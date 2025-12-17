हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Child Immunity: क्या सर्दियों में आपका बच्चा भी बार-बार होता है बीमार? इन घरेलू उपायों से बढ़ाएं इम्युनिटी

Child Immunity: क्या सर्दियों में आपका बच्चा भी बार-बार होता है बीमार? इन घरेलू उपायों से बढ़ाएं इम्युनिटी

Winter Immunity For Kids: सर्दियों का मौसम सेहत के लिए सबसे खतरनाक मौसम माना जाता है, इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर अपने सेहत का ध्यान रखना होता है, वरना उनको दिक्कत होने लगती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Dec 2025 12:46 AM (IST)
Home Remedies For Child Immunity: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे और अंदर से मजबूत बने. बच्चे की इम्युनिटी को प्राकृतिक तरीकों से मजबूत करना, उसे बार-बार होने वाली बीमारियों से बचाने और साल भर एक्टिव बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है. हालांकि, ठंड का मौसम एक ऐसा मौसम होता है, जिसमें क्या बच्चे, क्या बड़े, सब बीमार पड़ने लगते हैं. अगर उनमें इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो कई बीमारियां या इंफेक्शन उन्हें अपनी चपेट में ले लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप किन घरेलू उपायों से अपने बच्चे की इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं.

बच्चों में इम्युनिटी

बच्चों की इम्युनिटी वयस्कों से अलग तरीके से काम करती है. जहां बड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है, वहीं बच्चों की इम्युनिटी धीरे-धीरे बनती है और इसके लिए उन्हें पोषण के साथ-साथ अलग-अलग कीटाणुओं के संपर्क में आना जरूरी होता है. जन्म से लेकर दो साल तक बच्चे मां के दूध से मिलने वाली एंटीबॉडीज पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं और धीरे-धीरे उनकी अपनी इम्युनिटी विकसित होने लगती है. दो से पांच साल की उम्र में, जब बच्चा नए माहौल और लोगों से मिलता है, तब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से मजबूत होती है. पांच साल के बाद इम्युनिटी और बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सही देखभाल और सपोर्ट की जरूरत बनी रहती है.

ऐसे में अगर बच्चे की इम्युनिटी अच्छी हो, तो वह छोटी-मोटी बीमारियों से जल्दी उबर जाता है, उसकी एनर्जी बनी रहती है और भूख भी ठीक रहती है. वहीं, कमजोर इम्युनिटी के संकेतों में बार-बार बीमार पड़ना, जख्म या बीमारी से देर से ठीक होना और हर समय थकान महसूस करना शामिल है.

कैसे कर सकते हैं इम्युनिटी स्ट्रॉन्ग?

आप इसके लिए अलग-अलग तरीके से घरेलू उपाय अपना सकते हैं. भारतीय परंपरा में इम्युनिटी बढ़ाने के कई आसान तरीके बताए गए हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, हल्दी वाला दूध, जिसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में मदद करता है, लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है. आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जबकि तुलसी को प्राकृतिक रूप से शरीर को संतुलित रखने वाला माना जाता है. इन्हें रोजमर्रा के खान-पान में हल्के और सुरक्षित तरीकों से शामिल किया जा सकता है.

इन चीजों को भोजन में करें शामिल

इम्युनिटी के लिए सही माहौल बनाना

बच्चे जिस माहौल में रहते और खेलते हैं, उसका उनकी इम्युनिटी पर गहरा असर पड़ता है.

घर का संतुलन

घर में हवा का प्रवाह अच्छा रखें, खिड़कियों से ताजी हवा आने दें और अगर संभव हो तो कुछ इनडोर पौधे लगाएं. घर को साफ रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्टरल न बनाएं, क्योंकि बच्चों को मजबूत इम्युनिटी के लिए अलग-अलग माइक्रोब्स के संपर्क में आना भी जरूरी होता है. बहुत तेज केमिकल क्लीनर्स से बचना बेहतर रहता है.

मौसम के हिसाब से देखभाल

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन, पर्याप्त विटामिन-D और ठंड से बचाव पर ध्यान दें, लेकिन घर के अंदर जरूरत से ज्यादा गर्म माहौल न बनाएं, वरना इम्युनिटी बढ़ाने के चक्कर में दिक्कत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों है जरूरी? जानें इसके फायदे और सही इस्तेमाल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 17 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Embed widget