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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMelanoma Cases In UK: शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप

Melanoma Cases In UK: शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप

Early Detection Of Melanoma: हाल ही में जारी कैंसर रिसर्च यूके की नई रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में यूके में 20 हजार से ज्यादा लोगों में मेलानोमा की पुष्टि हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 May 2026 11:59 AM (IST)
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Melanoma Cases Increasing In UK: ब्रिटेन में स्किन कैंसर के सबसे खतरनाक रूप मेलानोमा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में जारी कैंसर रिसर्च यूके की नई रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में यूके में 20 हजार से ज्यादा लोगों में मेलानोमा की पुष्टि हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2040 तक हर साल करीब 26,500 लोग इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं.

पुरुष या महिला- कौन हो रहा सबसे ज्यादा शिकार?

रिसर्च के अनुसार पुरुषों में मेलानोमा के मामलों में 23 प्रतिशत और महिलाओं में 26 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है. सबसे ज्यादा चिंता बुजुर्गों को लेकर जताई गई है. 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पिछले दस साल के दौरान मेलानोमा के मामलों में 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. एक्सपर्ट का कहना है कि बढ़ती आबादी और उम्रदराज लोगों की संख्या इसकी एक वजह जरूर है, लेकिन असली कारण जरूरत से ज्यादा यूवी यानी अल्ट्रावॉयलेट किरणों के संपर्क में आना है. रिपोर्ट के मुताबिक यूके में लगभग 90 प्रतिशत मेलानोमा के मामले सूरज की तेज किरणों और सनबेड के इस्तेमाल से जुड़े हैं. यानी करीब 17 हजार मामले ऐसे हैं जिन्हें सही सावधानी बरतकर रोका जा सकता था.

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अल्ट्रावॉयलेट किरणों का कितना बड़ा रोल?

इसी बीच इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की एक नई स्टडी में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिसर्च के मुताबिक 2022 में दुनियाभर में सामने आए मेलानोमा के 80 प्रतिशत से ज्यादा मामले UV रेडिएशन के कारण हुए. दुनियाभर में दर्ज 3.32 लाख मामलों में से करीब 2.67 लाख सीधे तौर पर यूवी किरणों से जुड़े पाए गए. डॉक्टरों के अनुसार मेलानोमा त्वचा की उन सेल्स में विकसित होता है जो मेलेनिन बनाती हैं. यही मेलेनिन हमारी त्वचा को रंग देता है. यह कैंसर इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है.

महिलाओं में ज्यादा मेलानोमा 

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 55 साल से कम उम्र की महिलाओं में मेलानोमा के मामले पुरुषों की तुलना में ज्यादा मिल रहे हैं. इसकी एक वजह धूप में ज्यादा समय बिताना और टैनिंग की आदत मानी जा रही है. वहीं उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में लंबे समय तक धूप के संपर्क के कारण खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट ने लोगों को एसआरएफ 30 या उससे ज्यादा वाले ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की सलाह दी है. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ सनस्क्रीन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, तेज धूप के समय छांव में रहना और सनबेड से दूरी बनाना ज्यादा प्रभावी तरीका है.

कब होना चाहिए सावधान?

एक्सपर्ट का अनुसार, अगर त्वचा पर नया तिल दिखाई दे, पुराना तिल बदलने लगे या कोई घाव लंबे समय तक ठीक न हो तो तुरंत जीपी से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में बीमारी पकड़ में आने पर इलाज की सफलता की संभावना करीब 95 प्रतिशत तक रहती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 May 2026 11:59 AM (IST)
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Melanoma Skin Cancer Melanoma Cases In UK Skin Cancer Cases
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