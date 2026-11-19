भारत में मलेरिया और इससे होने वाली मौतों में बड़ी कमी आई है. साल 2015 से 2025 के बीच मलेरिया का असर करीब 80 फीसदी तक कम हुआ है. इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करने की राह अभी आसान नहीं है. बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी, शहरों में जलभराव और मच्छरों पर दवाओं का कम असर आने वाले समय में नई चुनौती बन सकते हैं.

भारत में मलेरिया के मामलों में आई बड़ी गिरावट

भारत में मलेरिया कभी बड़ी स्वास्थ्य समस्या हुआ करता था. बारिश के मौसम में गांवों और दूरदराज के इलाकों में इसके मामले काफी देखने को मिलते थे. इस बीमारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और किसानों व मजदूरों को कई दिनों तक काम से दूर रहना पड़ता था. लेकिन पिछले एक दशक में जांच और इलाज की सुविधाओं में सुधार, मच्छरों को खत्म करने के अभियान और लोगों में जागरूकता बढ़ने से स्थिति काफी बदली है. साल 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामले और इससे होने वाली मौतें करीब 80 फीसदी कम हुई हैं. वहीं, मलेरिया से ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या भी 155 से घटकर 33 रह गई है. साल 2022 से 2025 के बीच देश के 160 जिलों में स्थानीय स्तर पर मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया.

जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण से बढ़ सकती है परेशानी

मलेरिया के मामलों में कमी के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और बारिश के बदलते तरीके मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं. शहरों में जगह-जगह पानी जमा होना भी मच्छरों के बढ़ने की वजह बनता है. इसके अलावा, मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से उन्हें खत्म करना मुश्किल होता है. मौसम में बदलाव का असर डेंगू जैसी दूसरी मच्छर जनित बीमारियों पर भी पड़ता है. ऐसे में सिर्फ दवाओं और इलाज पर निर्भर रहने के बजाय आसपास सफाई रखना और मच्छरों के पनपने वाली जगहों को खत्म करना भी जरूरी है.

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2030 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य

भारत ने साल 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में समय पर बीमारी की जांच, सही इलाज, मच्छरों पर नियंत्रण और लगातार निगरानी करना जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है, तो उसे खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेकर मलेरिया की जांच करानी चाहिए. घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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