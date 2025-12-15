बढ़ते एयर पॉल्यूशन में कौन सा मास्क रहेगा ठीक, यहां जान लें काम की बात 

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न सिर्फ देश के अंदर चिंता बढ़ी है बल्कि विदेशों तक इसका असर दिखाई देने लगा है. खराब एयर क्वालिटी के चलते यूके कनाडा और सिंगापुर जैसे शहरों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. इस बीच आम लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा मास्क सबसे ज्यादा कारगर रहेगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन में कौन सा मास्क ठीक रहेगा.

दिल्ली की हवा सीवियर, हालत लगातार बिगड़े

सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया. आनंद विहार में एक्यूआई 493 और जहांगीरपुरी में 498 तक पहुंच गया जो सीवियर कैटेगरी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के 38 स्टेशनों पर हवा गंभीर लेवल पर रही. स्मोग और कोहरे की मोटी परत की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है. वहीं पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज-4 पर लागू कर दिया है.

मास्क खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क चुनते समय सबसे अहम बात उसकी फिल्टरेशन क्षमता होती है. वहीं एक्सपर्ट के अनुसार इस प्रदूषण से बचने के लिए मास्क ऐसा होना चाहिए जो पीएम 2.5 जैसे बहुत बारीक कणों को फिल्टर कर सके. इसके साथ ही चेहरे पर सही फिटिंग भी जरूरी है. अगर मास्क के किनारे से हवा अंदर जा रही है तो वह प्रभावी नहीं माना जाता है. वहीं आरामदायक मास्क जिसे लंबे समय तक पहना जा सके वह सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा बेहतर रहता है.

कपड़े और सर्जिकल मास्क क्यों नहीं है कारगर?

कपड़े के मास्क देखने में भले ही अच्छे लगे, लेकिन वह शहरी प्रदूषण में मौजूद सूक्ष्म कणों को रोकने में सक्षम नहीं होते. वहीं सर्जिकल मास्क थोड़ी सुरक्षा देते हैं, लेकिन ढीली फिटिंग की वजह से पीएम 2.5 कणों से पूरी तरह बचाव नहीं कर पाते हैं. इसलिए गंभीर प्रदूषण के दौरान कपड़े और सर्जिकल मास्क पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है.

N95, KN95 और FFP2 क्यों है सही ऑप्शन

एक्सपर्ट के अनुसार N95, KN95 और FFP2 जैसे रेस्पिरेटर प्रदूषण से बचाव के लिए सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं. सही तरीके से पहने जाने पर यह मॉस्क 95 प्रतिशत तक बारीक कणों को रोकने में सक्षम होते हैं. वहीं बिजी सड़कों पर सफर करने वालों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये मास्क ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं. इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी या सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए N99 जैसे हाई ग्रेड मास्क ज्यादा राहत दे सकते हैं. यह मास्क बहुत छोटे कणों को भी फिल्टर कर लेते हैं. वहीं ऑफिस जाने वालों के लिए रिप्लेसेबल फिल्टर वाले रीयूजेबल और N95 मास्क अच्छे माने जाते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

