चेहरे पर पिंपल्स के निशान नहीं जा रहे, इसे ऐसे कर सकते हैं जड़ से खत्म?

बेजान और दाग से भरी हुई स्किन सिर्फ आपकी खूबसूरती को प्रभावित नहीं करती, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस पर भी गहरा असर डालती है. दरअसल पिंपल के निशान अक्सर लंबे समय तक चेहरे पर बने रहते हैं और कई बार इनको कम करना बहुत कठिन लगता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं बल्कि शरीर की अंदरूनी समस्याओं और स्किन की प्रतिक्रिया का नतीजा भी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके भी चेहरे से पिंपल के निशान नहीं जा रहे तो आप इनको जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं.



क्यों होते हैं पिंपल्स?



चेहरे पर पिंपल्स तब उभरते हैं जब आपकी स्किन के पोर्स में तेल, बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती है. हर घंटे लगभग 40 हजार मृत कोशिकाएं स्किन से गिरती हैं और कभी-कभी यह पोर्स को ब्लॉक कर देती है. छोटे ब्लॉक पोर्स से व्हाइटहेड्स या ब्लैकहेड्स बनते हैं. जबकि बड़े ब्लॉक पोर्स सूजकर और गंभीर प्रकार के पिंपल में बदल सकते हैं. कुछ रिसर्च के अनुसार, 11 से 30 साल की उम्र के लगभग 80 प्रतिशत लोगों में किसी न किसी समय पिंपल्स की समस्या आती है. युवाओं में हार्मोनल बदलाव इसका मुख्य कारण होता है, जबकि बड़े लोगों में तनाव और मासिक धर्म चक्र, ऑयली प्रोडक्ट और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसकी वजह बनती है.



पिंपल्स से क्यों बनते स्कार?



स्किन तीन मुख्य परतों एपिडर्मिस डर्मिस और हाइपोडर्मिस से बनी होती है. जब पिंपल्स में सूजन होती है तो पोर्स की दीवार टूट जाती है. ऐसे में छोटी सूजन जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी मवाद आसपास की स्किन में फैल जाता है और गहरे निशान बनाता है. स्कि‍न अपने आप को ठीक करने के लिए कोलाजन बनाती है, लेकिन ज्यादा कोलाजन बनने पर निशान और कम कोलाजन में या टिश्यू के नुकसान से डिप्रेशन वाले निशान बनते हैं.



घर पर कैसे खत्म करें पिंपल्स के निशान?



-नींबू और शहद- नींबू प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है और शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है. इस मिश्रण को 15 मिनट तक डार्क स्पॉट्स पर लगाने और फिर गुनगुने पानी से धो लेने से आपके चेहरे पर पिंपल के निशान गायब हो जाते हैं.

-एलोवेरा जेल- एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. ऐसे में एलोवेरा जेल को पिंपल्स के निशान वाली जगह पर रात भर लगाकर सुबह धो लेने से निशान गायब होने लगते हैं.

-दही और हल्दी- दही हल्की एक्सफोलिएशन करता है और हल्दी मेलेनिन को कम करती है. ऐसे में दही और हल्दी को 20 मिनट तक लगाकर रहने दें और फिर चेहरे को धो लें.

-टमाटर और पपीता- टमाटर का पल्प और पपीते का पेस्ट स्किन को ब्राइट करता है और मृत कोशिकाएं हटाकर पिंपल्स के निशान भी काम करता है.

-छाछ या एप्पल साइडर विनेगर- छाछ एप्पल साइडर विनेगर भी चेहरे पर पिंपल्स के निशान खत्म करने में मददगार होते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.