ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?

अगर कभी आपका या किसी अपने का ऑपरेशन हुआ हो तो आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर या अस्पताल का स्टाफ ऑपरेशन से कई घंटे पहले तक कुछ भी खाने-पीने से मना कर देता है. कई बार मरीज और उनके परिवार को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर भूखे पेट ऑपरेशन का क्या मतलब है. कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी या चाय पी लेने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोग तो मरीज को जबरदस्ती कुछ खिला भी देते हैं.

जबकि, ऑपरेशन से पहले खाना-पीना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. यह मरीज की जान तक खतरे में डाल सकता है. इसलिए डॉक्टर बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि सर्जरी से पहले कम से कम 6 से 8 घंटे तक कुछ भी न खाएं. तो आइए जानते हैं कि आखिर डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं और इसका क्या असर होता है.

ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं?

जब ऑपरेशन होता है तो ज्यादातर मामलों में मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी ऐसी दवा जिससे मरीज पूरी तरह से बेहोश हो जाता है. इस दौरान शरीर की कुछ नॉर्मल एक्टिविटी जैसे निगलना, खांसना या उल्टी को रोकना, अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं. अब अगर पेट में खाना या पानी मौजूद है तो एनेस्थीसिया के दौरान वह खाना उल्टी के रूप में ऊपर आ सकता है और सांस की नली में चला जाता है. इससे खाना या तरल फेफड़ों में पहुंच सकता है. इस स्थिति को एस्पिरेशन कहा जाता है.

एस्पिरेशन बहुत गंभीर हालत पैदा कर सकता है. जैसे फेफड़ों में इंफेक्शन, सांस लेने में तकलीफ यहां तक कि जान का खतरा भी हो सकता है. इसे एस्पिरेशन निमोनाइटिस कहा जाता है. इसलिए ऑपरेशन से पहले पेट पूरी तरह खाली होना बहुत जरूरी है ताकि यह जोखिम न रहे.

ऑपरेशन से पहले खाना-पीना खाने के नुकसान

1. उल्टी या मतली की समस्या – ऑपरेशन के बाद उल्टी आना एक आम दिक्कत है. अगर पेट खाली रहेगा तो उल्टी या मतली की संभावना कम हो जाती है.

2. एस्पिरेशन का खतरा – अगर पेट में खाना है और वह फेफड़ों में चला गया, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.

3. ऑपरेशन में दिक्कत – खासकर पेट या आंत की सर्जरी में अगर मरीज ने कुछ खा लिया हो, तो पेट की सफाई ठीक से नहीं हो पाती, इससे सर्जरी टल सकती है या मुश्किल हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

