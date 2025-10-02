Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी शेयर की थी. इससे एक तरफ जहां उनके फैंस इसको लेकर काफी खुश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका ध्यान 40 साल के बाद मां बनने के चांस की तरफ जा रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि 40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल काम होता है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि 40 साल की उम्र के बाद मां बनने में दिक्कत आती है.

मां बनने के लिए उम्र

तमाम रिपोर्ट्स और लोगों के बीच बनी धारणाओं के आधार पर यह माना जाता है कि 35 साल के बाद महिलाओं में फर्टिलिटी का लेवल काफी स्लो हो जाता है. इसके साथ ही 40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल काम हो जाता है. इस तरह देखें तो कैटरीना कैफ 42 साल की उम्र में मां बनकर उन सभी महिलाओं के बीच एक उम्मीद जगा दी है जो 40 के बाद मां बनने की कोशिश कर रही हैं कि 40 के बाद भी मां बना जा सकता है.

40 के बाद मां बनने में दिक्कत

40 साल की उम्र के बाद मां बनने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं में फर्टिलिटी काफी कमजोर हो जाती है, एग्स की क्वालिटी और संख्या दोनों घटने लगती है. इसके साथ ही प्रेग्नेंसी का समय ज्यादा हो सकता है या फिर ऐसा हो कि इसके लिए IVF जैसी तकनीक की सहायता लेने की जरूरत पड़ जाए. इस उम्र के दौरान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्री-मैच्योर डिलीवरी या बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसी तमाम तरह की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. इसलिए डॉक्टर इस उम्र में मां बनने की संभावना को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखते हैं. हालांकि, अगर आपको 40 साल के बाद मां बनना है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको हेल्दी होने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा न हो और डॉक्टर की निगरानी में मां बनने की संभावना है. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है.

कितनी दिक्कत होती है

अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स में स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉ. मिशेल वाई. ओवेन्स बताती हैं कि "40 साल के बाद मां बनना काफी मुश्किल भरा काम होता है, इस समय मां बनने के दौरान महिलाओं में गर्भपात या मृत शिशु के जन्म की संभावना अधिक होती है, हालांकि आजकल मेडिकल फैसिलिटी और देखभाल के चलते 40 साल के बाद मां बनना संभव है."

