हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?

Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?

left arm pain: हम फिल्मों में देखते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान लोग अपने बाएं हाथ को सीने पर रख लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है. चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

Heart Blockage Symptoms: जब भी हम हार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में सीने में दर्द का ख्याल आता है. लेकिन कई बार लोगों को इसके साथ या इससे पहले बाएं हाथ में दर्द या भारीपन महसूस होता है. यह दर्द हल्का, दबाव जैसा, झुनझुनी भरा या सुन्नपन जैसा हो सकता है. यह लक्षण यूं ही नहीं आता, बल्कि शरीर का यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि कुछ गंभीर हो रहा है. अगर आप समय रहते इसे पहचान लें, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

क्यों होता है बाएं हाथ में दर्द?

जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, तो हार्ट दर्द के संकेत भेजता है. दिल और बाएं हाथ की नसें एक ही रास्ते से मस्तिष्क तक जाती हैं. इस वजह से दिमाग असली दर्द के सोर्स को पहचान नहीं पाता और उसे बाएं हाथ से आने वाला दर्द समझ लेता है. इसे ही रिफरेड पेन कहा जाता है. दिल और बाएं हाथ की नसें मुख्य रूप से T1 से T4 नामक स्पाइनल नर्व्स से जुड़ी होती हैं. जब दिल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन नसों के जरिए दर्द का संदेश पूरे बाएं हिस्से तक फैल जाता है, खासतौर पर कंधे, हाथ और जबड़े तक.

क्यों बाईं तरफ दर्द ज्यादा महसूस होता है?

दिल शरीर के बाएं हिस्से की ओर थोड़ा झुका होता है, इसलिए ब्लॉकेज या दिल की मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी का असर उसी तरफ ज्यादा महसूस होता है. अगर दिल की Left Anterior Descending (LAD) आर्टरीज में रुकावट होती है, तो यह दर्द सीधे बाईं ओर महसूस होता है. डॉक्टर इसे विंडो मेकर आर्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी रुकावट घातक हो सकती है.

कब समझें कि यह दर्द हार्ट अटैक का संकेत है?

हर बार बाएं हाथ का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन अगर यह दर्द कुछ मिनटों से ज्यादा रहे, दबाव या जलन जैसा महसूस हो और आराम करने पर भी न जाए, तो इसके बाद आपको सतर्क होने की जरूरत है. अगर इस दर्द के साथ सीने में भारीपन, सांस फूलना, जबड़े में दर्द, मतली या पसीना भी महसूस हो, तो तुरंत मेडिकल मदद लें. करीब हर चार में से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक के दौरान असामान्य लक्षण होते हैं. यानी उन्हें सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि सिर्फ बाएं हाथ में दर्द ही एकमात्र संकेत हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Women Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Early Signs Of Heart Attack Left Arm Pain Reason
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget