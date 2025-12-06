हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पैरों में मकड़ी के जाले जैसी नजर आ रही हैं नसें, समझिए इस चीज की हो गई दिक्कत

पैरों में मकड़ी के जाले जैसी नजर आ रही हैं नसें, समझिए इस चीज की हो गई दिक्कत

आजकल यह समस्या इतनी आम हो गई है कि 10 में से 4 लोग इसे महसूस करते हैं. लंबे समय तक खड़े रहना, वजन बढ़ना, या बस उम्र बढ़ने के साथ ये अचानक उभरकर दिखाई देने लगती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 06 Dec 2025 02:38 PM (IST)
कई लोगों के पैरों पर अचानक नीली, लाल या बैंगनी रंग की पतली-पतली लकीरें दिखाई देने लगती है. पहली नजर में ये बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसी लगती हैं. जैसे किसी ने स्किन के अंदर एक बारीक सा जाल बुन दिया हो. बहुत लोगों को लगता है यह सिर्फ स्किन का पैटर्न है, लेकिन असल में यह आपके पैरों की नसों का संकेत है कि ब्लड फलो ठीक से नहीं हो रहा है.

आजकल यह समस्या इतनी आम हो गई है कि 10 में से 4 लोग इसे महसूस करते हैं. लंबे समय तक खड़े रहना, वजन बढ़ना, या बस उम्र बढ़ने के साथ ये अचानक उभरकर दिखाई देने लगती हैं.कई महिलाओं को यह प्रेगनेंसी या हार्मोनल बदलावों के दौरान भी हो जाती है. अगर आप भी यही सोचकर परेशान हैं कि ये नसें अचानक क्यों दिखने लगीं  या क्या यह कोई गंभीर बीमारी है तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पैरों में मकड़ी के जाले जैसी नजर आ रही नसें किस चीज की दिक्कत का कारण है. 

मकड़ी के जाले जैसी नसें क्या होती हैं?

ये नसें स्पाइडर वेन्स (Spider Veins) कहलाती हैं. यह स्किन के ठीक नीचे मौजूद छोटी खून की नसें होती हैं, जो किसी वजह से फैल जाती हैं और ऊपर से साफ दिखने लगती हैं. इनका रंग लाल, नीला या बैंगनी हो सकता है और ये बिल्कुल जाले या पेड़ की शाखाओं जैसी शेप बनाती हैं. यह आमतौर पर पैरों की स्किन, टांगों, टखनों, कभी-कभी चेहरे और गालों पर भी बन सकती हैं. 

ये नसें किस चीज की दिक्कत का कारण दिखाई देने लगती हैं? 

1. नसों के वाल्व कमजोर होना - हमारी नसों में छोटे-छोटे वाल्व होते हैं, जो ब्लड को ऊपर की ओर हार्ट की तरफ ढकेलते हैं.  जब ये वाल्व ढीले पड़ जाते हैं, तो ब्लड नीचे की तरफ जमा होने लगता है. यही दबाव नसों को फैलाकर जाल जैसा रूप दे देता है. 

2. लगातार खड़े या बैठे रहना -  जो लोग घंटों खड़े रहते हैं, जैसे टीचर, गार्ड, दुकान कर्मचारी उन्हें यह समस्या ज्यादा होती है. जो लोग लंबे समय तक बैठे भी रहते हैं जैसे कंप्यूटर जॉब, उनके पैरों में भी खून जमा होकर नसों पर प्रेशर डालता है. 

3. वजन बढ़ना - ज्यादा वजन पैरों पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है. इससे खून को ऊपर पंप होने में मुश्किल होती है और नसें उभर कर दिखाई देने लगती हैं. 

4. प्रेगनेंसी और हार्मोनल बदलाव -   प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में खून की मात्रा बढ़ जाती है और दबाव भी ज्यादा पड़ता है. हार्मोनल बदलाव भी नसों को कमजोर कर देते हैं. 

5. जेनेटिक कारण - अगर आपके माता-पिता को यह समस्या रही है, तो आपको भी होने की संभावना ज्यादा होती है. 

6. उम्र बढ़ना - उम्र के साथ स्किन और नसें दोनों अपनी मजबूती खोने लगती हैं. इससे नसें पहले जितनी मजबूत नहीं रहतीं और ऊपर से दिखाई देने लगती हैं.

पैरों में मकड़ी जैसी नसें दिखती हैं तो क्या करें?

1. पैरों को दीवार पर रखकर एक्सरसाइज करें. जमीन पर पीठ के बल लेटें, पैरों को दीवार पर सीधा टिका दें, पंजों को अपनी तरफ और फिर ऊपर की ओर मोड़ें. इसे 10 मिनट करें. 

2. स्टैंडिंग लेग रेज करें. नंगे पैर खड़े हों, एड़ियों को ऊपर उठाएं, फिर नीचे रखें. यह 100 बार करें. इससे पिंडली की मांसपेशी मजबूत होती है, जो रक्त को ऊपर पंप करने में मुख्य भूमिका निभाती है. 

3. उल्टे पैर चलना शुरू करें. रोज 10 मिनट उल्टा चलना पैरों की नसों में खिंचाव कम करता है और ब्लड फ्लो सुधारता है. 

4. वजन कम करने की कोशिश करें. अगर वजन ज्यादा है, तो इसे थोड़ा-थोड़ा कम करने से नसों पर दबाव कम होगा और समस्या भी घटेगी. 

5. कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें. घुटनों से ऊपर वाले कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स खून को नीचे जमा होने से रोकते हैं.  ये स्पाइडर वेन्स के साथ-साथ वैरिकाज वेन्स में भी काफी मददगार होते हैं. 

6. एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा एप्सम सॉल्ट डालकर 10–12 मिनट पैर डुबोएं. इससे मैग्नीशियम त्वचा की नसों को आराम देता है और सूजन कम होती है. 

इसे भी पढ़ें- Guava For Pregnant Women: क्या ठंड में प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाने चाहिए अमरूद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 06 Dec 2025 02:38 PM (IST)
Spider Veins Spider Veins In Legs Spider Veins Causes Blue Veins In Legs Leg Vein Problems
