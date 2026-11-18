ठंड का असर सिर्फ सर्दी-जुकाम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल की सेहत पर भी पड़ता है. तापमान कम होने पर शरीर गर्मी बचाने के लिए खून की नसों को सिकोड़ता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जिन लोगों को हाई बीपी, डायबिटीज या दिल की बीमारी है, उन्हें इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं कि ठंड में हर व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा. कुछ सावधानियां जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं.

ठंड में दिल पर दबाव क्यों बढ़ता है?

कम तापमान में शरीर गर्मी बनाए रखने के लिए त्वचा के पास की नसों को सिकोड़ देता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठंड में शरीर की तनाव प्रतिक्रिया भी एक्टिव होती है, जिससे दिल की धड़कन और रक्तचाप बढ़ते हैं. कुछ लोगों में खून के थक्के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है. अगर दिल की नसों में पहले से कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो यह स्थिति परेशानी बढ़ाती है. इसलिए हृदय रोग से जूझ रहे लोगों को सर्दियों में सतर्क रहना चाहिए.

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सुबह की ठंड और खान-पान भी बढ़ाते हैं परेशानी

सर्दियों में सुबह और रात को तापमान काफी कम हो जाता है. ऐसे में अचानक ठंडी हवा में निकलना या बिना तैयारी के तेज कसरत करना शरीर पर दबाव डालता है. बुजुर्गों और दिल के मरीजों को बहुत ठंड या घने कोहरे में बाहर जाने से बचना चाहिए. मौसम थोड़ा सामान्य होने पर टहल सकते हैं. इस मौसम में लोगों की शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है. साथ ही तली-भुनी चीजें, मिठाइयां और ज्यादा नमक वाला खाना बढ़ जाता है. ऐसी आदतें वजन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को प्रभावित करती हैं. ये दिल की बीमारी के जोखिम से जुड़े हैं.

दिल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

शरीर को गर्म रखने के लिए मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें. बाहर निकलते समय सिर, कान और छाती ढकें. सुबह बहुत ठंड हो तो टहलने का समय बदल दें या घर में हल्की कसरत करें. व्यायाम से पहले धीरे-धीरे चलकर शरीर को तैयार करें और अचानक भारी मेहनत न करें. खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करें. ज्यादा नमक, तली-भुनी चीजें और मीठा खाने से बचें. पर्याप्त पानी पीते रहें, क्योंकि ठंड में प्यास कम लगने पर भी शरीर को पानी चाहिए. हाई बीपी, डायबिटीज या दिल की बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाएं नियमित रूप से लें और जांच न टालें.

छाती में दबाव या दर्द, सांस फूलना, ठंडा पसीना, जी मिचलाना या चक्कर आना हार्ट अटैक के संकेत होते हैं. कभी-कभी दर्द हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलता है. ऐसे लक्षण दिखें तो उन्हें गैस या थकान समझकर नजरअंदाज न करें. तुरंत एंबुलेंस या स्थानीय इमरजेंसी सेवा से मदद लें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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