क्या सोते-सोते बार-बार आता है पेशाब? बस ये दो काम कर लें तो रातभर आएगी चैन की नींद

कई लोगों को रात में बार-बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है. यह समस्या सिर्फ नींद ही नहीं बिगाड़ती बल्कि अगले दिन आपकी ऊर्जा और मूड पर भी असर डालती है. मेडिकल भाषा में इस समस्या को नॉक्चूरिया कहा जाता है. यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा देखने को मिलती है और 50 की उम्र के बाद तो आधे से ज्यादा लोग इससे परेशान होते हैं. कई डॉक्टर बताते हैं कि नॉक्चूरिया के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इसमें ज्यादा पानी पीना, अल्कोहल का सेवन ब्लेंडर की क्षमता का कम होना, यूरिनरी ट्रैक्ट, इन्फेक्शन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, प्रोस्टेट की समस्या, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी शामिल है. इसके अलावा कुछ दवाइयां जैसे डाइयुरेक्‍ट‍िस जो यूरिन बढ़ाती है यह भी इस परेशानी को बढ़ा सकती है.

नॉक्चूरिया का सबसे बड़ा असर नींद पर

नॉक्चूरिया का सबसे बड़ा असर नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है. बार-बार उठने से नींद टूटती है और पूरी तरह आराम नहीं मिल पाता इसका नतीजा अगले दिन थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल और कामकाज की क्षमता में गिरावट के रूप में सामने आता है. लंबे समय तक यह समस्या बनी रहने पर तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है.

बार-बार पेशाब जाने की समस्या के क्या हैं उपाय?

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव करके इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. बार-बार पेशाब जाने की समस्या को खत्म करने के लिए आपको सोने से 2 से 3 घंटे पहले ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए. यह इसका सबसे अच्छा उपाय माना जाता है. इसके अलावा शाम को पानी कम पीना चाहिए. वहीं चाय कॉफी और शराब का सेवन ब्लैडर को ज्यादा एक्टिव करता है, इसलिए इन्हें शाम के बाद नहीं लेने चाहिए. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शाम को थोड़ी देर पैरों को ऊंचा करके बैठने से शरीर का फ्लड बैलेंस होता है और रात में बार-बार पेशाब जाने की जरूरत कम होती है. वहीं कीगल एक्सरसाइज से ब्लैडर के मसल्स मजबूत होते हैं और कंट्रोल बेहतर होता है. इन उपायों के बाद भी अगर समस्या लगातार बनी रहे तो न्यूरोलॉजिस्ट से जांच कराएं कई इसके पीछे डायबिटीज और हार्ड डिजीज जैसी गंभीर वजह भी हो सकती है.

नॉक्चूरिया खतरनाक नहीं, लेकिन इशारा जरूर

डॉक्टर मानते हैं कि नॉक्चूरिया खुद खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजहें गंभीर हो सकती है. इसलिए अगर यह समस्या रोज की जिंदगी और नींद को प्रभावित कर रही है तो उसे नजर अंदाज न करें.

