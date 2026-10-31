ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDengue Symptoms: हेल्दी और फिट इंसान को भी हो सकता है गंभीर डेंगू, ऐसे करें बचाव

Dengue Symptoms: हेल्दी और फिट इंसान को भी हो सकता है गंभीर डेंगू, ऐसे करें बचाव

डेंगू का खतरा सिर्फ कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि हेल्दी और फिट लोगों को भी होता है. जानिए डेंगू गंभीर होने की वजह, इसके लक्षण और बचाव के तरीके.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 31 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोगों को लगता है कि जो लोग हेल्दी रहते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उन्हें गंभीर बीमारियां नहीं होतीं. लेकिन डेंगू के मामले में ऐसा नहीं है. अच्छी सेहत और फिटनेस के बावजूद किसी व्यक्ति को डेंगू हो सकता है और कुछ मामलों में यह गंभीर रूप भी ले लेता है. डेंगू मच्छरों के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है. इसमें तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसी परेशानियां होती हैं. कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने, शरीर से खून बहने और दूसरे गंभीर लक्षणों का खतरा भी रहता है. इसलिए जरूरी है कि डेंगू को हल्के में न लें और समय रहते इसके लक्षणों को पहचानें.

हेल्दी और फिट लोगों को भी क्यों होता है गंभीर डेंगू?

डेंगू किसी भी उम्र और सेहत के व्यक्ति को हो सकता  है. इसका मुख्य कारण डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर का काटना है. अगर कोई व्यक्ति नियमित एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है और फिट रहता है, तब भी मच्छर के काटने से उसे संक्रमण होता है. अच्छी फिटनेस डेंगू से पूरी सुरक्षा नहीं देती.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Brain Stroke: सोते-सोते कैसे आ जाता है स्ट्रोक, इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज
सोते-सोते कैसे आ जाता है स्ट्रोक, इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज
हेल्थ
AIIMS Research: एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों को क्यों होती हैं अलग-अलग बीमारियां? एम्स करेगा स्टडी
एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों को क्यों होती हैं अलग-अलग बीमारियां? एम्स करेगा स्टडी
हेल्थ
Ghee Purity Test: बाजार से खरीदा देसी घी असली है या नकली, देसी तरीकों से कैसे पहचानें?
बाजार से खरीदा देसी घी असली है या नकली, देसी तरीकों से कैसे पहचानें?
हेल्थ
Male Birth Control Pill: अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?

डेंगू वायरस के चार मुख्य प्रकार होते हैं. किसी एक प्रकार से संक्रमित होने के बाद भी दूसरे प्रकार से संक्रमण हो सकता है. खासकर, अगर किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हो चुका है और बाद में वह दूसरे प्रकार के वायरस से संक्रमित होता है, तो कुछ मामलों में गंभीर डेंगू का खतरा बढ़ सकता है.  बीमारी कितनी गंभीर होगी, यह कई बातों पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें :Brain Stroke, Stroke Symptoms Photos, Download The BEST Free Brain Stroke, Stroke Symptoms Stock Photos & HD Images

डेंगू के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

डेंगू होने पर आमतौर पर तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. कई लोगों को बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी भी महसूस होती है.

कुछ मामलों में बुखार कम होने के बाद भी मरीज की हालत बिगड़ती है. पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, उल्टी या मल में खून आना, बहुत ज्यादा बेचैनी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण गंभीर डेंगू के संकेत होते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. बुखार उतरने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है.

डेंगू से बचने के लिए क्या करें?

डेंगू से बचने का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों से खुद को सुरक्षित रखना और उनके पनपने की जगहों को खत्म करना है. घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं. कूलर, गमलों, बाल्टियों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें. पानी रखने वाले बर्तनों को ढककर रखें और कूलर का पानी समय-समय पर बदलते रहें.

मच्छरों से बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें और जरूरत पड़ने पर मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें. दिन के समय भी मच्छरों से बचाव जरूरी है,  डेंगू फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं. घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाने से भी मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें : World Stroke Day: क्या मोबाइल-लैपटॉप से हो सकता है स्ट्रोक? डॉक्टर ने बताया सच

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Health News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Brain Stroke: सोते-सोते कैसे आ जाता है स्ट्रोक, इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज
सोते-सोते कैसे आ जाता है स्ट्रोक, इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज
हेल्थ
AIIMS Research: एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों को क्यों होती हैं अलग-अलग बीमारियां? एम्स करेगा स्टडी
एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों को क्यों होती हैं अलग-अलग बीमारियां? एम्स करेगा स्टडी
हेल्थ
Ghee Purity Test: बाजार से खरीदा देसी घी असली है या नकली, देसी तरीकों से कैसे पहचानें?
बाजार से खरीदा देसी घी असली है या नकली, देसी तरीकों से कैसे पहचानें?
हेल्थ
Male Birth Control Pill: अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
दिल्ली NCR
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
क्रिकेट
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'शूटआउट एट लोखंडवाला' के डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, 57 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नहीं रहे 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के निर्देशक संजय गुप्ता, 57 की उम्र में ली आखिरी सांस
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
Home Tips
Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
एग्रीकल्चर
Rabi Crops Sowing: बारिश के बाद खेत में भर गया है पानी, इन फसलों की कर सकते हैं बुवाई
बारिश के बाद खेत में भर गया है पानी, इन फसलों की कर सकते हैं बुवाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget