देश की लगभग आधी आबादी में कम होता जा रहा ये विटामिन, शाकाहारियों को ज्यादा खतरा

भारत की एक बहुत बड़ी आबादी में विटामिन B12 की कमी है जो हमारे देश के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है. कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी मुख्य तौर पर है. अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और नसों पर भी सीधा असर पड़ता है.

खास बात यह है कि शाकाहारियों में यह खतरा और ज्यादा है क्योंकि B12 प्राकृतिक रूप से पशु आधारित फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है. सर्वे के अनुसार भारत के करीब 47% लोगों में B12 की कमी है जो चिंता का विषय है.

इंस्टाग्राम वीडियो ने उठाया बड़ा सवाल

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखने को मिली जिसका टाइटल है "शुद्ध शाकाहारी लोगों में क्यों होती है विटामिन B12 की कमी!" इस वीडियो में डॉ प्रियंका सहरावत ने इस मुद्दे को उठाया है जिसे जानना हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है.

शाकाहारियों में B12 की कमी क्यों होती है

इस इंस्टाग्राम वीडियो में डॉ प्रियंका सहरावत जो दिल्ली के एम्स अस्पताल के MD मेडिसिन और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की DM, न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हैं उन्होंने समझाया कि कैसे शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है. क्योंकि पौधों को विटामिन B12 की जरूरत नहीं होती इसलिए वे इसे बना नहीं पाते. यही कारण है कि शाकाहारी आहार में B12 स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता. लेकिन हमारे शरीर को नसों के कामकाज, खून बनाने और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B12 की जरूरी मात्रा चाहिए होती है. वीडियो में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका सहरावत ने बताया है कि शुद्ध शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है और इसके क्या कारण हैं और इसकी कमी से स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है.

विटामिन B12 की कमी से शरीर पर क्या असर होता है

विटामिन B12 की वजह से ही हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells) बनती हैं जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है और रक्त की मात्रा कम या कमजोर हो सकती है. Vitamin B12 के बिना रक्त की गुणवत्ता प्रभावित होती है और शरीर को ऊर्जा व स्वस्थ जीवन बनाए रखने में दिक्कत होती है.

B12 नसों और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है

Vitamin B12 वास्तव में हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए जरूरी है. यह न सिर्फ लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में बल्कि नई कोशिकाओं के भीतर DNA बनाने में भी मदद करता है. Vitamin B12 हमारी नसों के सुरक्षात्मक कवर (मायलिन) को बनाए रखने में मदद करता है इसलिए इसकी कमी से नसों, याददाश्त और मूड पर सीधा असर पड़ सकता है.

