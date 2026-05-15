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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थखाना भी बना बड़ी परेशानी, सोच-सोच के खा रहे एक-एक निवाला

खाना भी बना बड़ी परेशानी, सोच-सोच के खा रहे एक-एक निवाला

भारत में लगातार नई बीमारियां सामने आ रही हैं. पेट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते ही हैं पर यह खतरनाक भी हो सकता है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 15 May 2026 10:18 AM (IST)
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खाना खाने के बाद तुरंत वाशरूम जाना यह बहुत खराब और परेशान करने वाली बात है, और अगर आप ऑफिस वर्कर हैं और यह बीमारी आपको भी है तो यह परेशानी खड़ा कर देता है, यह बीमारी आपको कहीं भी आपको शर्मिंदा कर सकता है और सबके सामने आपको असहज भी महसूस करा सकता है.

भारत में भी लोग हैं परेशान

भारत में लगभग 5 से 10 प्रतिशत लोग इस प्राब्लम से जूझ रहे हैं, जिस कारण से यह जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं यह किसी बड़ी बीमारी होने का संकेत तो नहीं है. भारत में लगातार मोटापे की समस्या बढ़ रही है और नई-नई बीमारियां भी सामने आ रहीं हैं, और इन बीमारियों से बहुत लोगों की जान भी जा रही है. इन्हीं सब के बीच एक नए तरीके की बीमारी शुरू हुई है जिसमें व्यक्ति को खाना खाने के तुरंत बाद शौचालय जाना पड़ता है, इसको    Gastrocolic Reflex  नाम दिया गया है, और डाक्टरों के हिसाब से यह बीमारी नहीं Natural प्रक्रिया है.

क्या कहते हैं बड़े डॉक्टर?

बड़े-बड़े डॉक्टरों के अनुसार यह खाते समय ही गैस बनने के कारण होता है, इसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि इंसान का पेट जब साफ नहीं होता और वह खाना खाता रहता है तो पुराना खाना पेट पे पड़े दबाव के कारण निकलना चाहता है तभी खाना खाते ही इंसान को पेट में  Cramps  महसूस होने लगता है, और उसे शौच करने जाना पड़ता है.

यह एक छोटा रूप है बीमारी बढ़ने का अगर यही हालत महीनों तक चलता रहे तो यह बड़ी बीमारी बन सकता है.
अगर यह काफी दिनों से किसी को परेशान कर रहा है तो उसको जल्द से जल्द अपने Liver की जांच करानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उसके आंतों में इन्फेक्शन फैल रहा हो और यह liver damage तक कर सकता है. 

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इस समस्या से जुड़ीं अन्य बीमारियां 

• Irritable bowel syndrome (खाना खाते ही पेट दर्द होने लगना और गैस  बनना)
• Lactose intolerance (दूध से एलर्जी होने के कारण भी किसी-किसी को दुध पीते ही शौच जाना पड़ता है)
• Celiac disease (कुछ लोगों को गेहूं या ग्लूटेन से एलर्जी होती है जिस कारण से उन्हें इससे बने सामान खाते ही दस्त होने लगते हैं)    

अगर है यह बीमारी तो रहें सावधान

खाना खाते ही अगर शौच जाना पड़ रहा है तो इसको बिलकुल नजरअंदाज न करें क्योंकि यह शरीर के अंदर पनप रहे बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, भारत के बड़े डाक्टरों ने इसको हलके में लेने से मना किया है.

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Published at : 15 May 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Stomach Fit India Health How To Be Fit Healthy India Swasth Bharat
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