Brain Fog After Lunch: क्या आपने कभी लंच करने के बाद अचानक सुस्ती, भारीपन या ध्यान केंद्रित न कर पाने की समस्या महसूस की है? यह स्थिति अक्सर “ब्रेन फॉग” कहलाती है. ब्रेन फॉग का मतलब है दिमाग में धुंधला महसूस करना, काम में मन न लगना और थकान जैसा अनुभव होना. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन इसके पीछे खानपान और जीवनशैली से जुड़े कई कारण छिपे होते हैं. अगर आप भी लंच के बाद इस समस्या से परेशान रहते हैं, तो इसे समझना और समय रहते उपाय करना जरूरी है.

डॉ. काशिका जैन का कहना है कि लंच के बाद ब्रेन फॉग होना शरीर की थकान नहीं, बल्कि खानपान और जीवनशैली से जुड़ी आदतों का परिणाम है. यदि भोजन हल्का और संतुलित हो, पर्याप्त पानी पिया जाए और नींद पूरी ली जाए तो दिमाग दिनभर एक्टिव और फोकस्ड रह सकता है.

ये भी पढ़े- New Coronavirus Strain: अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण

लंच के बाद ब्रेन फॉग क्यों होता है?

दोपहर के समय तैलीय , मसालेदार या अधिक मात्रा में भोजन करने से शरीर को उसे पचाने में ज्यादा ऊर्जा लगती है. इससे दिमाग तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है और थकान महसूस होती है.

लंच में मीठा या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है और फिर तेजी से गिर जाता है. यह उतार-चढ़ाव दिमाग को थका देता है.

डिहाइड्रेशन भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को घटा देता है और ब्रेन फॉग का कारण बनता है.

अगर रात को नींद पूरी न हुई हो तो लंच के बाद शरीर और दिमाग दोनों भारीपन महसूस करते हैं.

ब्रेन फॉग के लक्षण

अचानक थकान और सुस्ती महसूस होना

ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

काम में बार-बार रुकावट आना

सिर भारी लगना

आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ना

इससे बचने के आसान उपाय

दोपहर के भोजन में सब्ज़ियां , दाल, साबुत अनाज और सलाद को शामिल करें. तैलीय और तला-भुना भोजन कम लें.

लंच में मीठे पेय, मिठाई या अधिक सफेद चावल से परहेज़ करें. इसकी जगह दही, छाछ या मौसमी फल लेना बेहतर रहेगा.

भोजन से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं . डिहाइड्रेशन दूर रहेगा और दिमाग एक्टिव रहेगा .

भोजन करने के तुरंत बाद लेटने के बजाय 5 मिनट की हल्की वॉक करें. इससे पाचन बेहतर होगा और दिमाग तरोताजा रहेगा.

रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें. नींद पूरी होने पर दिन में सुस्ती और ब्रेन फॉग की समस्या कम होती है.

काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.



इसे भी पढ़ें- PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator