हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थन महंगा जिम और न ही फिटनेस कोच, सिर्फ ChatGPT की मदद से 3 महीने में घटा लिया 27 किलो वजन

न महंगा जिम और न ही फिटनेस कोच, सिर्फ ChatGPT की मदद से 3 महीने में घटा लिया 27 किलो वजन

एक टेक प्रोफेशनल ने ChatGPT को पर्सनल फिटनेस कोच की तरह इस्तेमाल कर सिर्फ 3 महीने में 27 किलो वजन कम किया. बिना जिम और महंगे कोच के AI की मदद से फिटनेस कैसे बदली, जानिए पूरी स्टोरी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 04 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लोगों के लिए किस प्रकार काम आ रहा है, यह आप इस लड़के की स्टोरी से समझ सकते हैं, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बिना किसी महंगे जिम और फिटनेस कोच के अपना वजन कम किया. आज AI का उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने कामों को तेजी और कम गलतियों के साथ करने के लिए कर सकते हैं. यह हमारी जिंदगी और डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. इसका इस्तेमाल गलत कामों के बजाय अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी किया जा सकता है.

ChatGPT से 3 महीने में घटाया 27 किलो वजन

AI की मदद से वजन कम करने की यह कहानी हसन नाम के एक टेक प्रोफेशनल की है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी स्टोरी शेयर की. हसन ने बताया कि उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 महीने में करीब 27 किलो वजन कम किया. उन्होंने साफ कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत और अनुशासन का नतीजा है. हसन ने यह भी बताया कि उन्होंने कोई चमत्कारी दवा नहीं ली, बल्कि ChatGPT द्वारा बनाए गए एक सटीक सिस्टम को फॉलो किया. उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) को अपने “पर्सनल फिटनेस कोच” की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने ऐसे प्रॉम्प्ट्स डिजाइन किए, जो उनकी बॉडी टाइप और जरूरतों के अनुसार डाइट और डेली रूटीन तैयार कर सकें. हसन ने यह भी साफ किया कि उन्होंने न तो कोई महंगी जिम मेंबरशिप ली और न ही किसी पर्सनल फिटनेस कोच की मदद ली.

वजन कम करने के लिए AI प्रॉम्प्ट्स

हसन ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके अपने वजन को कम कर सकता है. यह तरीका हेल्थ के लिए काफी उपयोगी बताया जा रहा है. कुछ जरूरी प्रॉम्प्ट्स इस आर्टिकल में दिए जा रहे हैं. बाकी प्रॉम्प्ट्स देखने के लिए आप उनके ऑफिशियल X अकाउंट @Ubermenscchh पर विजिट कर सकते हैं.

बॉडी एनालिसिस और गोल सेटिंग

  • प्रॉम्प्ट:
    “मेरा मौजूदा वजन: [किलो में लिखें],
    लंबाई: [सेमी में लिखें],
    उम्र: [उम्र लिखें],
    जेंडर: [पुरुष/महिला]।
    मेरा लक्ष्य फैट कम करना और लीन मसल बनाना है।
    एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करें।
    जिम के बिना किया जा सकने वाला, एक रियलिस्टिक 12 हफ्तों का फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान तैयार करें।”

कस्टमाइज्ड वीकली मील प्लान

  • प्रॉम्प्ट:
    “1800 कैलोरी प्रतिदिन के आधार पर 7 दिनों का मील प्लान तैयार करें, जिसमें
    कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन हो
    प्रोसेस्ड कार्ब्स बहुत कम हों
    सामग्री सस्ती और आसानी से पकाई जा सकने वाली हो
    हर दिन के मैक्रोज़ (प्रोटीन, कार्ब्स, फैट) शामिल करें और पूरी ग्रॉसरी लिस्ट भी दें।
    मैं ये चीजें नहीं खाता/खाती: [यहां वे चीजें लिखें जिन्हें आप नहीं खाते]।”

यह भी पढ़ें: शैंपेन की बोतलों पर ऐसा क्या चिपका था, जिससे स्विस बार में लगी थी भयंकर आग?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 04 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Weight Loss With AI ChatGPT Weight Loss Story Artificial Intelligence Fitness Weight Loss Without A Gym
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US-Venezuela Conflict: Nicolas Maduro को बंधक बनाए जाने के बाद शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन
गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
नौकरी
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget