Heart Blockage Symptoms: जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में सीने में दर्द का ख्याल आता है. लेकिन कई बार लोगों को इसके साथ या इससे पहले बाएं हाथ में दर्द या भारीपन महसूस होता है. यह दर्द हल्का, दबाव जैसा, झुनझुनी भरा या सुन्नपन जैसा हो सकता है. यह लक्षण यूं ही नहीं आता, बल्कि शरीर का यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि कुछ गंभीर हो रहा है. अगर आप समय रहते इसे पहचान लें, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

क्यों होता है बाएं हाथ में दर्द?

जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, तो हार्ट दर्द के संकेत भेजता है. दिल और बाएं हाथ की नसें एक ही रास्ते से मस्तिष्क तक जाती हैं. इस वजह से दिमाग असली दर्द के सोर्स को पहचान नहीं पाता और उसे बाएं हाथ से आने वाला दर्द समझ लेता है. इसे ही रिफरेड पेन कहा जाता है. दिल और बाएं हाथ की नसें मुख्य रूप से T1 से T4 नामक स्पाइनल नर्व्स से जुड़ी होती हैं. जब दिल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन नसों के जरिए दर्द का संदेश पूरे बाएं हिस्से तक फैल जाता है, खासतौर पर कंधे, हाथ और जबड़े तक.

क्यों बाईं तरफ दर्द ज्यादा महसूस होता है?

दिल शरीर के बाएं हिस्से की ओर थोड़ा झुका होता है, इसलिए ब्लॉकेज या दिल की मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी का असर उसी तरफ ज्यादा महसूस होता है. अगर दिल की Left Anterior Descending (LAD) आर्टरीज में रुकावट होती है, तो यह दर्द सीधे बाईं ओर महसूस होता है. डॉक्टर इसे विंडो मेकर आर्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी रुकावट घातक हो सकती है.

कब समझें कि यह दर्द हार्ट अटैक का संकेत है?

हर बार बाएं हाथ का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन अगर यह दर्द कुछ मिनटों से ज्यादा रहे, दबाव या जलन जैसा महसूस हो और आराम करने पर भी न जाए, तो इसके बाद आपको सतर्क होने की जरूरत है. अगर इस दर्द के साथ सीने में भारीपन, सांस फूलना, जबड़े में दर्द, मतली या पसीना भी महसूस हो, तो तुरंत मेडिकल मदद लें. करीब हर चार में से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक के दौरान असामान्य लक्षण होते हैं. यानी उन्हें सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि सिर्फ बाएं हाथ में दर्द ही एकमात्र संकेत हो सकता है.

