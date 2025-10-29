हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBenefits of Sleeping with One Foot Outside: सोने से पहले कर लेंगे यह काम तो दूसरों से अच्छी आएगी नींद, आज ही अपने रुटीन में कर लें शामिल

Benefits of Sleeping with One Foot Outside: सोने से पहले कर लेंगे यह काम तो दूसरों से अच्छी आएगी नींद, आज ही अपने रुटीन में कर लें शामिल

blanket sleep science: आजकल इंसान के पास से जो चीज गायब होती जा रही है, वह है नींद. चलिए आपको बताते हैं कि आपको गहरी नींद के लिए क्या करना चाहिए. जिससे आपको दूसरो से अच्छी नींद आए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

Sleeping with One Foot Out: एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, बस इतना ही कि जब वह थक-हार के आए तो उसे सुकून भरी नींद आए. लेकिन आज के लाइफस्टाइल में यह काफी मुश्किल है. तनाव और सही पोजिशन न पता होने के चलते हम चैन की नींद नहीं ले पाते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो हमारा शरीर अपनी एक खास पोजिशन खुद-ब-खुद ले लेता है. यह लगभग ऑटोमैटिक होता है. लेकिन कुछ लोग सोने से पहले एक छोटा-सा अलग स्टेप अपनाते हैं, जैसे कि वे चादर के नीचे पूरी तरह दबे नहीं रहते, बल्कि एक पैर बाहर निकालकर सोते हैं. बचपन में शायद आपने कभी हिम्मत नहीं की होगी कि पांव बाहर निकाले, क्योंकि लगता था नीचे छिपा राक्षस उसे पकड़ लेगा. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सोने से पहले कौन-से काम करने चाहिए, जिससे अच्छी नींद आए.

एक पैर बाहर निकालकर सोने की पोजिशन

कुछ लोग चादर को इस तरह लपेटते हैं जैसे खुद को कसकर पैक कर लिया हो. वहीं, कुछ लोग उल्टा, पेट के बल या फिटल पोजिशन में सोते हुए भी पैर या टांग को बाहर निकाल देते हैं. यह सिर्फ बेचैन नींद का नतीजा नहीं, बल्कि शरीर की एक नेचुरल चालाकी है. दरअसल, जब हम नींद में जाते हैं, तो शरीर का तापमान लगभग एक डिग्री तक नीचे चला जाता है. यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन नींद आने और गहरी नींद में जाने के लिए इतना काफी है. चादर से पूरी तरह ढके रहने पर यह प्रोसेस धीमा हो जाता है. इसलिए शरीर खुद ही एक पैर बाहर निकाल देता है ताकि ठंडक मिले और नींद आसानी से गहरी हो सके. अगर आसान भाषा में कहें, तो यह कोई अजीब आदत नहीं, बल्कि शरीर का रिफ्लेक्स है. हमारा शरीर खुद का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ऐसा करता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

फ्रांस के डॉ. जेराल्ड बताते हैं कि हाथ और पैर जैसे अंगों में ब्लड वेसेल्स का नेटवर्क ज्यादा घना होता है और मांसपेशियों की परत पतली होती है. इसी वजह से ये अंग गर्मी को बाहर निकालने और शरीर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाते हैं. कुछ लोग बेहद गर्मी में भी चादर से चिपककर सोते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बिना चादर या पजामा के. लेकिन जो लोग चादर ओढ़कर भी एक पैर बाहर निकालते हैं, उनके लिए यह सबसे बेहतर बैलेंस है. इससे उन्हें सिक्योरिटी और आराम भी मिलता है और ठंडक भी बनी रहती है. तो अगली बार जब रात को नींद न आए या गर्मी ज्यादा लगे, तो अपने पैर को थोड़ी हवा खाने दीजिए. यह छोटा-सा कदम आपको ठंडी, सुकूनभरी और गहरी नींद की तरफ ले जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: How to identify first sign of heart attack: कैसा होता है हार्ट अटैक का पहला सिग्नल, कहीं आप भी चेस्ट पेन तो नहीं समझते? डॉक्टर से जान लें सच

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Sleeping With One Foot Out Sleep Position For Better Rest Benefits Of Sleeping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi In Bihar:ओसामा के गढ़ में CM Yogi के पहुंचते ही लग गई बुलडोजरों की कतार!|Bihar Elections 2025
Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
दिल्ली NCR
Exclusive: एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
एक बार क्लाउड सीडिंग करने पर कितना खर्च? दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
श्रेयस अय्यर की सलामती के लिए सूर्यकुमार यादव की मां ने छठी मैया से की प्रार्थना, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
Embed widget