न महंगा जिम और न ही फिटनेस कोच, सिर्फ ChatGPT की मदद से 3 महीने में घटा लिया 27 किलो वजन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लोगों के लिए किस प्रकार काम आ रहा है, यह आप इस लड़के की स्टोरी से समझ सकते हैं, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बिना किसी महंगे जिम और फिटनेस कोच के अपना वजन कम किया. आज AI का उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने कामों को तेजी और कम गलतियों के साथ करने के लिए कर सकते हैं. यह हमारी जिंदगी और डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. इसका इस्तेमाल गलत कामों के बजाय अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी किया जा सकता है.

ChatGPT से 3 महीने में घटाया 27 किलो वजन

AI की मदद से वजन कम करने की यह कहानी हसन नाम के एक टेक प्रोफेशनल की है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी स्टोरी शेयर की. हसन ने बताया कि उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 महीने में करीब 27 किलो वजन कम किया. उन्होंने साफ कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत और अनुशासन का नतीजा है. हसन ने यह भी बताया कि उन्होंने कोई चमत्कारी दवा नहीं ली, बल्कि ChatGPT द्वारा बनाए गए एक सटीक सिस्टम को फॉलो किया. उन्होंने चैटजीपीटी (ChatGPT) को अपने “पर्सनल फिटनेस कोच” की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने ऐसे प्रॉम्प्ट्स डिजाइन किए, जो उनकी बॉडी टाइप और जरूरतों के अनुसार डाइट और डेली रूटीन तैयार कर सकें. हसन ने यह भी साफ किया कि उन्होंने न तो कोई महंगी जिम मेंबरशिप ली और न ही किसी पर्सनल फिटनेस कोच की मदद ली.

वजन कम करने के लिए AI प्रॉम्प्ट्स

हसन ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके अपने वजन को कम कर सकता है. यह तरीका हेल्थ के लिए काफी उपयोगी बताया जा रहा है. कुछ जरूरी प्रॉम्प्ट्स इस आर्टिकल में दिए जा रहे हैं. बाकी प्रॉम्प्ट्स देखने के लिए आप उनके ऑफिशियल X अकाउंट @Ubermenscchh पर विजिट कर सकते हैं.

बॉडी एनालिसिस और गोल सेटिंग

I LOST 27 KILOS WITH CHATGPT AS MY PERSONAL TRAINER.



No gym. No expensive apps. No BS.



Just daily discipline + prompts that actually gave me structure.



Here’s the 7 Prompts that can do the same for you: — Hasan (@Ubermenscchh) January 1, 2026

प्रॉम्प्ट:

“मेरा मौजूदा वजन: [किलो में लिखें],

लंबाई: [सेमी में लिखें],

उम्र: [उम्र लिखें],

जेंडर: [पुरुष/महिला]।

मेरा लक्ष्य फैट कम करना और लीन मसल बनाना है।

एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करें।

जिम के बिना किया जा सकने वाला, एक रियलिस्टिक 12 हफ्तों का फिटनेस और न्यूट्रिशन प्लान तैयार करें।”

कस्टमाइज्ड वीकली मील प्लान

प्रॉम्प्ट:

“1800 कैलोरी प्रतिदिन के आधार पर 7 दिनों का मील प्लान तैयार करें, जिसमें

कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन हो

प्रोसेस्ड कार्ब्स बहुत कम हों

सामग्री सस्ती और आसानी से पकाई जा सकने वाली हो

हर दिन के मैक्रोज़ (प्रोटीन, कार्ब्स, फैट) शामिल करें और पूरी ग्रॉसरी लिस्ट भी दें।

मैं ये चीजें नहीं खाता/खाती: [यहां वे चीजें लिखें जिन्हें आप नहीं खाते]।”

