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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDust Allergy: दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?

Dust Allergy: दिवाली की सफाई के बाद क्यों आती है छींक-खांसी?

अगर आपने भी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है. तो सफाई के साथ अपना भी ध्यान जरूर रखें क्योंकि इससे एलर्जी और सांस की परेशानी बढ़ती है. जानें इससे बचने के आसान तरीके.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 02 Nov 2026 10:07 AM (IST)
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दिवाली आने से पहले ज्यादातर घरों में साफ-सफाई शुरू हो जाती है. कोई अलमारी साफ करता है, तो कोई पुराने पर्दे, पंखे और स्टोर रूम की सफाई में जुट जाता है. लेकिन कई महीनों से जमा धूल को हटाना सेहत के लिए परेशानी भी खड़ी करता है. सफाई करते समय उड़ने वाली धूल से कुछ लोगों को लगातार छींक, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. खासकर जिन लोगों को पहले से धूल या किसी दूसरी चीज से एलर्जी है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.

सफाई करते समय क्यों होने लगती है छींक और खांसी?

घर के पर्दों, अलमारियों, फर्नीचर और स्टोर रूम में लंबे समय तक धूल जमा रहती है. इसमें छोटे कीड़े और फंगस के कण भी मौजूद होते हैं. जब हम झाड़ू या सूखे कपड़े से सफाई करते हैं, तो ये कण हवा में फैल जाते हैं. सांस के साथ शरीर में पहुंचने पर ये एलर्जी की वजह बनते हैं. इससे नाक में खुजली, बार-बार छींक आना, खांसी और गले में परेशानी होती है. कुछ लोगों में सांस की नलियों में सूजन भी आ जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है.

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महिला को सफाई के बाद पहुंचना पड़ा अस्पताल

डॉक्टर ने एक  38 साल की महिला का मामला बताया,जिसे बचपन से धूल से एलर्जी थी. पहले धूल के संपर्क में आने पर उसे छींक आती थी, लेकिन दवा लेने से आराम मिल जाता था. दिवाली की सफाई के दौरान उसने एक ही दिन में पूरा घर साफ करने का फैसला किया. इस दौरान उसने न तो मास्क पहना और न ही सफाई के बीच आराम किया. इसके बाद उसे छींक और खांसी शुरू हुई. धीरे-धीरे सांस लेने में परेशानी बढ़ गई और चलने तक में दिक्कत होने लगी. अस्पताल पहुंचने पर उसका ऑक्सीजन लेवल 85 प्रतिशत था. उसे भर्ती करके ऑक्सीजन और दवाएं देनी पड़ीं. डॉक्टरों ने इसे एलर्जी से जुड़ी ब्रोंकाइटिस की समस्या बताया.

दिवाली की सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर की सफाई करते समय सबसे पहले N95 मास्क पहनें, ताकि धूल के कण सांस के जरिए अंदर न जाएं. पूरे घर की सफाई एक ही दिन में करने के बजाय इसे कुछ दिनों में बांट लें. रोज घर के एक हिस्से की सफाई करें और बीच-बीच में आराम भी करें. धूल साफ करने के लिए सूखे कपड़े के बजाय गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, इससे धूल हवा में कम फैलती है. सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.  अगर आपको पहले से धूल की एलर्जी या सांस से जुड़ी परेशानी है, तो सफाई शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें. 

*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:07 AM (IST)
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