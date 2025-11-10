हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBlood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल

Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल

Clean Blood: खून की सफाई करना शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को निकालने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से चीजें आपकी इसमें मदद कर सकती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Nov 2025 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

 How to Clean Blood: खून की सफाई करना शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को निकालने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है. साफ खून न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि बीमारियों को दूर भी करता है. खून शरीर की हर सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है. इसलिए शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खून का शुद्ध होना बेहद जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि किन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो आपके ब्लड को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

लहसुन

कच्चा लहसुन खून की सफाई करने का सबसे आसान और कारगर उपाय है. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन एक सल्फर युक्त तत्व है जो लहसुन को कुचलने या काटने के बाद एक्टिव होता है. यह लिवर को टॉक्सिन्स से बचाता है और खून को शुद्ध करने में मदद करता है. लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो आंतों को बैक्टीरिया, परजीवी और वायरस से मुक्त रखते हैं. रोजमर्रा के खाने में लहसुन शामिल करें, चाहे टोस्ट पर लगाएं या सब्ज़ियों में डालें.

धनिया पत्ता

धनिया शरीर से पारा और अन्य भारी धातुओं को बाहर निकालने में मदद करता है, जो दूषित हवा या खाने के जरिए खून में पहुंच जाती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल खून को साफ करने में मदद करता है. रिसर्च बताती है कि क्रूसीफेरस सब्ज़ियां जैसे ब्रोकोली, पत्तागोभी में मौजूद सल्फर यौगिक खून को डिटॉक्स करते हैं और सूजन घटाते हैं.

चुकंदर

चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक तत्व लिवर को स्वस्थ रखते हैं और खून की सफाई करते हैं. जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, चुकंदर लिवर को नुकसान से बचाता है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करता है. इसे सलाद, जूस या स्मूदी में शामिल करें. शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा.

हल्दी

गोल्डन स्पाइस कहलाने वाली हल्दी में कर्क्यूमिन नामक यौगिक होता है जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बेहद असरदार है. यह खून को शुद्ध करने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करता है. रोजाना हल्दी वाला दूध या हल्दी की चाय पीना बेहद फायदेमंद रहता है. अगर चाय बना रहे हों तो उसमें ज़रा-सा काली मिर्च डालें. यह हल्दी के फायदों को कई गुना बढ़ा देती है.

लाल मिर्च 

कैयेने पेपर में मौजूद कैप्सेसिन खून से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है. यही तत्व लाल मिर्च को तीखापन देता है. जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोकैमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कैप्सेसिन कुछ कैंसर को बढ़ाने वाले तत्वों को भी नष्ट करने में सक्षम है.

नींबू

खाली पेट नींबू पानी पीना खून की सफाई और लिवर को डिटॉक्स करने का एक शानदार तरीका है. एक्सपर्ट के अनुसार, नींबू लिवर में ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो किसी भी अन्य भोजन की तुलना में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हैं. नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर में ग्लूटाथायोन नामक प्रोटीन के निर्माण को बढ़ाता है, जो लिवर को साफ करने में मदद करता है.

पानी

जीवन का सबसे अहम तत्व पानी. शरीर को टॉक्सिन्स से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. पानी खून का पीएच संतुलित रखता है, उसकी गाढ़ापन (विस्कोसिटी) बनाए रखता है और किडनी को गंदे पदार्थों को छानने में मदद करता है. दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर के सारे जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल सकें.

यह भी पढ़ें मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Nov 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
Blood Cleansing Foods Natural Blood Purifiers How To Clean Blood Naturally
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
हेल्थ
Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget