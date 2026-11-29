रात में मोबाइल फोन पास रखकर सोने की आदत कई लोगों में है. कुछ लोग फोन तकिए के नीचे रखते हैं, तो कुछ उसे सिरहाने रखते हैं, ताकि कॉल या मैसेज आने पर तुरंत देख सकें. लेकिन रातभर फोन पास रखने से नींद और आराम पर असर पड़ता है. नोटिफिकेशन, स्क्रीन की रोशनी या देर तक सोशल मीडिया चलाने से सोने का समय आगे बढ़ता है. वहीं, फोन को तकिए के नीचे रखकर चार्ज करना सुरक्षा की नजर से भी ठीक नहीं है. इसलिए सोने से पहले फोन का इस्तेमाल कम करना और उसे बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखना बेहतर है.

मोबाइल की वजह से नींद होती है खराब

सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाने से दिमाग देर तक सक्रिय रहता है. फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की नेचुरल स्लीप साइकिल को प्रभावित करती है. यह मेलाटोनिन हार्मोन के बनने में रुकावट डालती है, जो शरीर को सोने का संकेत देता है. इसके अलावा, कॉल और नोटिफिकेशन से नींद टूटती है. अगर ऐसा रोज होता है, तो सुबह उठने पर थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी महसूस होती है. बेहतर नींद के लिए सोने से कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं.

तकिए के नीचे फोन रखना क्यों है खतरनाक?

फोन को तकिए या कंबल के नीचे रखकर चार्ज करना सुरक्षित नहीं है. चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और तकिया या कंबल गर्मी बाहर निकलने से रोकते हैं. इससे फोन ज्यादा गर्म होने लगता है और आग लगने का जोखिम भी बढ़ जाता है. इसलिए चार्ज करते समय फोन को बिस्तर और कपड़ों से दूर किसी खुली, सख्त जगह पर रखें. मोबाइल रेडिएशन को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं.

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सोने से पहले अपनाएं ये आसान आदतें

रात में सोने से करीब 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल चलाना बंद करने की कोशिश करें. फोन को तकिए के नीचे रखने के बजाय बेड से दूर किसी टेबल पर रखें. कॉल या मैसेज से नींद खुलती है, तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू कर दें. अलार्म के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं, तो उसे थोड़ी दूरी पर रखें. चार्जिंग के दौरान फोन को खुली और सख्त सतह पर रखें और तकिए या कंबल से न ढकें. ये छोटी आदतें नींद में रुकावट कम करने और फोन को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं.

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