उम्र के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? डॉक्टर्स से समझें

डॉक्टर कहते हैं कि हेल्दी और तंदुरुस्त शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी और अतिआवश्यक तत्वों में से एक है. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर आपके शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन है या आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो यह हमारी हेल्थ को स्वस्थ रखने में मददगार होता है. प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स बनाता है, क्योंकि हमारी मसल्स प्रोटीन से मिलकर ही बनी होती हैं और इम्युनिटी को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है. शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा हमारी त्वचा को सुंदर बनाती है और हमारे बालों के विकास और ग्रोथ के लिए भी जरूरी है. शरीर में प्रोटीन की कम मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. आइए जानते हैं, डॉक्टर्स के अनुसार किस लिंग और उम्र के व्यक्ति को अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए?

एक व्यक्ति को रोज कितना प्रोटीन चाहिए?

एक व्यक्ति को अपनी डेली लाइफ में कितना प्रोटीन चाहिए, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें उम्र, लिंग और वह व्यक्ति कितना काम करता है यानी शारीरिक मेहनत शामिल है.

पुरुषों के लिए प्रोटीन की जरूरत

अगर आप पुरुष हैं और अपनी डेली लाइफ या रूटीन में ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको अपने शरीर के हर एक किलो वजन के हिसाब से लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अगर आप पुरुष हैं और सामान्य डेली रूटीन में शारीरिक मेहनत करते हैं, तो आपको 1.2 से 1.4 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. वहीं, अगर आप बॉडीबिल्डिंग करते हैं या खिलाड़ी हैं, तो आपको प्रति किलो वजन के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

महिलाओं के लिए प्रोटीन की जरूरत

डॉक्टरों के अनुसार, अगर आप महिला हैं और अपने डेली रूटीन में ज्यादा शारीरिक या फिजिकल मेहनत नहीं करती हैं, तो आपके शरीर के हर एक किलो वजन के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. अगर कोई महिला शारीरिक मेहनत करती है, जैसे ऑफिस और घर का काम, तो उसे प्रति किलो वजन के हिसाब से 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और शिशु को जन्म दे रही है, तो उसे 1.1 से 1.3 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. अगर कोई महिला खेल से जुड़ी हुई है या खिलाड़ी है, तो उसे 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

बुजुर्गों के लिए प्रोटीन की जरूरत

बुजुर्गों को अपनी सेहत को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचने के लिए शरीर में प्रोटीन की मात्रा युवा व्यक्ति से ज्यादा होनी चाहिए. डॉक्टरों के अनुसार, अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तो उन्हें अपने शरीर के हर किलो वजन के हिसाब से 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

बच्चों के लिए प्रोटीन की जरूरत

बच्चों के लिए प्रोटीन की जरूरत हर उम्र के हिसाब से अलग होती है. डॉक्टरों के अनुसार, अगर बच्चा 1 साल से 3 साल की उम्र के बीच है, तो उसे 13 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. अगर बच्चा 4 से 8 साल का है, तो उसे 19 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. वहीं, जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है, तो उसे लगभग 52 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

