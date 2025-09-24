Walking for Blood Pressure: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक आम समस्या बन गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गंभीर समस्या का समाधान आपके पास बहुत सरल है? हम बात कर रहे हैं रोजाना पैदल चलने की, जो न केवल आपके बीपी को नियंत्रित करेगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा.

डॉ. बिमल छाजेड़ के मुताबिक, पैदल चलना एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. नियमित रूप से पैदल चलने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और रक्तवाहिकाएं लचीली बनती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह आसानी से होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है.

पैदल चलने से बीपी कैसे कम होता है क्या

जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारे शरीर की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. इसके लिए हृदय तेजी से धड़कता है और रक्तवाहिकाएं फैलती हैं. नियमित रूप से पैदल चलने से यह प्रक्रिया बेहतर होती जाती है और रक्तवाहिकाओं की दीवारें मजबूत और लचीली बनती हैं. इससे रक्त का प्रवाह सुचारू होता है. इसके अलावा पैदल चलने से शरीर का वजन भी नियंत्रित रहता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के एक प्रमुख कारण को कम करता है.

ये भी पढ़ें- Fat Loss Tips: वजन कम करना है? अपनी डाइट में शामिल करें ये प्रोटीन से भरपूर दालें

रोजाना कितने घंटे पैदल चलना चाहिए?

बीपी को नियंत्रित करने के लिए रोजाना कम से कम 30मिनट पैदल चलना चाहिए. यदि आप शुरुआत में हैं, तो 15 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं. अगर आप बीपी को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो दिन में दो बार 20-20 मिनट की सैर करें.

पैदल चलने का असली फायदा कैसे मिलेगा

पैदल चलने का असली फायदा तभी मिलता है जब आप इसे सही तरीके से करें. पैदल चलते समय सीधी मुद्रा में चलें, कंधे पीछे रखें और पेट को अंदर की ओर खींचें. अपनी गति ऐसी रखें कि आपकी सांस तेज हो, लेकिन बातचीत करने में आसानी हो.

पैदल चलते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें

गर्मी में सुबह या शाम को ही पैदल चलें

आरामदायक जूते पहनें

पानी की कमी न होने दें

पैदल चलने से सिर्फ बीपी ही नहीं, बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी बचाव होता है. यह डायबिटीज के खतरे को कम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और वजन को नियंत्रित रखता है. इसके अलावा, यह तनाव को कम करता है, नींद में सुधार करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है.

इसे भी पढ़ें- Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator