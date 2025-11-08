मेंटल स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं दूर? ये तरीके हैं बेहद कारगर

आज के समय में मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. काम का दबाव, पढ़ाई का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियां और बदलती लाइफस्टाइल यह सब मिलकर हमारे दिमाग को थका देते हैं. अगर इस स्ट्रेस को समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह एंग्जायटी, डिप्रेशन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और असरदार तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और स्ट्रेस से राहत पा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे कुछ आसान तरीके बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना मेंटल स्ट्रेस दूर कर सकते हैं ‌

1. ब्रीदिंग टेक्निक

ब्रीदिंग टेक्निक सबसे सरल और आसान मानी जाती है. जब कभी आपको टेंशन या बेचैनी महसूस हो तो 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक आजमाएं. इसके लिए 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें फिर 7 सेकंड तक सांस को रोक कर रखे और इसके बाद 8 सेकंड तक धीरे-धीरे मुंह से सांस छोड़ दें. इसे 3 से 5 बार दोहराने से दिमाग शांत होता है और शरीर रिलैक्स महसूस करता है.

2. प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन

जब शरीर में स्ट्रेस महसूस हो तो आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक को अपना सकते हैं. इसके लिए आप किसी शांत जगह बैठे और शरीर के हर हिस्से की मांसपेशियों को बारी-बारी से कसे और छोड़े. इसे पैरों से शुरू करें फिर जां, पेट, कंधे और गर्दन तक जाएं. यह एक्सरसाइज शरीर को स्ट्रेस फ्री करती है और दिमाग को रिलैक्स मोड में लेकर आती है.

3. माइंडफूलनेस मेडिटेशन

माइंडफूलनेस मेडिटेशन सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपके पूरे दिन का स्ट्रेस कम कर सकती है. इसके लिए आप किसी शांत जगह पर बैठकर आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें. इसके बाद मन में जो भी विचार आए उन्हें जज न करें बस आने-जाने दें. यह तरीका आपको प्रेजेंट से जोड़ता है और नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है.

4. खुद को गले लगाएं

स्ट्रेस के वक्त खुद को गले लगाना स्ट्रेस कम करने का एक बहुत असरदार तरीका माना जाता है. इसके लिए आप दोनों हाथों से खुद को धीरे-धीरे कसकर पकड़े और कुछ सेकेंड तक ऐसे ही रहे. इस तरह से दिमाग को सुरक्षा और सुकून का एहसास होता है. यह तकनीक शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है जो मूड को बेहतर बनाता है.

5. डूडलिंग या क्रिएटिव एक्टिविटी करें

जब दिमाग बहुत भारी लगे तो कागज पर कुछ ड्राइंग बनाए, कलर भरें, अपने थॉट्स लिखें या गार्डनिंग शुरू करें. यह क्रिएटिव काम आपका फोकस स्ट्रेस से हटाकर किसी पॉजिटिव चीज पर लगता है. इससे दिमाग तुरंत हल्का महसूस करता है.

6. माइंडफुल वॉक करें और म्यूजिक थेरेपी लें

सिर्फ 10 मिनट की सेर आपके मूड को बदल सकती है. वहीं वॉक करते समय अपने कदमों की आवाज, हवा की ठंडक और सांस की लय पर ध्यान दें. यह माइंडफुल वॉक आपको प्रेजेंट में लेकर आती है और मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकती है. इसके अलावा म्यूजिक हमारे मूड पर सीधा असर डालता है. जब भी स्ट्रेस महसूस हो तो आप अपने पसंदीदा गाना या नेचर साउंड सुनें. सॉफ्टवेयर म्यूजिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.