नहीं खाते हैं, तो उसके बाद भी आखिर क्यों ब्लड शुगर बढ़ जाता है.

signos के अनुसार, ब्लड शुगर बढ़ने के 8 बड़े कारण होते हैं, जिनमें शुगर बिना मिठाई खाने के भी बढ़ता रहता है. इनमें-

सुबह की शुगर बढ़ना

सुबह 4 से 8 बजे के बीच शरीर कुछ हार्मोन बनाता है, जैसे कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन. ये आपके लीवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने को कहते हैं, जिससे आप उठ सकें. अगर आपको डायबिटीज है, तो आपका शरीर उतनी इंसुलिन नहीं बना पाता, इसलिए सुबह शुगर बढ़ जाती है.

रात की कमी हुई शुगर का असर

अगर रात में शुगर बहुत कम हो जाए, तो शरीर इसकी भरपाई के लिए सुबह ज्यादा ग्लूकोज बना देता है. इस वजह से सुबह उठते ही शुगर बढ़ी मिलती है. ये ज्यादातर इंसुलिन लेने वालों में होता है.

सर्दी, जुकाम या फ्लू

जब आपको वायरल या सर्दी-जुकाम होता है, तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं.

तनाव

ज्यादा टेंशन, चिंता, कम नींद, ज्यादा गर्मी, ठंड या सनबर्न ये सब शरीर को तनाव में डालते हैं. तनाव के कारण कॉर्टिसोल बढ़ता है और इससे ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है.

शरीर में पानी की कमी

पानी कम होने पर खून गाढ़ा हो जाता है. ग्लूकोज ज्यादा नहीं होता, लेकिन पानी कम होने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है. ऊपर से ज्यादा शुगर पेशाब बढ़ाती है, जिससे और डिहाइड्रेशन होता है.

पीरियड्स और मेनोपॉज

इन दिनों में एस्ट्रोजन कम होता है, जिससे शरीर इंसुलिन पर सही प्रतिक्रिया नहीं देता. इससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है.

स्टेरॉयड वाली दवाएं

सूजन या किसी बीमारी में दी जाने वाली स्टेरॉयड दवाएं जैसे प्रेडनिसोन लीवर में ग्लूकोज बढ़ा देती हैं और इंसुलिन की क्षमता कम कर देती हैं—इससे शुगर बढ़ती है.

दवा सही समय पर न लेना

अगर डायबिटीज की दवा या इंसुलिन समय पर न ली जाए, या कम मात्रा में ली जाए, तो शुगर अपने-आप बढ़ जाती है.

इसे भी पढ़ें: World Diabetes Day 2025: हार्ट-किडनी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी पर भी असर डालता है हाई ब्लड शुगर, जानें कितना होता है नुकसान?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 14 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Diabetes World Diabetes Day 2025 Diabetes Problems
Embed widget