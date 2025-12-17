Home Remedies For Child Immunity: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और अंदर से मजबूत बने. बच्चे की इम्युनिटी को प्राकृतिक तरीकों से मजबूत करना, उसे बार-बार होने वाली बीमारियों से बचाने और साल भर एक्टिव बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है. हालांकि, ठंड का मौसम एक ऐसा मौसम होता है, जिसमें क्या बच्चे, क्या बड़े, सब बीमार पड़ने लगते हैं. अगर उनमें इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो कई बीमारियां या इंफेक्शन उन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप किन घरेलू उपायों से अपने बच्चे की इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं.

बच्चों में इम्युनिटी

बच्चों की इम्युनिटी वयस्कों से अलग तरीके से काम करती है. जहां बड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है, वहीं बच्चों की इम्युनिटी धीरे-धीरे बनती है और इसके लिए उन्हें पोषण के साथ-साथ अलग-अलग कीटाणुओं के संपर्क में आना जरूरी होता है. जन्म से लेकर दो साल तक बच्चे मां के दूध से मिलने वाली एंटीबॉडीज पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं और धीरे-धीरे उनकी अपनी इम्युनिटी विकसित होने लगती है. दो से पांच साल की उम्र में, जब बच्चा नए माहौल और लोगों से मिलता है, तब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से मजबूत होती है. पांच साल के बाद इम्युनिटी और बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सही देखभाल और सपोर्ट की जरूरत बनी रहती है.

ऐसे में अगर बच्चे की इम्युनिटी अच्छी हो, तो वह छोटी-मोटी बीमारियों से जल्दी उबर जाता है, उसकी एनर्जी बनी रहती है और भूख भी ठीक रहती है. वहीं, कमजोर इम्युनिटी के संकेतों में बार-बार बीमार पड़ना, जख्म या बीमारी से देर से ठीक होना और हर समय थकान महसूस करना शामिल है.

कैसे कर सकते हैं इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग?

आप इसके लिए अलग-अलग तरीके से घरेलू उपाय अपना सकते हैं. भारतीय परंपरा में इम्युनिटी बढ़ाने के कई आसान तरीके बताए गए हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, हल्दी वाला दूध, जिसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में मदद करता है, लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है. आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जबकि तुलसी को प्राकृतिक रूप से शरीर को संतुलित रखने वाला माना जाता है. इन्हें रोजमर्रा के खान-पान में हल्के और सुरक्षित तरीकों से शामिल किया जा सकता है.

इन चीजों को भोजन में करें शामिल

सर्दियों के मौसम में विटामिन C से भरपूर फल जैसे संतरे, नींबू और पपीते का सेवन बच्चों की इम्युनिटी को मजबूत करता है. इसके अलावा, हरी सब्जियां और दूध भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं.

इम्युनिटी के लिए सही माहौल बनाना

बच्चे जिस माहौल में रहते और खेलते हैं, उसका उनकी इम्युनिटी पर गहरा असर पड़ता है.

घर का संतुलन

घर में हवा का प्रवाह अच्छा रखें, खिड़कियों से ताजी हवा आने दें और अगर संभव हो तो कुछ इनडोर पौधे लगाएं. घर को साफ रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्टरल न बनाएं, क्योंकि बच्चों को मजबूत इम्युनिटी के लिए अलग-अलग माइक्रोब्स के संपर्क में आना भी जरूरी होता है. बहुत तेज केमिकल क्लीनर्स से बचना बेहतर रहता है.

मौसम के हिसाब से देखभाल

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन, पर्याप्त विटामिन-D और ठंड से बचाव पर ध्यान दें, लेकिन घर के अंदर जरूरत से ज्यादा गर्म माहौल न बनाएं, वरना इम्युनिटी बढ़ाने के चक्कर में दिक्कत हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

