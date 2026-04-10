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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थChild Safety: अप्रैल में कभी धूप-कभी बारिश, बदलते मौसम में ऐसे रखें अपने बच्चों का ख्याल

Child Safety: अप्रैल में कभी धूप-कभी बारिश, बदलते मौसम में ऐसे रखें अपने बच्चों का ख्याल

Child Safety: अप्रैल के बदलते मौसम में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए सही देखभाल और सावधानी बेहद जरूरी है, आइए जानें ये बेहद जरूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 10 Apr 2026 05:55 PM (IST)
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Child Safety: अप्रैल का मौसम जितना हमारे लिए सुहाना और सुंदर होता है, बच्चों के लिए यह उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है. बदलते मौसम में कभी खिली धूप और कभी झमाझम बारिश इसका सबसे बड़ा कारण है. इस तरह के मौसम में बच्चों का शरीर जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, दिन में गर्मी और रात में ठंड जैसा माहौल बच्चों में सर्दी-जुकाम, गले में खराश और वायरल इंफेक्शन जैसी समस्या का खतरा बढ़ा देता है. हवा में नमी और धूल बढ़ने के कारण एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं. ऐसे में आइए जानें कैसे रखें इस बदलते मौसम में अपने बच्चे का ख्याल.

सही कपड़ों का चयन है जरूरी

इस मौसम में यही कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चों को ना तो बहुत भारी या ना हल्के कपड़े पहनाएं. उन्हें हमेशा एक से अधिक कपड़े पहनाकर रखें ताकि जरूरत के हिसाब से कपड़ो को कम या ज्यादा किया जा सकें. बाहर जाते समय संग में शॉल या जैकेट रखना फायदेमंद हो सकता है, खासकर शाम में जब ठंड ज्यादा रहती है.

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खानपान का रखें खास ध्यान

बदलते मौसम में बच्चों का खान-पान भी बहुत मायने रखता है. उन्हें विटामिन से भरी ताजे फल-सब्जियां देना चाहिए, साथ ही उन्हें ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स देने से बचें. यह भी सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और इम्युनिटी मजबूत बनी रहे.

डॉक्टर की सलाह और सतर्कता

इस मौसम में इंफेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों में साफ-सफाई की आदत डलवाना एक कारगर उपाय साबित हो सकता है, जैसे कि बाहर से आते ही हाथ-पैर धोना, टाइम से नहाना और साफ कपड़े पहनना. साथ ही जल्दी सोने की आदत डालवाने से उनकी नींद भी पूरी होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. परहेजों के बावजूद अगर बच्चे को समस्या आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलें, ताकि समस्या बढ़ने से पहले उसका समाधान हो सके.

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Published at : 10 Apr 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
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