Sleeping with One Foot Out: एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, बस इतना ही कि जब वह थक-हार के आए तो उसे सुकून भरी नींद आए. लेकिन आज के लाइफस्टाइल में यह काफी मुश्किल है. तनाव और सही पोजिशन न पता होने के चलते हम चैन की नींद नहीं ले पाते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो हमारा शरीर अपनी एक खास पोजिशन खुद-ब-खुद ले लेता है. यह लगभग ऑटोमैटिक होता है. लेकिन कुछ लोग सोने से पहले एक छोटा-सा अलग स्टेप अपनाते हैं, जैसे कि वे चादर के नीचे पूरी तरह दबे नहीं रहते, बल्कि एक पैर बाहर निकालकर सोते हैं. बचपन में शायद आपने कभी हिम्मत नहीं की होगी कि पांव बाहर निकाले, क्योंकि लगता था नीचे छिपा राक्षस उसे पकड़ लेगा. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सोने से पहले कौन-से काम करने चाहिए, जिससे अच्छी नींद आए.

एक पैर बाहर निकालकर सोने की पोजिशन

कुछ लोग चादर को इस तरह लपेटते हैं जैसे खुद को कसकर पैक कर लिया हो. वहीं, कुछ लोग उल्टा, पेट के बल या फिटल पोजिशन में सोते हुए भी पैर या टांग को बाहर निकाल देते हैं. यह सिर्फ बेचैन नींद का नतीजा नहीं, बल्कि शरीर की एक नेचुरल चालाकी है. दरअसल, जब हम नींद में जाते हैं, तो शरीर का तापमान लगभग एक डिग्री तक नीचे चला जाता है. यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन नींद आने और गहरी नींद में जाने के लिए इतना काफी है. चादर से पूरी तरह ढके रहने पर यह प्रोसेस धीमा हो जाता है. इसलिए शरीर खुद ही एक पैर बाहर निकाल देता है ताकि ठंडक मिले और नींद आसानी से गहरी हो सके. अगर आसान भाषा में कहें, तो यह कोई अजीब आदत नहीं, बल्कि शरीर का रिफ्लेक्स है. हमारा शरीर खुद का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ऐसा करता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

फ्रांस के डॉ. जेराल्ड बताते हैं कि हाथ और पैर जैसे अंगों में ब्लड वेसेल्स का नेटवर्क ज्यादा घना होता है और मांसपेशियों की परत पतली होती है. इसी वजह से ये अंग गर्मी को बाहर निकालने और शरीर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाते हैं. कुछ लोग बेहद गर्मी में भी चादर से चिपककर सोते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बिना चादर या पजामा के. लेकिन जो लोग चादर ओढ़कर भी एक पैर बाहर निकालते हैं, उनके लिए यह सबसे बेहतर बैलेंस है. इससे उन्हें सिक्योरिटी और आराम भी मिलता है और ठंडक भी बनी रहती है. तो अगली बार जब रात को नींद न आए या गर्मी ज्यादा लगे, तो अपने पैर को थोड़ी हवा खाने दीजिए. यह छोटा-सा कदम आपको ठंडी, सुकूनभरी और गहरी नींद की तरफ ले जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है.

