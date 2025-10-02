हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Late Motherhood Challenges: 42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना कैफ, इस उम्र में कितना मुश्किल होता है मां बनना?

Katrina Kaif: कैटरीना कैफ 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं. ऐसे में सवाल आ रहा है कि क्या 40 साल की उम्र के बाद मां बना जा सकता है और अगर हां तो यह कितना मुश्किल होता है.

By : सोनम | Updated at : 02 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी शेयर की थी. इससे एक तरफ जहां उनके फैंस इसको लेकर काफी खुश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका ध्यान 40 साल के बाद मां बनने के चांस की तरफ जा रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि 40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल काम होता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि 40 साल की उम्र के बाद मां बनने में दिक्कत आती है.

मां बनने के लिए उम्र

तमाम रिपोर्ट्स और लोगों के बीच बनी धारणाओं के आधार पर यह माना जाता है कि 35 साल के बाद महिलाओं में फर्टिलिटी का लेवल काफी स्लो हो जाता है. इसके साथ ही 40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल काम हो जाता है. इस तरह देखें तो कैटरीना कैफ 42 साल की उम्र में मां बनकर उन सभी महिलाओं के बीच एक उम्मीद जगा दी है जो 40 के बाद मां बनने की कोशिश कर रही हैं कि 40 के बाद भी मां बना जा सकता है.

40 के बाद मां बनने में दिक्कत

40 साल की उम्र के बाद मां बनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं में फर्टिलिटी काफी कमजोर हो जाती है, एग्स की क्वालिटी और संख्या दोनों घटने लगती है. इसके साथ ही प्रेग्नेंसी का समय ज्यादा हो सकता है या फिर ऐसा हो कि इसके लिए IVF जैसी तकनीक की सहायता लेने की जरूरत पड़ जाए. इस उम्र के दौरान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्री-मैच्योर डिलीवरी या बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसी तमाम तरह की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. इसलिए डॉक्टर इस उम्र में मां बनने की संभावना को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखते हैं. हालांकि, अगर आपको 40 साल के बाद मां बनना है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको हेल्दी होने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा न हो और डॉक्टर की निगरानी में मां बनने की संभावना है. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है.

कितनी दिक्कत होती है

अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स में स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉ. मिशेल वाई. ओवेन्स बताती हैं कि "40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल भरा काम होता है, इस समय मां बनने के दौरान महिलाओं में गर्भपात या मृत शिशु के जन्म की संभावना अधिक होती है, हालांकि आजकल मेडिकल फैसिलिटी और देखभाल के चलते 40 साल के बाद मां बनना संभव है."

ये भी पढ़ें: PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 12:41 PM (IST)
Katrina Kaif Katrina Kaif Pregnancy Katrina Kaif Pregnancy News
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget