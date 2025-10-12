खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका

आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहिता है. इसके लिए लोग कई तरह की डाइट प्लान, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने को अच्छे से चबाने की आदत भी आपको फिट और हेल्दी बना सकती है. सिर्फ खाना बेहतर तरीके से चबाकर खाने से यह आपके वजन को घटाने में, पाचन को बेहतर बनाने में, आपको फिट रखने में और लंबी उम्र पाने में मदद कर सकती है.

दरअसल, हम रोज खाना तो खाते हैं, लेकिन बहुत बार जल्दी-जल्दी खाने की आदत के कारण हम उसे ठीक से चबाते नहीं हैं. यह छोटी सी गलती हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि खाना सही से चबाने की आदत कैसे उम्र बढ़ा सकती है और खाना खाने का सही तरीका क्या है.

खाना सही से चबाने की आदत कैसे उम्र बढ़ा सकती है

जब हम खाना खाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है. अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो वह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे उसे पेट में पचाना आसान हो जाता है. मुंह में मौजूद लार खाने को नरम बनाती है और पाचन एंजाइम के साथ मिलकर पाचन की प्रक्रिया को तेज करती है. अगर आप जल्दी-जल्दी खाते हैं और खाने को ठीक से नहीं चबाते तो खाना बड़े टुकड़ों में पेट में जाता है, जिससे पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे गैस, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं और वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है. वहीं, खाने को अच्छे से चबाने की आदत आपके वजन को घटाने में, पाचन को बेहतर बनाने में और लंबी उम्र पाने में मदद करती है.

खाना खाने का सही तरीका क्या है

खाना खाने का सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं. जैसे- अगर आप चावल या कोई सॉफ्ट चीज खा रहे हैं तो उसे 20-25 बार चबाना हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर आप रोटी, सलाद, या मीट जैसी सख्त चीजें खा रहे हैं तो उसे 30 से 40 बार या उससे भी ज्यादा चबाना बेहतर रहता है. साथ ही जब तक खाना मुंह में पूरी तरह नरम होकर लगभग घुल न जाए, तब तक उसे चबाते रहें.

खाने को अच्छी तरह से चबाने से क्या फायदे होते हैं?

1. वजन घटाने में मदद - जब हम धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाते हैं तो हमारा दिमाग समय पर यह संकेत देता है कि अब पेट भर गया है. इससे हम जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते और कैलोरी का सेवन खुद कम हो जाता है. एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोग हर निवाले को 40 बार चबाते हैं, वे कम चबाने वालों की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कम खाना खाते हैं.

2. पाचन तंत्र बेहतर होता है - खाने को सही से चबाने से लार अच्छी तरह से भोजन में मिलती है, जिससे पाचन में मदद मिलती है. इससे पेट में गैस, अपच, भारीपन जैसी समस्याएं नहीं होतीं और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है.

3. पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है - जब खाना ठीक से चबाया जाता है तो यह छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है, जिससे पाचन एंजाइम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं. इससे खाने के शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे से मिल पाते हैं.

4. ओवरईटिंग की आदत पर कंट्रोल - धीरे-धीरे खाने से हमें अपने शरीर की जरूरतों को समझने का मौका मिलता है. हमें यह पता चलता है कि हमें कितना खाना है और कब रुकना है. इससे ओवरईटिंग की आदत पर कंट्रोल होता है.

5. माइंडफुल ईटिंग की आदत बनती है - अच्छे से चबाने से हम हर निवाले का टेस्ट ले पाते हैं और खाने के एक्सपीरियंस को बेहतर बना पाते हैं. यह मानसिक रूप से भी फायदेमंद है.

