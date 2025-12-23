Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल के कारण मोटापा एक वैश्विक समस्या बन चुका है. लोग जल्द से जल्द वजन घटाने के लिए 'शॉर्टकट' अपना रहे हैं, जिसमें वजन घटाने वाली गोलियां और इंजेक्शन सबसे ऊपर हैं. हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखी और लोगों को इन सिंथेटिक दवाओं के खतरों के प्रति आगाह किया.

सिंथेटिक दवाओं से बचें

बाजार में आजकल Wegovy, Ozempic और Mounjaro जैसे कई इंजेक्शन और गोलियां काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. कंपनियां दावा करती हैं कि ये भूख कम करके वजन घटाते हैं. बाबा रामदेव ने इन्हें शरीर के लिए बेहद खतरनाक बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंथेटिक तरीके से वजन घटाना सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. जब उनसे पतंजलि की वेट लॉस दवाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी गोलियां पूरी तरह प्राकृतिक तत्वों से बनी हैं, न कि सिंथेटिक रसायनों से.

प्राकृतिक तरीकों पर दें जोर

बाबा रामदेव के मुताबिक, वजन घटाने के लिए किसी भी बाहरी दवा की जरूरत नहीं है. उन्होंने कुछ आसान और प्रभावी टिप्स साझा किए, जैसे लौकी का जूस और गुनगुना पानी, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना और लौकी के जूस का सेवन करना फैट बर्न करने में बहुत सहायक होता है. दौड़ और योग उन्होंने बताया कि वह स्वयं सुबह 3 बजे उठकर योग करते हैं. नियमित योग और सुबह की दौड़ शरीर को नेचुरल तरीके से फिट रखती है.

फास्टिंग का महत्व

रामदेव ने 'इंटरमिटेंट फास्टिंग' (Intermittent Fasting) का समर्थन करते हुए कहा कि उपवास हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने सलाह दी कि दिन में केवल एक बार भोजन करें ताकि पेट को आराम मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने 'डिजिटल फास्टिंग' और 'मौन व्रत' का भी सुझाव दिया. उनके मुताबिक, 8 से 10 घंटे तक फोन और इंटरनेट से दूर रहने (डिजिटल फास्टिंग) से दिमाग को शांति मिलती है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है.

बाबा रामदेव का संदेश साफ है कि स्वस्थ रहने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. दवाओं और इंजेक्शन के पीछे भागने के बजाय अपनी दिनचर्या में योग, संतुलित खान-पान और उपवास को शामिल करना ही लंबी उम्र और फिट शरीर का असली राज है. उन्होंने जोर दिया कि इंसान के तन और मन, दोनों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए.

