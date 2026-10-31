अक्सर लोगों को लगता है कि जो लोग हेल्दी रहते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उन्हें गंभीर बीमारियां नहीं होतीं. लेकिन डेंगू के मामले में ऐसा नहीं है. अच्छी सेहत और फिटनेस के बावजूद किसी व्यक्ति को डेंगू हो सकता है और कुछ मामलों में यह गंभीर रूप भी ले लेता है. डेंगू मच्छरों के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है. इसमें तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसी परेशानियां होती हैं. कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने, शरीर से खून बहने और दूसरे गंभीर लक्षणों का खतरा भी रहता है. इसलिए जरूरी है कि डेंगू को हल्के में न लें और समय रहते इसके लक्षणों को पहचानें.

हेल्दी और फिट लोगों को भी क्यों होता है गंभीर डेंगू?

डेंगू किसी भी उम्र और सेहत के व्यक्ति को हो सकता है. इसका मुख्य कारण डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर का काटना है. अगर कोई व्यक्ति नियमित एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है और फिट रहता है, तब भी मच्छर के काटने से उसे संक्रमण होता है. अच्छी फिटनेस डेंगू से पूरी सुरक्षा नहीं देती.

डेंगू वायरस के चार मुख्य प्रकार होते हैं. किसी एक प्रकार से संक्रमित होने के बाद भी दूसरे प्रकार से संक्रमण हो सकता है. खासकर, अगर किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हो चुका है और बाद में वह दूसरे प्रकार के वायरस से संक्रमित होता है, तो कुछ मामलों में गंभीर डेंगू का खतरा बढ़ सकता है. बीमारी कितनी गंभीर होगी, यह कई बातों पर निर्भर करती है.

डेंगू के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डेंगू होने पर आमतौर पर तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. कई लोगों को बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी भी महसूस होती है.

कुछ मामलों में बुखार कम होने के बाद भी मरीज की हालत बिगड़ती है. पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, उल्टी या मल में खून आना, बहुत ज्यादा बेचैनी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण गंभीर डेंगू के संकेत होते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. बुखार उतरने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है.

डेंगू से बचने के लिए क्या करें?

डेंगू से बचने का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों से खुद को सुरक्षित रखना और उनके पनपने की जगहों को खत्म करना है. घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं. कूलर, गमलों, बाल्टियों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें. पानी रखने वाले बर्तनों को ढककर रखें और कूलर का पानी समय-समय पर बदलते रहें.

मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें और जरूरत पड़ने पर मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें. दिन के समय भी मच्छरों से बचाव जरूरी है, डेंगू फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं. घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाने से भी मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें : World Stroke Day: क्या मोबाइल-लैपटॉप से हो सकता है स्ट्रोक? डॉक्टर ने बताया सच

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator