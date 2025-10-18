हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थहार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव

हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव

अमेरिका के 1200 से ज्यादा मरीजों का डेटा देखा गया. रिसर्च का नतीजा चौंकाने वाला था. इस रिसर्च में 99 प्रतिशत मरीजों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक से पहले कम से कम एक बड़ा रिस्क फैक्टर मौजूद था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 18 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

हम अक्सर सोचते हैं कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक अचानक बिना किसी चेतावनी के होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है. हाल ही में जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में छपी एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक अचानक नहीं होते, बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल की गलतियों का नतीजा होते हैं.

इस स्टडी में कोरिया के 6 लाख से ज्यादा लोगों और अमेरिका के 1200 से ज्यादा मरीजों का डेटा देखा गया. रिसर्च का नतीजा चौंकाने वाला था. इस रिसर्च में 99 प्रतिशत मरीजों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक से पहले कम से कम एक बड़ा रिस्क फैक्टर मौजूद था, यानी कि हम चाहें तो समय रहते इन खतरों को पहचान कर अपने दिल और दिमाग की सेहत को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं 99 पर्सेंट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के कारण क्या हैं और कैसे बचें. 

1. हाई ब्लड प्रेशर – स्टडी में पाया गया कि 96 प्रतिशत मरीजों में ब्लड प्रेशर हाई था. यह एक साइलेंट किलर है, क्योंकि यह बिना लक्षणों के धीरे-धीरे शरीर के सबसे अहम अंगों पर असर डालता है, खासकर दिल और दिमाग पर. हाई बीपी से धमनियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है. इससे बचने के लिए नमक का सेवन कम करें, रोजाना 30 मिनट टहलें या कोई हल्की एक्सरसाइज करें, तनाव कम करने की कोशिश करें और बीपी रेगुलर चेक करवाते रहें. 

2. स्मोकिंग - इस रिसर्च में 68 प्रतिशत मरीज ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे. सिगरेट में मौजूद केमिकल्स धमनियों को सिकोड़ देते हैं, जिससे खून का बहाव और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं. इससे दिल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और धीरे-धीरे खतरा बढ़ता है. इससे बचने के लिए तुरंत स्मोकिंग छोड़ें, चाहे बीड़ी हो या सिगरेट, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या डॉक्टर की मदद लें और घर में स्मोकिंग करने वालों से दूरी बनाए रखें. 

3.  हाई कोलेस्ट्रॉल – खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड वेसल्स की अंदरूनी दीवारों पर प्लाक जमा होने लगता है. यही प्लाक बाद में ब्लॉकेज बन जाता है, जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बनता है. शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो धमनियों को साफ रखने में मदद करता है, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इससे बचने के लिए फास्ट फूड, तले-भुने खाने और ट्रांस फैट से दूर रहें, ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले फूड लें और नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाएं. 

4. हाई ब्लड शुगर – जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनके लिए हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में दोगुना होता है. जब शरीर में शुगर का स्तर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स सख्त हो जाते हैं और खून का बहाव रुकने लगता है. ऐसे में इससे बचने के लिए मीठा और मैदे से बनी चीजें कम करें, ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं, फाइबर युक्त खाना और नियमित व्यायाम से शुगर कंट्रोल करें. 

महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है खतरा

पहले माना जाता था कि महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, खासकर 60 की उम्र से पहले. हालांकि, इस स्टडी के मुताबिक 60 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी 95 प्रतिशत से ज्यादा केसों में कोई न कोई रिस्क फैक्टर पाया गया. महिलाओं में हॉर्मोनल बदलाव, स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट के कारण यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए जरूरी है कि पीरियड्स और मेनोपॉज के समय हार्मोनल चेकअप करवाएं, तनाव से निपटने के लिए मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज न करें और नियमित हेल्थ चेकअप कराएं. 

यह भी पढ़ें Metabolic Syndrome: मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 18 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Heart Disease Heart Attack Health LIfestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
हेल्थ
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
यूटिलिटी
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget