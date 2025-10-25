बच्चों के भी जोड़ों में हो सकता है दर्द, समय रहते पहचान लें ये लक्षण

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबच्चों के भी जोड़ों में हो सकता है दर्द, समय रहते पहचान लें ये लक्षण

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जोड़ों का दर्द छोटे बच्चों में भी हो सकता है. बच्चों में जोड़ों के दर्द के शुरुआती संकेत अक्सर ग्रोनिंग पेन या खेलकूद के दौरान हल्की चोट के साथ शुरू होते हैं.

25 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं केवल बुजुर्गों में देखने को मिलती है. हालांकि, यह दर्द छोटे बच्चों में भी हो सकता है. बच्चों में जोड़ों के दर्द के शुरुआती संकेत अक्सर ग्रोनिंग पेन या खेलकूद के दौरान हल्की चोट के साथ शुरू होते हैं. ऐसे में माता-पिता को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या दर्द सामान्य है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि बच्चों में जोड़ों के दर्द कैसे हो सकते हैं और समय रहते कौन से लक्षणों से इसकी पहचान की जा सकती है.

बच्चों में जोड़ों के दर्द को लेकर एक्सपर्ट्स देते हैं चेतावनी

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अक्सर माता-पिता बच्चों के हल्के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं. वहीं एक्सपर्ट चेतावनी भी देते हैं कि हर दर्द को ग्रोनिंग पेन मान लेना सही नहीं है. कुछ लक्षण persistent होने पर यह जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस या अन्य गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार 3 से 12 साल के बच्चों में हल्का मांसपेशियों का दर्द या थकान के कारण जोड़ों में हल्की तकलीफ आम होती है. लेकिन अगर दर्द लंबे समय तक रहता है, सुबह की अकड़न के साथ जुड़ा हो, किसी अंग सामान्य उपयोग को प्रभावित करें या जोड़ों में सूजन और गर्मी हो तो यह समस्या गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

समय रहते पहचानें लक्षण

  • लगातार दर्द या सूजन- बच्चों में लगातार एक हफ्ते से ज्यादा समय तक चलने वाला दर्द सूजन जोड़ों का संकेत हो सकता है, इसमें से हल्के में न लें.
  • सुबह की अकड़न- अगर बच्चों को सुबह उठने या लंबे समय तक बैठने के बाद जोड़ में जकड़न महसूस होती है तो इसे भी हल्के में न लें.
  • लंगड़ापन या किसी अंग का कम इस्तेमाल- अगर आपके बच्चे को चलने में दिक्कत या जोड़ों का सीमित मूवमेंट हो तो इसे भी हल्के में नहीं लेना चाह‍िए.
  • रात में बढ़ता हड्डियों का दर्द- अगर आपके बच्चे का रात में हड्डियों का दर्द इतना बढ़ जाए कि वह नींद से ही जाग जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
  • बिना चोट के हड्डियां टूटना- अगर आपके बच्चों में बिना चोट के हड्डी टूटने जैसे समस्याएं होती है तो यह हड्डियों में कमजोरी या मेटाबॉलिक समस्या का संकेत भी हो सकता है.

कैसे रखें बच्चों की हड्डियों और जोड़ों को मजबूत

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बच्चों में हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए पोषण और सही लाइफस्टाइल बहुत जरूरी होता है. ऐसे में माता-पिता को बच्चों में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी सही मात्रा में देना चाहिए. वहीं खेलकूद, स्ट्रेचिंग और वजन कंट्रोल रखना भी बच्चों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा वजन हड्डियों और जोड़ों पर दबाव डाल सकता है. इसके अलावा बच्चों के लिए दौड़ना, कूदना और आउटडोर गेम्स खेलना जरूरी होता है, इससे बच्चों की हड्डियों और जोड़ों को मजबूती मिलती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
25 Oct 2025 06:38 PM (IST)
