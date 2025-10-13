हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSilent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?

Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?

heart attack treatment: पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ें हैं. चलिए आपको बताते हैं कि एक हफ्ते में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए.

By : सोनम | Updated at : 13 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Heart Attack Causes: मध्य प्रदेश के मालवा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां काम करने वाले कर्मचारी को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह थी कि मालिक और बाकी कर्मचारी बस उस दर्द से तड़पते मजदूर को देख रहे थे, उसकी सहायता करने आगे कोई नहीं आया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरा मामला सुसनेर स्थित तिरुपति ट्रेडर्स का है. यह 6 अक्टूबर (सोमवार) का मामला है, जब काम करते वक्त अचानक उसको सीने में दर्द हुआ और वह कुर्सी पर गिर गया. करीब 6 मिनट तक वह दर्द से तड़पता रहा और बाद में उसकी मौत हो गई. यह कोई पहला मामला नहीं है, पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले अचानक हो रहे हैं और इसमें लोगों की जान चली जा रही है. चलिए आपको बताते हैं कि पिछले सात दिनों में कितने हार्ट अटैक के मामले आए हैं.

7 दिनों में कितने हार्ट अटैक के मामले

पिछले हफ्ते देश और विदेश में कई हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं. इसमें सबसे बड़ा मामला 9 अक्टूबर को पंजाब के बॉडीबिल्डर और अभिनेता वरिंदर सिंह घुमन का 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन का था. कर्नाटक के गोकक इलाके से हैरान करने वाली खबर आई, यह भाई की मौत की खबर सुनकर बड़े भाई को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाते समय पंजाब के बरनाला में एक महिला अचानक गिर पड़ी और मौके पर ही दम तोड़ दिया. बताया गया है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई. नागपुर में भी एक महिला की मौत हुई, रिपोर्ट के अनुसार उसको भी हार्ट अटैक से जुड़ा मामला बताया गया. 6 से 13 अक्टूबर में कम से कम 5 से 6 अलग-अलग मामले सामने आए हैं जहां हार्ट अटैक या कार्डिएक अरेस्ट को मृत्यु का कारण बताया गया है. वहीं दुनिया के अलग-अलग देशों में भी 1 से 2 मामले रिपोर्ट किए गए. ये वे आंकड़े हैं, जिनको मीडिया में रिपोर्ट किया गया. इनके अलावा कई मामले ऐसे हैं, जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है.

लक्षण और बचाव

हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच आपको इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानना चाहिए कि इसके लक्षण कौन से हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है. हार्ट अटैक के आम लक्षणों में अचानक तेज दर्द, भारीपन या दबाव महसूस होना, बांह, गर्दन या जबड़े तक दर्द फैलना, हल्का काम करते समय भी सांस फूलना, बिना वजह पसीना आना, खासकर ठंडा पसीना, अचानक घबराहट या डर लगना और मतली, उल्टी या अचानक चक्कर आना शामिल होता है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह के मरीजों में लक्षण अलग और हल्के भी हो सकते हैं. अगर इससे बचाव की बात करें, तो अपनी डाइट पर ध्यान दें, ज्यादा तला और भूना खाने से बचें. इसके अलावा खाने में फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे और ओमेगा-3 युक्त भोजन शामिल करें, रोज 30 मिनट तक योग करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें और वजन नियंत्रित रखें क्योंकि मोटापा हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 13 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Cardiac Arrest Heart Attack Heart Attack Symptoms
