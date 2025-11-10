How to Clean Blood: खून की सफाई करना शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को निकालने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है. साफ खून न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि बीमारियों को दूर भी करता है. खून शरीर की हर सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है. इसलिए शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खून का शुद्ध होना बेहद जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि किन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो आपके ब्लड को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

लहसुन

कच्चा लहसुन खून की सफाई करने का सबसे आसान और कारगर उपाय है. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन एक सल्फर युक्त तत्व है जो लहसुन को कुचलने या काटने के बाद एक्टिव होता है. यह लिवर को टॉक्सिन्स से बचाता है और खून को शुद्ध करने में मदद करता है. लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो आंतों को बैक्टीरिया, परजीवी और वायरस से मुक्त रखते हैं. रोजमर्रा के खाने में लहसुन शामिल करें, चाहे टोस्ट पर लगाएं या सब्ज़ियों में डालें.

धनिया पत्ता

धनिया शरीर से पारा और अन्य भारी धातुओं को बाहर निकालने में मदद करता है, जो दूषित हवा या खाने के जरिए खून में पहुंच जाती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल खून को साफ करने में मदद करता है. रिसर्च बताती है कि क्रूसीफेरस सब्ज़ियां जैसे ब्रोकोली, पत्तागोभी में मौजूद सल्फर यौगिक खून को डिटॉक्स करते हैं और सूजन घटाते हैं.

चुकंदर

चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक तत्व लिवर को स्वस्थ रखते हैं और खून की सफाई करते हैं. जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, चुकंदर लिवर को नुकसान से बचाता है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करता है. इसे सलाद, जूस या स्मूदी में शामिल करें. शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा.

हल्दी

गोल्डन स्पाइस कहलाने वाली हल्दी में कर्क्यूमिन नामक यौगिक होता है जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बेहद असरदार है. यह खून को शुद्ध करने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करता है. रोजाना हल्दी वाला दूध या हल्दी की चाय पीना बेहद फायदेमंद रहता है. अगर चाय बना रहे हों तो उसमें ज़रा-सा काली मिर्च डालें. यह हल्दी के फायदों को कई गुना बढ़ा देती है.

लाल मिर्च

कैयेने पेपर में मौजूद कैप्सेसिन खून से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है. यही तत्व लाल मिर्च को तीखापन देता है. जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल्युलर बायोकैमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कैप्सेसिन कुछ कैंसर को बढ़ाने वाले तत्वों को भी नष्ट करने में सक्षम है.

नींबू

खाली पेट नींबू पानी पीना खून की सफाई और लिवर को डिटॉक्स करने का एक शानदार तरीका है. एक्सपर्ट के अनुसार, नींबू लिवर में ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो किसी भी अन्य भोजन की तुलना में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हैं. नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर में ग्लूटाथायोन नामक प्रोटीन के निर्माण को बढ़ाता है, जो लिवर को साफ करने में मदद करता है.

पानी

जीवन का सबसे अहम तत्व पानी. शरीर को टॉक्सिन्स से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. पानी खून का पीएच संतुलित रखता है, उसकी गाढ़ापन (विस्कोसिटी) बनाए रखता है और किडनी को गंदे पदार्थों को छानने में मदद करता है. दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर के सारे जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल सकें.

