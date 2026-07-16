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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSkin Care Tips: सिर्फ Sunscreen लगाने से नहीं चलेगा काम, टैनिंग से बचने के लिए बदलनी पड़ेंगी ये 5 आदतें

Skin Care Tips: सिर्फ Sunscreen लगाने से नहीं चलेगा काम, टैनिंग से बचने के लिए बदलनी पड़ेंगी ये 5 आदतें

Skin Care Tips: टैनिंग से बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन काफी नहीं है. जानिए धूप से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए कौन-सी 5 आदतें आपकी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 16 Jul 2026 02:40 PM (IST)
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Skin Care Tips: गर्मियों में तेज धूप और हानिकारक UV किरणों की वजह से त्वचा पर टैनिंग की समस्या आम हो जाती है. कई लोग इससे बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल सनस्क्रीन लगाना ही काफी नहीं होता. त्वचा को धूप से सुरक्षित रखने के लिए रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करना भी जरूरी होता है.

टैनिंग से बचने के लिए सही स्किन केयर रूटीन के साथ-साथ धूप में निकलने के तरीके, खान-पान और कुछ छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में, जो त्वचा को धूप के असर से बचाने में मदद कर सकती हैं.

सही आदतों से होता है धूप से बचाव 

सनस्क्रीन UV किरणों से बचाव का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे सही तरीके से लगाना भी जरूरी है. घर से बाहर निकलने से कुछ समय पहले सनस्क्रीन लगाना और जरूरत के अनुसार दोबारा इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है. इसके साथ धूप से बचने के दूसरे तरीकों को अपनाना भी जरूरी है.

तेज धूप में निकलने का समय बदलना होगा

दिन के बीच के समय में सूरज की किरणें ज्यादा तेज होती हैं. इस दौरान लंबे समय तक सीधे धूप के संपर्क में रहने से त्वचा पर टैनिंग बढ़ सकती है. अगर संभव हो तो दोपहर के समय ज्यादा देर तक धूप में रहने से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए.

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सिर्फ चेहरा नहीं, शरीर के खुले हिस्सों की भी करें देखभाल

अक्सर लोग केवल चेहरे पर ध्यान देते हैं, लेकिन हाथ, गर्दन, पैर और शरीर के दूसरे खुले हिस्से भी धूप से प्रभावित होते हैं. इसलिए त्वचा के सभी खुले हिस्सों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है. कपड़ों और अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है. छाता, टोपी, स्कार्फ और सनग्लास जैसी चीजें सीधे धूप से बचाव में मदद कर सकती हैं. ये उपाय खासतौर पर तब जरूरी हो जाते हैं, जब लंबे समय तक बाहर रहना पड़े. केवल स्किन प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहने की बजाय इन तरीकों को भी अपनाना चाहिए.

खान-पान और त्वचा की देखभाल पर भी दें ध्यान

त्वचा की सेहत के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा बाहर से आने के बाद त्वचा की सफाई और मॉइस्चराइजिंग जैसी सामान्य देखभाल भी जरूरी होती है. बता दें, टैनिंग एक दिन में खत्म होने वाली समस्या नहीं है. त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए नियमित देखभाल और धूप से बचाव की आदतें अपनानी पड़ती हैं. सनस्क्रीन के साथ सही लाइफस्टाइल और सावधानियां अपनाकर त्वचा को UV किरणों के प्रभाव से काफी हद तक बचाया जा सकता है.

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Published at : 16 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Skin Care Tips Skin Tanning Summer Skin Care UV Rays Protection
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