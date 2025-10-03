हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarly Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?

Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?

Stroke Causes: ब्लड ग्रुप इंसान से जुड़ी तमाम बीमारियों को पहले ही बता देती है, चलिए आपको बताते हैं कि स्ट्रोक का खतरा कैसे ब्लड ग्रुप से लिंक है और किन लोगों को स्ट्रोक का सबसे पहले आता है.

By : सोनम | Updated at : 03 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Stroke Symptoms: इंसान का ब्लड ग्रुप उसको होने वाली बीमारी का पता पहले से चल जाता है. यह तमाम तरह की स्टडी से पता चलता है. न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि ब्लड ग्रुप और जल्दी आने वाले स्ट्रोक के बीच कनेक्शन होता है. रिसर्च के अनुसार, ब्लड ग्रुप टाइप A, जिसे A1 के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्रुप के लोगों को 60 साल से पहले स्ट्रोक आने का खतरा रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि बाकी ब्लड ग्रुप के लोगों के लिए यह खतरा कब आता है और रिसर्च में क्या-क्या निकला है.

क्या निकला रिसर्च में?

न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश इस रिसर्च में लगभग 48 जेनेटिक स्टडीज़, जिनमें से 17,000 लोग जिन्हें स्ट्रोक आया था और 6,00,000 लोग जिन्हें स्ट्रोक नहीं आया था, शामिल किए गए थे. सभी प्रतिभागी 18 साल से 59 साल के बीच के थे. जीनोम व्यापी अध्ययन के जरिए, साइंटिस्ट को जो जेनेटिक लोकेशन का पता चला, जिनका संबंध जल्दी स्ट्रोक से था. इनमें से एक था, जिसका संबंध ब्लड ग्रुप के साथ था. इस पर ज्यादा अध्ययन के बाद पता चला कि A1 ब्लड सबग्रुप में बाकी ब्लड ग्रुप की तुलना में 16 प्रतिशत जल्दी स्ट्रोक आने का खतरा रहता है. हालांकि, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है. रिसर्च में इस बात का पता चला है कि ब्लड टाइप A1 क्लॉटिंग फैक्टर्स या अन्य मैकेनिज्म को इफेक्ट कर सकता है. यही कारण है कि इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

क्या कहा एक्सपर्ट ने?

स्टडी के को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्टीवन जे. किटनर (Steven J. Kittner), एमडी, एमपीएच, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन (UMSOM) में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि “जल्दी स्ट्रोक आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे लोगों के लिए इस जानलेवा घटना से मरने की संभावना ज्यादा होती है, और जो बच जाते हैं उन्हें दशकों तक विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है. इसके बावजूद, शुरुआती स्ट्रोक के कारणों पर बहुत कम रिसर्च हुई है.” इस तरह की स्टडी इस बात को और ज्यादा संभावना जताती है कि जेनेटिक्स, जिसमें ब्लड ग्रुप का टाइप भी शामिल है, स्ट्रोक के खतरे को कम या ज्यादा करने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर कम उम्र में. शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये जानकारियां जोखिम वाले व्यक्तियों की जल्द पहचान करने में मदद करेंगी और भविष्य में अधिक टार्गेटेड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी तक ले जाएंगी.

ये भी पढ़ें: PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Early Stroke Early Stroke In Young Adults Stroke Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? अभी से तैयारी कर रही हैं एक्ट्रेस
बेटी राहा के 18 साल की होने पर आलिया भट्ट क्या देंगी खास गिफ्ट? एक्ट्रेस ने किया खुलासा
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
जनरल नॉलेज
The Rice Bowl of India: बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget