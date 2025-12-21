हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैमिली हिस्ट्री में किसी को था डायबिटीज तो हो जाइए सावधान, ये तरीके अपनाकर कर सकते हैं खुद का बचाव

फैमिली हिस्ट्री में किसी को था डायबिटीज तो हो जाइए सावधान, ये तरीके अपनाकर कर सकते हैं खुद का बचाव

Prevention tips for diabetes: अनुवांशिक बीमारी वह होती है, जो परिवार में किसी एक को होने के कारण आगे आने वाली जनरेशन को भी हो. इसी में डायबिटीज भी आता है. इसलिए समय पर इससे बचने के लिए उपाय करें

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 21 Dec 2025 10:07 AM (IST)
Prevention tips for diabetes:  डायबिटीज धीरे-धीरे पूरे देश में एक बड़ी समस्या बनते जा रही है. हालांकि, डायबिटीज होने का मुख्य कारण हमारा खराब खानपान और जीवनशैली होता है. इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, तो आपको होने की संभावना भी ज्यादा है. अगर आपकोे परिवार में मधुमेह की बीमारी हैं, तो आपको भी यह हो सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को पहले से ही अपने शरीर का बचाव करके रखना चाहिए. 

इन टिप्स को फॉलो कर खुद को बचाए

  • इसमें सबसे पहला ध्यान आपको अपने खानपान का रखना है. ज्यादा तला भूना और मीठा खाने से आपके शरीर का इंसुलिन और ब्लड शुगर का लेवल खराब हो जाएगा. अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है, तो आपको यह सब खाने से बचना चाहिए. 
  • इसके अलावा आपको रोजाना योग करना चाहिए. डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री होने वाले लोगों को ज्यादा खतरा होने के कारण उन्हें स्वस्थ रहने की ज्यादा जरूरत होती है. ऐसा करके वह डायबिटीज के होने के खतरे से छुटकारा पा सकते है. 
  • आज के लोगों में सबसे बड़ी समस्या उनका खानपान में कंट्रोल न होना है. इसलिए अगर आप अनुवाशिंक कारणों से होने वाले डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपना वजन कम करें. वजन ज्यादा होने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.
  • नशा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए. चाहे उसे डायबिटीज का खतरा हो या न हो. अगर आप इनसे युक्त पदार्थो का सेवन करते हैं. तो आपको आने वाले समय में इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 
  • पानी ज्यादा पीए. पानी पीना हर व्यक्ति के लिए काफी जरूरी होता है लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरे दिन में जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पीता है. पानी सही मात्रा में पीने से शरीर में ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य रहता है.
  • अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है. तो आपको भी समय-समय पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए. इसलिए समय-समय पर प्री-डायबिटीज टेस्ट को कराते रहे.

कितना होना चाहिए स्तर शरीर में शुगर का?

  • बिना डायबिटीज वाले लोगों के शरीर में शुगर का स्तर सुबह खाली पेट के समय 100mg/dl से कम होना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद 140mg/dl होना चाहिए.
  • अगर आपको डायबिटीज है, तो शरीर में सुबह खाली पेट शुगर का स्तर 70 से 130 mg/dl होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 mg/dl होना चाहिए. 

Published at : 21 Dec 2025 10:08 AM (IST)
