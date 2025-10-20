टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय

हम में से ज्यादातर लोग दिन में दो बार बिना सोचे-समझे टूथब्रश यूज करते हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, हम सोचते हैं कि इससे हमारे दांत साफ और हेल्दी रहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिससे आप अपने दांत साफ कर रहे हैं, वो खुद कितना साफ है. असल में आपका टूथब्रश एक छोटा सा जर्म पार्क बन सकता है, जहां लाखों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस छिपे हो सकते हैं. यह सब कुछ आपके मुंह, हाथों, और यहां तक कि बाथरूम के वातावरण से टूथब्रश तक पहुंचते हैं और वहीं पनपते रहते हैं. हर बार जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं, तो आप अपने मुंह की लार, बैक्टीरिया, खाना और माइक्रो स्किन कोशिकाओं को ब्रश में छोड़ देते हैं और अगर आपका ब्रश बाथरूम में, खासकर टॉयलेट के पास रखा है, तो फ्लश करने से हवा में उड़ने वाली माइर्को ड्रॉपलेट्स के जरिए और भी जर्म्स उस पर जम सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब टूथब्रश बदलना चाहिए.

टूथब्रश पर बैक्टीरिया कहां से आते हैं?

टूथब्रश पर पाए जाने वाले माइक्रो जर्म्स के मुख्य तीन स्रोत होते हैं. जिसमें पहला आपका मुंह होता है. हर बार ब्रश करने पर मुंह के बैक्टीरिया टूथब्रश में जमा हो जाते हैं. इसके बाद दूसरा कारण स्किन और हाथ होते हैं. ब्रश पकड़ने और धोने के दौरान जर्म्स चिपक सकते हैं. वहीं बाथरूम का वातावरण भी इसका कारण हो सकता है. खासकर टॉयलेट फ्लश करते समय हवा में फैले कीटाणु. कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यहां तक पाया गया है कि ब्रांड न्यू टूथब्रश भी बाजार में बिकने से पहले ही बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है.

टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब टूथब्रश बदलना चाहिए

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार, हर 3 महीने में एक बार टूथब्रश बदलना चाहिए. अगर ब्रश के ब्रिसल्स घिस गए हों या फैल गए हों, तो उससे पहले भी बदल दें. बीमार पड़ने के बाद जैसे सर्दी-जुकाम या फ्लू, टूथब्रश जरूर बदलें. छोटे बच्चों या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को हर 6 से 8 हफ्तों में ब्रश बदलना चाहिए.

टूथब्रश को साफ कैसे रखें?

हर यूज के बाद ब्रश को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं, ब्रश को सीधा खड़ा करके खुली हवा में सूखने दें, टूथब्रश को कभी ढककर या बंद डिब्बे में ना रखें, इससे नमी के कारण बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं. एक से ज्यादा ब्रशों को एक-दूसरे से दूर रखें, ताकि वे आपस में न छुएं. ब्रश को टॉयलेट से कम से कम 2 मीटर दूर रखें. हफ्ते में 1-2 बार टूथब्रश को एंटीसेप्टिक माउथवॉश में 5-10 मिनट तक भिगोएं. चाहें तो 1 प्रतिशत सिरके के घोल में भी कुछ देर रखें, पर बाद में अच्छी तरह से धो लें. ब्रश को माइक्रोवेव या डिशवॉशर में डालना एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे ब्रिसल्स खराब हो सकते हैं. वहीं कुछ वैज्ञानिक अब ऐसे टूथपेस्ट या टूथब्रश विकसित कर रहे हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं.

यह भी पढ़ें Home workout for abs: बिना जिम किए दीपिका पादुकोण ने कैसे घटाया तगड़ा Belly Fat? एक्ट्रेस के ट्रेनर ने लीक कर दिए सारे सीक्रेट

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator