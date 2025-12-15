हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबालों और स्किन की सेहत के लिए फॉलो करें ये विटामिन टिप्स, तेजी से लंबे होंगे बाल

बालों और स्किन की सेहत के लिए फॉलो करें ये विटामिन टिप्स, तेजी से लंबे होंगे बाल

खासकर भारत में, जहां प्रदूषण, तनाव, देर रात तक जागना, जंक फूड और तेज धूप रोजमर्रा की बात है, वहां सही पोषण बहुत जरूरी है. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्किन बेजान है या अचानक मुंहासे निकल रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल घने, मजबूत और चमकदार हों और हमारी स्किन नर्म, हेल्दी और दमकती रहे. लेकिन सिर्फ महंगे क्रीम, सीरम या शैम्पू से यह संभव नहीं है. असली जादू हमारे खाने-पीने और लाइफस्टाइल में छुपा है. खासकर भारत में, जहां प्रदूषण, तनाव, देर रात तक जागना, जंक फूड और तेज धूप रोजमर्रा की बात है, वहां सही पोषण बहुत जरूरी है. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्किन बेजान है या अचानक मुंहासे निकल रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को कुछ पोषक तत्वों की कमी है. विटामिन सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि खूबसूरत बाल और स्किन पाने के लिए भी बेहद अहम हैं. ये शॉर्टकट नहीं हैं, बल्कि लंबे समय में असर दिखाने वाले उपाय हैं. तो आइए जानते हैं कि बालों और स्किन की सेहत के लिए क्या विटामिन टिप्स फॉलो करें. 

बालों और स्किन की सेहत के लिए विटामिन टिप्स

1. विटामिन A  - यह स्किन की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, मुंहासों को जल्दी ठीक करता है और स्किन को मुलायम रखता है.बालों में यह  सीबम को बढ़ाता है, जिससे रूखापन और खुजली कम होती है. इसकी कमी के कारण रूखी स्किन, पपड़ीदार स्किन, बेजान बाल और लंबे समय तक ठीक न होने वाले मुंहासे हैं. गाजर, कद्दू, शकरकंद, पालक, मेथी, आम, पपीता, दूध और घी विटामिन A जरूरी सोर्स हैं क्योंकि ज्यादा सप्लीमेंट्स लेना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए खाने से ही विटामिन A लेना सुरक्षित है.

2. विटामिन बी - विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बालों के झड़ने और स्किन की समस्याओं में बहुत मदद करता है.इसमें बी7 (बायोटिन) बालों को मजबूत करता है, टूटने से रोकता है और नाखूनों को भी स्वस्थ रखता है. बी12 बालों की जड़ों और स्किन की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, और इसकी कमी थकान और स्किन की बेजान होने जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है. नियासिन (बी3) रक्त प्रवाह बढ़ाता है और स्किन की सुरक्षा को मजबूत बनाता है. अंडे, मेवे, बीज, केले, शकरकंद, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद और मांस बी विटामिन के आसान स्रोत हैं. 

3. विटामिन सी - यह आपकी स्किन की चमक और बालों की मजबूती के लिए जरूरी है. यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो स्किन को कसता है और बालों को मजबूत बनाता है. साथ ही, यह प्रदूषण और धूप से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करता है. आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और टमाटर जैसे भारतीय फलों और सब्जियों में विटामिन सी भरपूर होता है. रोज सुबह गर्म पानी के साथ नींबू या आंवला लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है. 

4. विटामिन डी - विटामिन डी बालों के झड़ने के पीछे छिपा एक बड़ा कारण है. यह बालों के रोमों को एक्टिव करता है और इसकी कमी से बाल पतले या झड़ सकते हैं. विटामिन डी धूप, अंडे की जर्दी, मशरूम, मछली और दूध से मिलता है. अक्सर घर में रहने की वजह से इसकी कमी हो जाती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लेना पड़ सकता है. 

5. विटामिन ई, के और एफ - यह सभी विटामिन भी स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. विटामिन ई ब्लड फलो बढ़ाकर पोषक तत्वों को खोपड़ी और स्किन तक पहुंचाता है, बालों को मजबूत बनाता है और स्किन की नमी बनाए रखता है. विटामिन के डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को कम करता है, जबकि ओमेगा-3 और ओमेगा-6 बालों को चमकदार और स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं. बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकली, अलसी, चिया सीड्स और  मछली इसके अच्छे स्रोत हैं. 

बालों और स्किन की सेहत के लिए सप्लीमेंट्स

सप्लीमेंट्स मददगार हो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि ये जादू नहीं करते हैं. पहले सही खान-पान, पर्याप्त नींद, धूप और पानी पर ध्यान दें. सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह और ब्लड टेस्ट के बाद ही लें. सही पोषण और नियमित लाइफस्टाइल से आपके बाल और स्किन धीरे-धीरे मजबूत और हेल्दी बनेंगे. भारतीय भोजन में आपकी जरूरत की ज्यादातर चीजें पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से  यूज करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: ब्लड शुगर और बढ़े कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं? मोरिंगा पत्तों का सेवन दे सकता है राहत

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Health LIfestyle Vitamins For Hair Vitamins For Skin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
दिल्ली NCR
Delhi: 'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
हरियाणा
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
हरियाणा DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस प्रमुख
ट्रेंडिंग
Video: कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदूषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदूषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Kopi Luwak Coffee: जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget