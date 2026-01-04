हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं? 90% लोग करते हैं ये गलती

सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं? 90% लोग करते हैं ये गलती

सर्दियों में नारियल पानी पीना सुरक्षित है, लेकिन सही समय और नॉर्मल टेम्परेचर पर सेवन करना जरूरी है. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन, किडनी व हार्ट की सेहत को फायदा मिलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 04 Jan 2026 02:56 PM (IST)
नारियल पानी पीना हमारी सेहत के लिए काफी असरदार माना जाता है. यह शरीर को ताकत देने और हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों से दूर रहता है. नारियल पानी से शरीर के जरूरी अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है और यह किडनी और हार्ट की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि सर्दियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन करना चाहिए या नहीं. क्योंकि नारियल पानी को आमतौर पर गर्मियों का ड्रिंक माना जाता है और गर्मियों में लोग इसका भरपूर सेवन करते हैं. सर्दियों में लोग नारियल पानी पीने से हिचकते हैं. आइए इस लेख में इसे सही तरीके से समझते हैं.

सर्दियों में नारियल पानी पीना सुरक्षित है या नहीं?

नारियल पानी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है और यह किडनी, हार्ट और पाचन के लिए असरदार माना जाता है. डॉक्टर्स के अनुसार, सर्दियों में भी नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है. यह सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है. ठंड के मौसम में बीमारियां शरीर पर ज्यादा हावी हो जाती हैं, लेकिन नारियल पानी के सेवन से कई फायदे मिल सकते हैं. हालांकि, सर्दियों में इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं.

सर्दियों में नारियल पानी पीने का सही समय

सर्दियों के मौसम में नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है, लेकिन गर्मियों की तरह इसे सुबह नहीं पीना चाहिए दोपहर के समय नारियल पानी पीना ज्यादा सही माना जाता है, जब धूप निकल चुकी हो. क्योंकि नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है.

ठंड में नारियल पानी कैसे पिएं?

गर्मियों में लोग नारियल पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा करने से बचना चाहिए. सर्दियों में नारियल पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पीना चाहिए. इससे खांसी, जुकाम और सर्दी जैसी बीमारियों का खतरा कम रहता है.

सर्दियों में हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी

सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है और लोग पानी का सेवन भी कम कर देते हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. नारियल पानी पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है. इसका सेवन करने से शरीर हाइड्रेट रहता है और जरूरी पोषक तत्व भी शरीर तक पहुंचते हैं.

पाचन और सर्दी-खांसी में फायदेमंद

डॉक्टर्स के अनुसार, नारियल पानी शरीर को फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर करता है. अगर सर्दियों में नॉर्मल टेम्परेचर पर नारियल पानी का सेवन किया जाए, तो सर्दी, खांसी और पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

 

Published at : 04 Jan 2026 02:56 PM (IST)
Benefits Of Coconut Water Coconut Water In Winter Drinking Coconut Water In Cold Weather Coconut Water Kidney Health
Embed widget