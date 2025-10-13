हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क

Samosa Side Effects: समोसा हम सभी का फेवरेट होता है, लेकिन दुकानदार तेल बचाने के लिए इसको बार-बार एक ही तेल में छान देते हैं. इससे हमारी सेहत का काफी नुकसान होता है. चलिए जानते हैं कैसे.

By : सोनम | Updated at : 13 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

Samosa Health Risks: अगर आप भारत में खासकर उत्तर भारत में लोगों से पूछते हैं कि स्ट्रीट फूड में क्या फेमस है, तो लोगों को एक ही जवाब होगा समोसा. यह एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, जिसको आप कभी भी खा सकते हैं, चाहे वह रात हो या दिन. इसके साथ इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, इसका चाट बनाकर खा सकते हैं और इसको जलेबी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं. हालांकि यह स्वाद में तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते तो यह आपका स्वाद और सेहत दोनों बिगाड़ सकता है. क्योंकि अगर आप इसे बार-बार तेल में उबालते हैं, तो यह जानलेवा हो सकता है. चलिए जानते हैं कैसे और क्यों.

बार-बार इस्तेमाल हुआ तेल क्यों है खतरनाक?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, अगर तेल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो इससे उसमें फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, जो बाद में कैंसर, स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी दिक्कतों का कारण बनता है. इसके साथ ही उनमें मौजूद फैटी एसिड टूटने लगते हैं और हानिकारक तत्व बनने लगते हैं. इसे ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स के नाम से ही जाना जाता है. अगर आप इसे बार-बार गर्म करते हैं, तो उसकी खुशबू चली जाती है और इसका प्रभाव खत्म होने लगता है. कई हेल्थ रिसर्च के अनुसार, बार-बार जले हुए तेल में तले गए पकवानों के सेवन से गैस्ट्रिक कैंसर, लिवर प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है. दरअसल, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में तेल में एक्रोलिन और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे तत्व बनते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी का कारण माने जाते हैं. PubMed में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, बार-बार गर्म किए गए तेल में कई ऐसे यौगिक बन जाते हैं, जैसे polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), जिनमें कैंसर का खतरा हो सकता है.

स्ट्रीट फूड से सबसे ज्यादा खतरा

सड़क के किनारे जो चीजें मिलती हैं, जैसे कि समोसा, पकौड़ी, उनसे लोगों को काफी खतरा होता है. जिस तेल में इनको तला जाता है, उसी में बार-बार इनको गर्म करके ताजा रखा जाता है. दुकानदार ऐसा बार-बार तेल का इस्तेमाल करने के लिए करता है, लेकिन आपकी सेहत पर इसका गहरा असर देखने को मिलता है. इसमें जहरीले कंपाउंड बन जाते हैं. इनको तुरंत खाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं. इससे बचाव के लिए कोशिश करें कि बाहर तला-भुना खाने से बचें और घर पर ताजे तेल में स्नैक्स बनाकर खाएं. खाने में तली-भुनी चीज़ों की जगह उबली, ग्रिल्ड या बेक्ड डिशेज को शामिल करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 11:39 AM (IST)
